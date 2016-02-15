



Юрий Гагарин в музыкальном училище имени Гнесиных, 1964 год.

«Я преклоняюсь перед семьей Гнесиных, их общественная и преподавательская деятельность имеет огромнейшее значение для развития русской музыкальной культуры».

(Тихон Хренников, советский и российский композитор, выпускник училища имени Гнесиных)

Гнесины и Рубенштейны — представители этих двух семей сыграли ключевую роль в развитии музыкального образования в России. Если с именами братьев Антона и Николая Рубенштейнов связано создание Петербургской и Московской консерваторий, то именно сестрам Гнесиным — Елене, Евгении и Марине — Россия обязана созданием целостной трехступенчатой системы музыкального образования, включающей детскую школу, специализированное профессиональное училище и вуз.

До конца XVII века музыкальное образование в России ограничивалось исключительно школами богослужебного пения при певческих хорах и клиросах. Пояление светского музыкального образования было связано с реформами Петра I, когда в Россию начали приглашать иностранных музыкантов для обучения российских дворян игре на музыкальных инструментах и пению. Мощный импульс развитию музыкального образования и культуры России придало открытие во второй половине XIX века частных музыкальных школ, среди которых наибольшую известность получило Музыкальное училище Гнесиных.

Датой основания училища считается 15 февраля 1895 года — день зачисления первой ученицы. Сестры-основательницы, блестяще закончившие Московскую консерваторию, уделяли огромное внимание применению в процессе обучения передовых принципов педагогики, совершенствовали методику преподавания, благодаря чему уже к концу первого десятилетия своего существования училище зарекомендовало себя как одно из лучших в Москве, дающее высокопрофессиональное образование музыканта широкого профиля. Изначально в школу принимали не только детей, но и взрослых, многих учили бесплатно. Первыми отделами училища были отделы фортепиано и струнных инструментов.

Дом Хомякова на Собачьей площадке, где в 1932−1962 гг. работали учебные заведения имени Гнесиных и где начинал свою работу Институт имени Гнесиных

Благодаря сестрам Гнесиным и их решению передать все имущество училища советской власти, созданное ими ученое заведение благополучно пережило революцию 1917 года и первые годы становления нового политического строя. В 1920 году оно было разделено на Детскую музыкальную школу и училище. В 1925 году получили имя Гнесиных Детская музыкальная школа-семилетка (в настоящее время Московская городская детская музыкальная школа имени Гнесиных) и Московский государственный музыкальный техникум, (в настоящее время Колледж имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных). В 1944 году создан Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, известный в наши дни как Российская академия музыки имени Гнесиных.

В настоящее время на базе колледжа подготовка ведется по 11 направлениям, среди которых фортепиано, орган, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инстрменты, хоровое отделение. В учебных заведениях Гнесиных преподавали многие известные музыканты и получили образование многие выдающиеся исполнители, композиторы, теоретики. Многие выпускники училища впоследствии стали ее преподавателями, среди которых народный артист СССР, композитор Арам Хачатурян.

Среди выпускников училища — известный русский пианист Николай Орлов и Лев Оборин, первым из советских пианистов успешно выступивший за рубежом и ставший лауреатом Международного конкурса имени Фредерика Шопена в Варшаве (1927). Позднее из учебных заведений имени Гнесиных вышли такие крупные музыканты, как пианисты Станислав Нейгауз, Александр Иохелес, Владимир Тропп, скрипач Леон Закс, композиторы Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Борис Чайковский, Андрей Эшпай, Арно Бабаджанян, певицы Галина Писаренко, Зара Долуханова, Ирина Архипова, дирижеры Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, трубач Тимофей Докшицер, виолончелист Мстислав Ростропович, Иосиф Кобзон, Владимир Дашкевич, Давид Тухманов, Любовь Казарновская, Филипп Киркоров и другие музыканты и исполнители.