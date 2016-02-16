Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов недавно рассказал о переговорах между парламентскими партиями с целью согласовать кандидатов в отдельных округах по выборам в Госдуму. Заявлено, что такой ход сохранит места на Охотном Ряду за некоторыми «звездами» парламентской политики. Но, может быть, у авторов идеи есть и куда более значимые мотивы?

Лукас ван Лейден. Игроки в карты. 1508-1510

Прежде всего, зададимся вопросом, кто те кандидаты, что выступят в договорных округах? По словам Неверова, это «люди, чей опыт и знания полезны при выработке законодательных решений», «сильные эксперты», которых нужно «сохранить в Госдуме». Получается, велика вероятность, что именно победа в одномандатных округах — последний шанс этих людей остаться в парламенте. Однако в прессе в качестве возможных кандидатов по согласуемым округам названы либо широко известные, либо очень высокопоставленные функционеры парламентских партий. У подавляющего большинства из них высокие шансы возглавить региональные группы, а у некоторых, возможно, даже попасть в федеральную часть партийных списков. Возможно, конечно, что журналисты или их источники сами домыслили новость, просто назвав в качестве потенциальных кандидатов самых известных партийных функционеров. Или сами участники переговоров решили скрыть их подробности. Но в итоге мы можем увидеть в договорных округах других или, по крайней мере, не только этих людей. Или мотив межпартийных переговоров — не только и не столько «спасение экспертов». Какой — скажем чуть ниже.

Пока же поставим и другой вопрос — зачем о переговорах нужно было заявлять публично? Стоило ли дарить внесистемной оппозиции такой замечательный повод для нападок на системную? На первый взгляд, велик соблазн предположить, что в этом и состоит «хитрый план» единороссов — дискредитировать своих оппонентов в глазах их сторонников. Недаром некоторые деятели парламентской оппозиции так быстро дистанцировались от этих переговоров. Например, депутат от коммунистов Вадим Соловьев заявил, что его соратникам «с партиями власти договариваться не о чем». А его коллега из ЛДПР Ярослав Нилов поспешил заявить, что его партия выдвинет кандидатов во всех 225 округах.

Но на самом деле власти не выгодно подчеркивать, что парламентская оппозиция не так уж и оппозиционна. Напротив, Кремлю логичнее направить протестные настроения в системное русло. Да и вред, который может нанести парламентской оппозиции новость о подобных переговорах, на самом деле довольно мал. Ряд публицистов уже заявили, что подобный «сговор» дискредитирует всю партийную систему. Однако на региональных выборах и раньше случалось, что «партия власти» не выдвигала или снимала своих кандидатов в округах со статусными оппозиционными кандидатами. Да, пресса видит в этом тайный сговор, а оппоненты любят об этом напоминать. Но трудно вспомнить, чтобы для какой-то из партий или кандидатов слухи о таких «сговорах» стали серьезной проблемой или тем более помешали победить. Твердые сторонники партии, как правило, спокойно принимают такие компромиссы. А массового избирателя чаще настораживает как раз излишняя оппозиционность кандидата по округу. Способность же договариваться с «партией власти» будет выглядеть скорее плюсом. Недаром в 2003 году, в последний раз, когда выборы в Госдуму проходили еще и по округам, известных оппозиционных деятелей часто обходили лояльные власти представители бизнеса, делавшие упор именно на способности заниматься конкретными делами для округа, а не отвлеченной «большой политикой».

Возможно, у единороссов было несколько мотивов, чтобы заявить о «договорных округах» открыто, — тактического и стратегического характера. В некоторых округах кандидатам от «партии власти» победить будет трудно. Уже сейчас можно сказать, что такими будут территории, где очень серьезны позиции КПРФ или традиционно выдвигались популярные на местах представители «Справедливой России». В то же время бороться за каждый округ у «ЕР» необходимости нет. Так не проще ли уступить эти проблемные округа заранее? Красивый жест, экономия ресурсов и снятие лишних поводов для злорадства оппонентов, что где-то единороссы проиграли. Поэтому о переговорах по округам и заявляется публично — политизированная общественность должна знать, что это именно добрая воля «партии власти». Но точно такие же мотивы не менее актуальны и для представителей парламентской оппозиции, если они в итоге присоединятся к соглашению.

Однако у авторов идеи наверняка есть и стратегические соображения. Во-первых, выборы по одномандатным округам традиционно считались вопросом губернаторов. В том числе их взаимоотношений с местной системной оппозицией. Заявляя сейчас, что переговоры по округам будут вестись с федеральным руководством партий, в Центре напоминают, что правила игры изменились. Конечно, влияние губернаторов на кампании в округах все равно будет высоким, но Центр явно намерен взять под свой контроль весьма широкий круг вопросов.

Во-вторых, договоренности, кто из оппозиционеров получит округа без единороссов, повлияют и на расклад сил внутри оппозиционных партий. Понятно, что и в таких округах могут быть сюрпризы. Но победить согласованному кандидату парламентской оппозиции там будет все равно проще. Тем более, если будет принят изначально предложенный «Единой Россией» формат и о таких округах договорятся представители всех парламентских партий. В целом оппозиционных кандидатов, победивших в округах, будет немного. А значит, такая победа поднимет их вес внутри своих партий.

Кто эти люди, имеющие шанс получить дополнительный политический капитал, — и решится при согласовании договорных округов. Но приведенные выше факторы подсказывают, что среди соответствующих кандидатов могут оказаться не только партийные «звезды» федерального уровня.