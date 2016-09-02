Экспертные круги в России и Литве неожиданно реанимировали тему замороженной два года назад Балтийской АЭС. Хронология проснувшегося интереса к объекту несколько конспирологична.

Калининград обречён быть светлым пятном посреди НАТО. И будет

Итак, 11 февраля 2016 года в Калининграде прошёл круглый стол, посвящённый энергобезопасности российского эксклава. Поскольку на этом мероприятии «засветился» депутат Госдумы от КПРФ Игорь Ревин, большинство журналистов региона проигнорировали встречу, сочтя её за пиар-ход в выборный год.

Круглый стол вышел с апокалиптическими нотками и жёстким на критику. В частности, заслуженный энергетик России Юрий Злобин (в прошлом он руководил департаментом топливно-энергетического комплекса и недропользования правительства Калининградской области) заявил, что «факты демонстрируют абсолютно полную готовность Евросоюза вывести калининградскую энергосистему в изолированный режим».

«В процессе 5−10 секунд», — уточнил скорость «отключения» российского эксклава Злобин.

По его словам, так называемые шунтирующие выключатели давно функционируют в Литве и готовы к действию. «Эти шунтирующие устройства мы можем видеть в Советске, стоя у моста Луизы. Там может закончиться жизнь калининградской энергетики. И это игнорировать уже просто невозможно», — сказал энергетик.

В свою очередь первый замгендиректора Института проблем естественных монополий Булат Нигматуллин (в прошлом — экс-замминистра по атомной энергии России) обрушился с претензиями на чиновников — от министра энергетики до калининградского губернатора.

«Руководство региона, представитель региона при президенте, министр — все они провалили энергетику Калининградской области, — заявил профессор Нигматуллин. — Они не выполняют указание президента об энергобезопасности. И они должны понести ответственность. Я назову конкретные фамилии. Губернатор виноват, его фамилия — Цуканов, виноват министр энергетики Новак… Эти фамилии должны быть вывешены в рамки! С вас будет спрос».

По мнению бывшего замглавы Минатома, время, когда нужно было решать эти вопросы, уже прошло.

По совпадению, в день проведения круглого стола, 11 февраля, агентство ТАСС распространило информацию о том, что НИИ «Атомпроект», входящий в структуру «Росатома», объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ на площадке размещения энергоблоков Балтийской АЭС в Калининградской области.

Первый тендер — на проведение радиоэкологического мониторинга окружающей среды в районе АЭС, а второй — на геодинамические исследования пункта и площадки строительства станции. Начальная цена первого конкурса — 10,2 млн рублей, второго — 7 млн рублей.

В соседней Литве эти сигналы восприняли не иначе как «зондирование возможности продолжения строительства АЭС». В частности, так заявил экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас, пытаясь убедить европейское общество, что БАЭС возрождается для сбыта энергии в страны ЕС.

В самом деле, если вчитаться в конкурсную документацию, то становится ясно, что «Росатом» тратит 17 млн рублей не на «теоретическую механику». Например, в рамках радиоэкологического мониторинга от специалистов требуют провести наблюдения «за содержанием радионуклидов и химических веществ в компонентах водных и наземных экосистем», а также оценку состояния флоры и фауны в районе расположения площадки Балтийской АЭС. Это территория Неманского района, граничащего, кстати, с Литвой. По итогам инженерных изысканий «Росатом» ждёт заключения о сейсмической и геодинамической устойчивости земной поверхности вблизи объекта.

Автор этих строк уже высказывался о том, что атомная станция в Калининградской области необходима, прежде всего, для внутреннего потребления, а не как экспортно ориентированный бизнес-проект. Станция нужна, чтобы раз и навсегда обезопасить эксклав от энергошантажа со стороны США и ЕС.

Как известно, сегодня основной источник энергии в самом западном российской регионе — это Калининградская ТЭЦ-2, поставляющая до 98% электроэнергии. ТЭЦ-2 работает на природном газе, который в свою очередь течёт по газопроводу, идущему по Литве, сиречь территории НАТО. В случае критического ухудшения отношений между Россией и Североатлантическим блоком, действительно, Калининградская область может погрузиться во тьму, как говорит выше заслуженный энергетик России — «в процессе 5−10 секунд».

Резюмируя «атомное» совпадение в информационном пространстве, предположу, что это всё-таки не совпадение. Возможно, круги, назовём их патриотическими, получив инсайдерскую информацию о возобновлении финансирования Балтийской станции, решили первыми придать проекту новое звучание.

Если уж размораживать АЭС, то только для себя.

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