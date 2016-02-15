Группа семей в Соединенных Штатах, чьи родственники были убиты мексиканскими наркокартелями, подала на этой неделе иск против крупнейшего глобального финансового объединения HSBC (4-е место в мире по уровню активов), утверждая, что отмывание банками группы около $881 миллиона в пользу мексиканских картелей Синалоа, Хуарес и Лос Сетас, уже доказанное финансовыми судами, сыграло решающую роль в гибели их близких.

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Иск был подан от имени четырех семей, все семьи имеют гражданство США: семья Сапата, семья Авила, семья Редельфс и семья Моралес. В каждой погиб по меньшей мере один член семьи от рук наркокартелей, а в некоторых случаях смертей было больше.

Хайме Сапата и Виктор Авила, специальные агенты Миграционной таможенной службы, были расстреляны боевиками Лос Зетас в феврале 2011 года в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси в одном из центральных штатов страны.

Лесли Энрикес Редельфс работала в консульстве США в Сьюдад-Хуарес, когда она и ее муж Артур Редельфс были убиты боевиками картеля Хуареса в марте 2010 года, когда шли домой с детского праздника. Лесли была на четвертом месяце беременности, когда она была убита. Старший ребенок пары, их дочь, была в тот момент рядом с ними.

Рафаэль Моралес Валенсия был убит в мае 2010 года после похищения убийцами картеля Синалоа прямо со своей свадьбы. С ним вместе были похищены его дядя и брат.

Насилие не прекращается ни на мгновение. Только на этой неделе в восточной части мексиканского штата Веракрус было обнаружено тело известной журналистки Эни Салазар. Тело было обнаружено на следующий день после того, как она была похищена неизвестными, как с уверенностью говорят в полиции и прессе, связанными с одним из кланов наркоторговцев, о деятельности которых рассказывала Эни Салазар.

«Отмывание денег является источником жизненной силы мексиканских наркокартелей, позволяя им построить фасад легитимности, через которую они устанавливают, продолжают и развивают свои глобальные предприятия», — пишут адвокаты семей в тексте обращения в федеральный суд, утверждая, что картели используют эти деньги, чтобы покупать оружие, транспортные средства, а также для подкупа должностных лиц, — всего необходимого для их преступной деятельности. «Таким образом, путем содействия отмыванию миллиардов долларов выручки наркокартелей через свои банки HSBC существенно поддерживает террористические акты картелей, в том числе террористические акты, совершенные против [семей истцов]».

Погибшие, чьи семьи подали иск, — далеко не единственные американцы, кто пострадал от рук наркокартелей. В иске отмечается, что насилие, развязанное наркокартелями, унесло более 100 000 жизней с 2006 года, десятки тысяч других исчезли — и многие из них являются гражданами США, что крайне важно для того, чтобы дело принял к рассмотрению именно американский, а не мексиканский федеральный суд. Этот факт резко меняет дело и перспективы победить в процессе.

Семьи подали иск в федеральный суд в соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, который позволяет гражданам судиться с любыми структурами, в том числе зарубежными (группа HSBC состоит в основном из британских юридических лиц), если они, на взгляд истцов, оказывают террористическим организациям материальную поддержку или предоставляют ресурсы. Именно так респектабельный HSBC оказался в одном списке с ИГИЛ или «Джабхат аль-Нусра».

Джимми Гуруль, один из ведущих экспертов в мире по вопросу судебного преследования крупных банков, занимавший в 2001—2003 годах должность руководителя департамента приведения в исполнение судебных решений министерства финансов США, а сегодня профессор права в Университете Нотр-Дам, говорит, что истцы в данном случае должны доказать, что банкиры знали, что деньги будут использованы для совершения насильственного преступления:

«Я полагаю, истцы будут доказывать: «…Ну, сотрудники банка знали, что эти деньги собирались использовать для этих преступных, насильственных целей, потому что они знали, что участники сделок были членами наркокартеля, и они знали, что эти наркокартели участвуют в насильственных действиях, и, следовательно, они должны были знать, что некоторые из этих денег могут быть использованы для насильственных преступлений…» Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что дело имеет высокие шансы».

Ключевая деталь, отмечает Джимми Гуруль, заключается в том, что дело подано как гражданское, а не как уголовное. Это, с его точки зрения, находка адвокатов.

Поскольку это гражданское дело, добавляет он, бремя доказывания требует лишь перевеса доказательств в пользу истцов, тогда как для уголовного дела требуется уровень доказательств, называемый в американском праве «вне разумного сомнения». То есть если у суда будет малейшее сомнение, что банки точно знали — отмытые ими деньги пойдут на преступные дела — им удастся ускользнуть. Но не в этом случае, когда присяжным нужно будет только признать, что банки, «скорее всего», знали об этом.

А то, что присяжные будут на стороне семей жертв, у Джимми Гуруля нет сомнений. «Крупные международные банки точно не в почете сегодня у американских присяжных», — едко высказался на эту тему эксперт. «…Если дело дойдет до присяжных, я думаю, HSBC, глобальный банк, не особенно может рассчитывать на сочувствие… В то же время жертвам, оставшимся в живых членам их семей присяжные всегда симпатизируют… Если бы я был консультантом HSBC, я бы рекомендовал принимать этот иск максимально всерьез».

Если эти четыре семьи добьются успеха, и другим транснациональным банкам следует начинать нервничать. Один из крупнейших финансовых институтов США, Wachovia (теперь часть Wells Fargo), согласилась выплатить $160 млн в 2010 году после того, как было установлено, что ею отмывалось по крайней мере $100 млн денег от трафика наркотиков. А всего, как указывается в официальных бумагах правительства США, международные наркодельцы отмывают $85 млрд ежегодно через финансовые структуры, зарегистрированные в США.

До сих пор за такие правонарушения банкам грозил штраф как за финансовые махинации. Да, размер штрафов не мал, но он несопоставим с прибылями от отмывания наркоденег, и банки банально закладывали этот финансовый платеж в норму прибыли.

Ожидаемое решение суда по иску четырех семей полностью переворачивает ситуацию. Банки столкнутся не с чиновниками Минфина, с которыми уже привыкли рутинно торговаться, а с сотнями тысяч исков жертв пострадавших и их родственников — и можно не сомневаться, что американские присяжные не откажут себе в удовольствии растрясти «жирных котов» в этой ситуации.

Это в состоянии погубить даже такой выгодный бизнес, как отмывание наркоденег.