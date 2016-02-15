«Постнефтяная» эра для Алиева

ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Нестабильность нефтяных рынков превратила экономику и финансы в предмет обсуждения бакинских СМИ. Азербайджан увеличивает квоту в Международном валютном фонде (МВФ) со 160,9 млн SDR (специальные права заимствования) до 391,7 млн, передает Haqqin.az со ссылкой на сайт кредитного учреждения. Несмотря на это, финансовый кризис не спешит покидать берега западного Каспия.

Стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF упала на $1,16 (на 3,6%), нагнетая инфляционную нагрузку. «В январе 2016 г. цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане подорожали на 5,8% по сравнению с декабрем 2015-го», — пишет агентство.

На неделе United Credit Banк объявил о своем банкротстве. Президент Ильхам Алиев, выступая на Мюнхенской конференции, объявляет о начале «постнефтяной эры»: «На самом деле, мы планировали подготовку к постнефтяному этапу после 2030 года. Однако … постнефтяная эпоха уже началась для нас, и это было для нас неожиданностью». Он видит выход в инвестициях и проведении социально-экономических реформ.

На встрече с председателем восточного комитета экономики Германии Вольфгангом Бюхеле, которая состоялась 12 февраля, Алиев пригласил немецкий бизнес в Азербайджан, сообщает агентство AzerTac.

Как выйти из кризиса? План оппозиции

Оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана (ПНФА) на неделе представила антикризисный пакет. Наряду с развитием туризма, легкой и тяжелой промышленности залогом прогресса она видит развитие отношений с Европой. ПНФА призывает подписать Договор об ассоциации с ЕС, возобновить мандат ОБСЕ, адаптироваться к требованиям Венецианской комиссии о честных и прозрачных выборах и развивать ненефтяной сектор по образцу ЕС.

Учитывая «тяжелое финансовое и социальное положение России» и геополитические трудности Турции, «углубление европейской интеграции … должно быть одним из главных приоритетов», — цитирует оппозиционеров Cebhe.info.

«Власть оказалась в безвыходном положении из-за удешевления нефти. (…) Если не будут проводиться политические реформы, … выйти из кризиса невозможно. (…) Без сближения с Европой не может быть и речи о развитии», — уверена ПНФА. Правительство пока что игнорирует пакет реформ Народного фронта. Кстати, на этой неделе Азербайджан посетила делегация ЕС во главе с Маленой Мард, пообещавшей выделить стране многомиллионные гранты.

Американская разведка предупреждает о возобновлении карабахской войны

25 января Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате высоты Одундаг, расположенной между Газахским районом Азербайджана и населенным пунктом Ноемберян в Армении, пишет Haqqin.az.

Информацию подхватили в США: после подтверждения агентства Stratfor последовал и комментарий директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера. 9 февраля в отчете о глобальных угрозах Конгрессу он сказал, что «напряженность между Азербайджаном и Арменией сохранится и в 2016 году», а «растущая военная мощь Азербайджана и экономические проблемы увеличивают угрозу возобновления боевых действий» (цитата Haqqin.az).Что думают об этом в Баку?

Политолог Азер Гасымлы рассматривает это как «попытку собрать информацию» о регионе. А его коллега Али Оруджов утверждает, что «Запад внимательно следит за регионом», боясь начала масштабного конфликта «по наущению России». Депутат Араз Ализаде считает отчет «средством давления» США на Азербайджан, которые «не являются и не будут другом» Баку.

Вашингтон манипулируют решениями в ПАСЕ против Баку

Бакинские СМИ подозревают представителя Государственного департамента США Викторию Нуланд в блокировании резолюции ПАСЕ Европы об «оккупированных территориях» Азербайджана. Haqqin.az приводит слова конгрессмена Адама Шиффа: «Еще до обсуждения резолюции я обратился в Госдеп США и к одному из региональных послов. Я … отметил, что это поддерживающая Азербайджан односторонняя резолюция. И посол, и Виктория Нуланд заявили, что будут работать над этим».

Ответственен ли Госдеп или нет, но МИД республики уже поручило посольству в США «выяснить роль официального представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд в том, что резолюция по Нагорному Карабаху не была принята в ПАСЕ», продолжает издание.

Угроза Курдистана и аннулирование Карского договора

Бакинские и турецкие СМИ с тревогой наблюдают за тем, как проект «Курдистан» становится реальностью. Они указывают на то, что на вывешенной в представительстве курдов в Москве карте Курдистан (Рожава) граничит с эксклавом Азербайджана — Нахичеванью.

«Миновать Азербайджан в этом случае нет ни резона, ни возможностей. Сирийский Курдистан непосредственно примыкает к азербайджанским районам, вот уже третье десятилетие оккупированным Арменией. Можно ли сомневаться в том, что последняя упустит возможность воспользоваться шансом заселения этой богатой ресурсами площадки сирийскими армянами, курдами-езидами и беженцами из Сирии? После этого агрессор спокойно может садиться за стол переговоров по урегулированию карабахского конфликта. Вот тогда-то сопредседатели Минской группы и «добьются» согласия Армении на возвращение оккупированных районов», — заключает аналитик Haqqin.az Расим Агаев.

Ранее думские парламентарии предложили президенту России Владимиру Путину расторгнуть Карский договор 1921 г. В Баку встревожены тем, что один из пунктов соглашения посвящен статусу закрепленной за Азербайджанской ССР Нахичевани, и он может быть пересмотрен.

Газета Cümhuriyеt взяла интервью у оппозиционных политиков. Лидер партии «свободных демократов» (AzDP) Сулхеддин Акбер считает инициативу дипломатическим нажимом Москвы на Баку и Анкару, а Демократическая партия — имперской амбицией России. На фоне засуетившихся депутатов бывший председатель парламента Расул Гулиев сохраняет хладнокровие: «4−5 месяцев назад предлагалось аннулировать договор между Россией и США об Аляске. Однако в США даже не узнали о выдвижении такой инициативы», — сказал он.

Агентство Cebhe.info считает, что политика России рано или поздно обернется против нее и будет «причиной ее развала». «Вмазав сто грамм водки, делать безумные предложения на телеканале — это нельзя назвать политикой», — обвиняет издание депутатов Госдумы РФ.

Сирия и американо-российское противостояние

Бакинские СМИ отмечают рост напряженности между США (или НАТО) и Россией. Обсуждение министрами обороны НАТО 10 февраля переброски дополнительных военных формирований к границе России на Аляске «можно считать элементом геостратегического противостояния», пишет Cebhe.info.

Агентство также указывает на укрепление восточного фланга НАТО в Прибалтике, которую будут охранять британцы и американцы. Политолог Натиг Мири прогнозирует активизацию деятельности НАТО в Закавказье, так как расширение экономических связей Турции с Закавказьем и Средней Азией — часть стратегического плана США.

12 февраля в порт Батуми в Грузии прибыли корабли второго противоминного соединения НАТО для проведения совместных учений, передает Haqqin.az. Натиг Мири дал обширный прогноз развития отношений России и США в Сирии. Он считает, что Россия «начала беспокоиться» из-за того, что возможная наземная операция Саудовской Аравии, Турции и НАТО изменит баланс сил в пользу американской коалиции.

«Если НАТО и США введут войска, Россия отойдет назад», — говорит он. В этой ситуации Россия под предлогом борьбы против терроризма «может вторгнуться в рассматриваемые ею как задний двор Грузию и Азербайджан». По Мири, продолжение «словесной драки» выгодно России. Когда ИГИЛ будет побежден, «Россия лишится оправдания для сохранения (ВКС — Ф.М.) в Сирии».

Пока политологи предупреждают о рисках, Haqqin.az взялся обустраивать поствоенную Сирию. «Азербайджан мог бы оказаться серьезным инвестором в сирийские проекты, учитывая огромный опыт Баку в разведке и разработке собственных углеводородных ресурсов. (…) Азербайджан как страна с преимущественно шиитским и в то же время светским населением мог бы обеспечить светскую альтернативу иранским религиозным проектам«.

Если первое вызывает большие сомнения с учетом собственных финансовых дилемм, то вторая часть показательна. Азербайджан, похоже, склоняется к турецко-саудовской коалиции. На днях иранский МИД обязался расследовать причастность отправленного в отставку главы МНБ Эльдара Махмудова к сотрудничеству с ваххабитами.Член администрации президента Фуад Алескеров предупреждает о том, что террористы возвращаются в республику из Сирии и Ирака. Дружба шиитского Азербайджана с суннитскими монархиями беспокоит Иран.

«Некоторые СМИ со ссылкой на работников ЖЭКа №31 распространили информацию о том, что жилые дома и постройки якобы купили арабские инвесторы», — пишет Haqqin.az. А арабские шейхи, как сын правителя Дубая, выбирают лыжные курорты Габалы местом отдыха.

Кульминацией недели стало известие о том, что Турция якобы объявила военную мобилизацию для войны с Россией. «Власти Турции объявили в стране всеобщую военную мобилизацию. Об этом в Facebook написал выходец из Азербайджана, а ныне гражданин Турции Рашад Мамедов. Он заявил, что является лейтенантом запаса», — передает Haqqin.az.

Неясно, чем кончится война в Сирии. Сегодняшние бои за город Алеппо беспокоят не только Анкару и Эр-Рияд, но и Баку. И причина этого связана не только с могилой философа и мистика Имадеддина Насими.