Острова-государства в Карибском море — это отдельный мир, загадочный, влекущий путешественников, но мало известный нашим соотечественникам. Одно из таких государств расположено сразу на двух островах из группы Малых Антильских — Антигуа и Барбуда (с исп. — «Древний» и «Бородатый») Есть, правда, в составе государства еще один остров — Редонда, но там нет населения.

Andrew Moore Форт Баррингтон (Национальный парк Антигуа и Барбуда) беззащитен перед нашествием туристов

Антигуа и Барбуда входят в добровольное межгосударственное объединение суверенных государств — Содружество наций. Главой страны является монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором. В остальном, Антигуа и Барбуда вполне себе независимы. Настолько, насколько позволяют им быть таковыми внутренние ресурсы (территория 442 кв. км, население — около 90 000) и «большие соседи». Основа экономики современных Антигуа и Барбуда — сельское хозяйство, производство одежды и алкогольных напитков. И традиционный для целого ряда стран Карибского моря — оффшорный бизнес.

А стратегическое значение Антигуа и Барбуда оценил еще легендарный адмирал Горацио Нельсон, который создал на них своеобразную базу для охраны британских судов. Однако, сам, как гласят местные легенды, большую часть времени находился на корабле и редко появлялся на островах. О чем напоминает Верфь Нельсона в Английской гавани в Антигуа. Эта гавань считается одной из лучших в мире для швартовки яхт.

Современный остров Антигуа — это аллея фиговых деревьев — единственный тропический лес на острове, который можно проехать за 15 минут. Но вот только фигой здесь называют банан. А еще в этом лесу растет антигуанский черный ананас — самый сладкий в мире. Кроме этого, на Антигуа имеется 365 пляжей — столько же, сколько дней в году. И большое количество рифов, самый длинный из которых — более трех километров. Еще одна достопримечательность — ветряные мельницы, именно вокруг них расположены бывшие сахарные плантации. С помощью 120 мельниц производили сахар, патоку и ром, который везли в Англию. Сейчас они используются как музейные экспонаты, экзотические квартиры. Антигуа считается самым солнечным островом на Карибах и идеальным местом для безмятежного отдыха.

Жемчужины Барбуды — национальный парк, индейские пещеры, где проводились ритуальные обряды, с рисунками араваков — коренного населения острова. Но об аборигенах уже ничего не напоминает, подавляющее большинство населения — это потомки африканских рабов. Барбуда — это многокилометровые пляжи, яркая и экзотическая флора и фауна.

Кроме этого, Антигуа и Барбуда — место паломничества серфингистов. любителей дайвинга и каякинга. А для поклонников истории есть столица страны — Сент-Джонс. Правда, известная еще и как центр игорного бизнеса и зона беспошлинной торговли. Такие острова созданы для релакса. Но их история не всегда была безмятежной. Жители Антигуа и Барбуда помнят кровопролитные восстания рабов в XVIII веке. Каждый август в стране проводится большой и красочный карнавал в честь отмены рабства.

Антигуа и Барбуда были открыты Колумбом в 1493 году, однако создавать постоянные поселения мешали набеги карибов. С 1632 года Антигуа окончательно перешло во владение Великобритании. Сначала они входили в состав колонии Подветренные острова, затем — Вест-Индской Федерации. В 1958 — 1962 годах Антигуа был в составе Вест-Индской Федерации. В 1960 колонию Подветренные острова упразднили. В 1967 году Великобритания предоставила Антигуа статус «ассоциированного с Великобританией государства». С 1981 года существует независимое государство Антигуа и Барбуда.

Население острова стремится подчеркивать свою самобытность. Так, антигуанский креольский язык жители островов считают своей визитной карточкой. Есть еще барбудский акцент, правда, его отличие от антигуанского мало ощутимо. Местная элита предпочитает говорить на английском, который, впрочем, тоже отличается от английского в Великобритании. Еще одна национальная гордость островитян — музыкальный стиль калипсо, создателями которой считаются африканские рабы. Правда, другое островное государство — Тринидад и Тобаго, уверено, что оно является Родиной калипсо.

Еще «антигуанцы и барбудовцы» гордятся своей системой бесплатного школьного образования. Уровень грамотности — почти сто процентов. В стране принята программа по выходу на лидирующие позиции по предоставлению медицинских услуг. В Антигуа и Барбуда также действует программа «Гражданство в обмен на инвестиции». Можно совершенно легально получить паспорт этого государства. Самый популярный вид инвестиций — в недвижимость, которая там, кстати, не дешевая. Особенно, если это категория элитного жилья. До 30 апреля 2016 года в Антигуа и Барбуда для семей до 4 человек действует скидка при оформлении гражданства. Программа: «Гражданство в обмен на инвестиции» согласована с США и Великобританией, которые одобрили ее.

Впрочем, для того чтобы насладиться прелестями Антигуа и Барбуда совсем не надо туда переезжать насовсем. Для россиян действует безвизовый режим посещения этих островов. И, наверное, правы жители Антигуа и Барбуда, которые говорят, что нигде нет столько солнца на небе и в душах, как в их стране.