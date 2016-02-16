Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский совершает визит в США. Предварительно было анонсировано, что в Вашингтоне он обсудит подготовку к июльскому саммиту НАТО в Варшаве, вопрос отмены виз для поляков и «любую помощь» американской стороны в расследовании «смоленской катастрофы». Недавно Пентагон объявил, что выделит на усиление так называемого «восточного фланга» НАТО дополнительные $3,5 млрд, что предполагает не только оплату содержания американских солдат, но и инвестиции в инфраструктуру. Так что, по мнению одного из польских изданий, Ващиковский должен был бы спросить в Вашингтоне, будут ли в американском транше предусмотрены средства, которые можно потратить на укрепление польской армии. Наконец, учитывая, что в марте в Соединенные Штаты планировал прибыть польский президент Анджей Дуда, при этом не исключалась его встреча с президентом Обамой, министр мог заодно согласовать и эту повестку.

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Однако все испортил «лучший друг Польши» — сенатор-республиканец Джон Маккейн, который вместе с коллегами-демократами Беном Кардиным и Диком Дурбином направил в Варшаву письмо с критикой правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). «Мы друзья Польши и у нас есть тесные связи с сообществом американцев польского происхождения. Но мы хотим выразить нашу озабоченность действиями польского правительства, которые ставят под угрозу независимость СМИ и Конституционного трибунала и портят имидж Польши как образца демократических преобразований», — говорится в послании. Его авторы подчеркивают, что Польша «является важным членом семьи демократических стран, надежным союзником США и достигла огромных успехов после свержения коммунизма», ее вступление в НАТО «укрепило восточный фланг Альянса и создало оплот против российской агрессии в Восточной Европе», однако «эрозия демократии» в Польше ослабляет «либеральные институты». Комментируя демарш сенаторов, варшавский ежедневник Gazeta Wyborcza подчеркивает, что «Маккейн и Дурбин входят в первую лигу вашингтонских политиков». То есть, это уже не просто какая-то медийная реакция, а прямое указание поступить «правильно». Но не только.

С точки зрения внутренних процессов в самой Польше и ее взаимоотношений с Брюсселем, письмо Маккейна-Дурбина-Кардина выглядит немотивированным. Реформа СМИ и Конституционного трибунала идет относительно давно. По этой проблеме успели высказаться практически все как в стране, так и за ее пределами. В Польше побывали различные представители Евросоюза, обсуждавшие вопрос с кабинетом министров и аппаратом президента, и даже вышли на какие-то компромиссные решения. Поэтому логика заявления сенаторов становится понятной в случае, если рассматривать его как контригру в преддверии визита в США польского министра иностранных дел. Отмена американских виз для поляков — старая идея-фикс Варшавы, с чем играет Вашингтон. Напомним, что весной прошлого года Маккейн, возглавляющий в Сенате комитет по вооруженным силам, на приеме в польском посольстве по случаю празднования Дня Конституции 3 мая уже обещал включить положение о безвизовом режиме в законопроект о расходах на оборону. Из рук польского посла Рышарда Шнепфа сенатор даже принял высшую награду Польши — орден Белого Орла в знак признания его вклада в развитие польско-американских отношений. Но после того как президент США Барак Обама заблокировал законопроект о расходах на оборону, польские журналисты выяснили, что поправка о безвизовом режиме для граждан Польши отсутствовала не только в окончательной версии этого акта, одобренной Конгрессом, но ее не было в версии, сформулированной сенатским комитетом по вооруженным силам. В этом контексте обвинения в адрес PiS в давлении на СМИ и Конституционный трибунал могут стать для Варшавы аналогом поправки Джексона-Вэника и сменившего ее «Акта Магнитского». Это, во-первых.

Во-вторых, не все так просто с укреплением так называемого «восточного фланга» НАТО и попытками Польши получить под это дело финансовую помощь от американцев. В октябре прошлого года ИА REGNUM уже указывало со ссылкой на Wall Street Journal, что американские официальные лица выступают против создания постоянной базы, чего первоначально требовала Варшава. В частном порядке представители Пентагона объясняли руководителям польского военного ведомства, что на создание постоянной базы уйдет слишком много времени, потребуются годы на согласование и строительство. Сегодня представители польской власти смягчили свои хотения. Но перед ними встает другая проблема. Еженедельник Wprost отмечает, что единственным аргументом в переговорах с НАТО, который есть у Варшавы, является ее предполагаемое участие в военных операциях Альянса. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил, что поляки будут участвовать в борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России), однако до сих пор неясно, ограничатся ли они вспомогательными операциями или все-таки придется вступить в непосредственный боевой контакт с джихадистами. В этой связи издание задается вопросом: чем НАТО расплатится с Варшавой за вхождение в коалицию против ДАИШ? Пока обещания в отношении присутствия войск Альянса в Польше выглядят «неконкретными». Если они таковыми останутся и после июльского саммита, это станет для оппозиции поводом говорить о провале политики правительства.

По факту получается, что южный фланг НАТО (Сирия и Ирак) напрямую завязывается с так называемым «восточным флангом», а геополитическая мистерия на Ближнем Востоке является определяющей для проблематики Восточной Европы. Авторитетная варшавская газета Rzeczpospolita приходит к следующему выводу: «Единственная экономика в мире, которая может конкурировать с американской — европейская. Она крупнее и располагает современными технологиями. Именно Европа, а не играющая мускулами Россия или постоянно отстающий Китай, выступает настоящим соперником США. Вашингтон готовится к подписанию договора о свободной торговле с ЕС — печально известного TTIP. Перед заключением такого соглашения стоит устроить в мире немного беспорядка, последствия которого придется расхлебывать кому-то другому. Например, главному торговому конкуренту. Возможно, дестабилизация Ближнего Востока и миграционный кризис, а также показной конфликт с Россией — это удар, нацеленный по Европе и призванный снизить ее конкурентоспособность накануне подписания договора. Возможно, Россия и Америка лишь изображают борьбу, а на самом деле действуют сообща, чтобы ослабить кого-то третьего».

Где в этом раскладе будет место Польше? Пока все складывается так, что правящая партия «Право и Справедливость» успела испортить отношения с Берлином и Брюсселем. При этом Вашингтон утилитарно и прагматично подходит к своему «союзнику», решая в Польше в первую очередь ближневосточные проблемы и дистанцируясь от намерений Варшавы использовать американцев для решения ее проблем на украинско-российском направлении. Старый союз в лице Вышеградской группы активен лишь по частному вопросу беженцев в Европе. В этой ситуации Москве остается проявить терпение и дождаться, пока польский Колобок не закатится в Русскую печь.