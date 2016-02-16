Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Полку поднятых по ночной тревоге борцов против «русской агрессии и оккупации» прибыло: всё — сплошь великие милитаристские державы — Латвия, Литва, Болгария. Ещё недавно они панически просили о помощи против невооружённых ничем, кроме баулов и чемоданов, беженцев с Ближнего Востока. А теперь иное — они торопятся послужить. Как некогда часть представителей их титульных предков с восторгом служили Гитлеру. Особенно успешно — против мирных жителей, лишённых средств к сопротивлению. Складывается впечатление, что подлинный ориентир для этого проамериканского ЕС-коллаборационизма — не США, а Турция.

Страны бывшего СССР

40

▼ — 10

5

10

▼ — 10

30

▼ — 10

40

▼ — 10

50

70

▲ +5

80

▲ +5

75

▲ +5

30

30

▼ — 10

30

▼ — 10

80

▼ — 10

65

Большой Ближний Восток

70

10

10

10

20

80

▲ +10

10

95

Скандинавия

55

60

▼ — 5

45

▼ — 5

65

«Малая Европа»

60

▲ +30

30

30

40

75

▲ +5