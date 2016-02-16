Анти-Россия: Пособники переходят на визг. Рейтинг ИА REGNUM
Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Полку поднятых по ночной тревоге борцов против «русской агрессии и оккупации» прибыло: всё — сплошь великие милитаристские державы — Латвия, Литва, Болгария. Ещё недавно они панически просили о помощи против невооружённых ничем, кроме баулов и чемоданов, беженцев с Ближнего Востока. А теперь иное — они торопятся послужить. Как некогда часть представителей их титульных предков с восторгом служили Гитлеру. Особенно успешно — против мирных жителей, лишённых средств к сопротивлению. Складывается впечатление, что подлинный ориентир для этого проамериканского ЕС-коллаборационизма — не США, а Турция.
Страны бывшего СССР
40
▼ — 10
5
10
▼ — 10
30
▼ — 10
40
▼ — 10
50
70
▲ +5
80
▲ +5
75
▲ +5
30
30
▼ — 10
30
▼ — 10
80
▼ — 10
65
Большой Ближний Восток
70
10
10
10
20
80
▲ +10
10
95
Скандинавия
55
60
▼ — 5
45
▼ — 5
65
«Малая Европа»
60
▲ +30
30
30
40
75
▲ +5