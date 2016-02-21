



Иван Шилов ИА REGNUM Дипан

После нескольких выразительных вступительных кадров — ужасов войны (чад, трупы, пальмы), войны, которая напоминает нам об очередном азиатском конце света, уже на пятой минуте вскрывается основная интрига сюжета: незнакомые люди перед лицом смертельной опасности становятся беженцами, причём чтобы выжить и сбежать, им нужно соврать бюрократам, что они одна семья. Простая и ясная предпосылка более чем полуторачасовой драмы. Фильм смотрится на одном дыхании. Пусть сбивчивом. В моменты стрельбы или убийства отвёртками и тесаками…

Кино воспринимается субъективно. Для кого-то это будет мучительная экскурсия по криминальным трущобам эмигрантов, где чадят обязательные факелы подожженных бочек и сидят на карточках воротилы местной мафии, покуривая гашиш и поплёвывая на права человека и европейские ценности. Для кого-то — рассказ о Тамильских тиграх. Темнокожие люди. Едят руками рис, молятся Ганеше. Борются за свою независимость. То ли террористы и убийцы, то ли революционеры и романтики. Для кого-то — проникновенная драма трёх одиноких людей, которые ищут счастье и любовь в сходящем с ума мире.

Фильмы такого рода интересны тем, что создатели вынуждены с самого начала иметь дело с неразрешимой, в сущности, этической задачей. Главный герой убивает. Вначале на войне, потом в «мирной» жизни беженца, чтобы спасти любимых. Как при этом сохранить к нему сочувствие, а то и симпатию? Ради каких ценностей он это делает? Понятно, что герой живёт в «посттравматическом» синдроме. Понятно, что он «уже убивавший» человек. И убивает только плохих. Но ведь всё-таки убивать нехорошо… Учебники кинодраматургии учат нас, что мы начинаем сострадать всем, кто находится в драматической ситуации, и в данном случае ситуация героя предельно ясна. Человек (лишившийся всего) борется за жизнь себя и людей (которых волей судеб считает близкими). Остальное выносится за скобки.

Цитата из к/ф «Дипан». реж Жак Одиар. 2015. Франция Джесутасан Антонитасан в роли Дипана

Картина полна маленьких открытий, пусть кажущихся иногда слишком простыми, но от того не менее ценными. Нужно показать бегство героини от героя. И мы видим несколько секунд глазами героя приоткрытый шкаф с вешалками — без одежды. Несколько выразительных секунд. Или герой путается на чердаке с голубями. Даже сложно сказать, что этом очаровательного. Всполохи белых голубей. Но какая-та магия кино в этом есть. В фильме множество изящно решенных сцен. Оставим вам возможность найти их самим. В отличие от типовых «боевиков» перед нами всё-таки «французское авторское кино», которое успешно притворяется жестокой криминальной драмой. Каждая сцена длится ровно столько, сколько нужно. Качество режиссуры неявно контрастирует с самим материалом фильма — кровь, грязь, убийства, дым, в лучшем случае жизнь замусоренных трущоб…

В картине три «главных» героя: мужчина, женщина, ребёнок. И три их истории. Три основных понимания, ради чего жить. История «мужа» — вернуть «семью», воскресить когда-то бывшее счастье, сбежать от войны, начать, наконец, мирно жить по-человечески. История девочки — стать как все, адаптироваться в чужой школе, стране, выстроить отношения с двумя чужими людьми, которые стали вроде бы её родителями… История «жены» — сбежать от этой безумной жизни к сестре, в «Лондон», оставив чужих людей и почти ненавидимого «мужа-тирана». Это, конечно, упрощение, но даже в этих координатах видно, как прихотливо переплетаются отношения троих людей. При этом некоторые ходы драматургии удивительны по своему изяществу. Так, «муж» представляет собой в прошлом борющегося за свободу «сепаратиста», но вдруг «жена» начинается бороться за свою независимость от мнимого мужа. Какой парадоксальный поворот… Борец за свободу становится тираном.

Fotogramas.es Жак Одиар

Качеством хорошей драматургии и режиссуры является сбалансированность, хотя бы относительная — неясно, кто прав и кто виноват, все правы, за каждым из героев своя правда. И это и есть драма. А, по сути, даже трагедия существования. Неразрешимое столкновения характеров, логик поведения, людей, каждый из которых стремится к счастью в той мере, в каком его понимает. И чиновник эмиграционной службы. И французский бандит, и бывший тамильский тигр… И сценарист, и режиссёр, и зритель. И даже критик.

При том, что в фильме несколько замечательно прописанных героев. Разумеется, мужская роль заглавная. И это мифология «тигра» (вовсе не только Тамильского, а вообще «мужчины-тигра»), одинокого воина, который борется за свою любовь и семью. По сути, очередное романтическое воплощения «настоящего мужчины». Спасает любимую женщину от смерти в финале. Поцелуй в крови. Чудо. И здесь приторные пряные нотки Болливуда вновь примешиваются к общему аромату блюда. Почти песня.

Фильм сказочный от начала и до конца, но в этой грустной сказке он говорит о позабытых почти мифологических ценностях: семье, любви, а собственно для этого сказки и существуют. Невозможная любовь как единственная тема мировой культуры. Всё остальное легко сводимо к этому общему знаменателю. Невозможная из-за пошлости и обыденности быта, нелепой разлуки, вражды семейств или стран, вечной войны, смерти, в конце концов… Внутри этого фильма, безусловно, есть щемящая правда об этом. За жёсткостью и жестокостью есть возможность подумать о нежности и хрупкости жизни. Не случайно часто главному герою приходит видение-воспоминание. Слон. Мирный. Проступающий через райскую листву родины. Тишина. Лучи света пробиваются через листву. То ли просто слон, то ли божество. Медленно качаются ветки. Где-то ведь должен быть мир, где все будут счастливы? Где найти мудрость, чтобы знать — как жить? Помоги, Ганеша…

Цитата из к/ф «Дипан». реж Жак Одиар. 2015. Франция Калиеасвари Сринивасан и Венсан Ротье

Картина примечательна не только элегантностью и сложностью в своей простоте. В ней есть что-то «настоящее». Если посмотреть краткую информацию про создателей в сети, то мы узнаем, скажем, что главного героя играл непрофессиональный актёр, действительно когда-то настоящий «Тамильский тигр». Но даже если это не так, то в это можно было бы легко поверить…