



Пьер Огюст Ренуар. Одалиска. 1870

Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в многодетной семье бедного портного Леонара Ренуара в Лиможе. Никто и не предполагал, что картины художника появятся в лучших музеях мира. Жизнелюбие и неукротимый оптимизм Ренуара, сполна познавшего нужду, войны и перевороты и не сломленного тяжелой болезнью, выделяет его среди других гениев и через 175 лет после появления на свет.

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Все хотят лучшего для детей…

В 1845 году семья Ренуар переехала в Париж — в квартал Карузель. Ренуар был шестым ребенком в семье Леонара Ренуара и Маргариты (в девичестве Мерле) … четвертым из выживших. Маргарита родилась в семье портного и до замужества работала швеей.

Пьер Огюст Ренуар. Портрет мадам Ренуар. 1860

В Париже родители надеялись обеспечить лучшее будущее своих детей. Старший брат Огюста — Пьер-Анри, действительно вырвался из рук нищеты и стал гравером, специализировавшимся в геральдике и ювелирном деле, а второй брат — Леонар-Виктор все-таки стал портным…

В 1847 году Огюст пошел в начальную школу. В 1848 году во Франции началась буржуазная революция, которая оказала свое разрушительное воздействие и на квартал Карузель. На глазах Ренуара в дом повара императрицы, расположенный неподалеку от лачуги, где жили Ренуары, ворвались гвардейцы и увели на расстрел. Повар неоднократно угощал детвору квартала Карузель пирожными, которые родители могли купить им лишь раз в год — на Рождество.

Затем в квартале начали сносить ветхие лачуги, и Ренуарам пришлось несколько раз переезжать. Семья «осела» в доме возле Парижской Академии живописи, что, вероятно, тоже наложило отпечаток на выбор пути будущего художника.

Пьер Огюст Ренуар. Париж, набережная Малаке. 1874

Вскоре в семье появился пятый ребенок — Эдмон, который впоследствии стал известным журналистом и не раз помогал Огюсту — и морально, и материально.

В школе Огюст при любой возможности старался рисовать — и в тетрадях по разным предметам, а порой и в учебниках. Родителей вызывали, стыдили, и лишь один из учителей посоветовал им обратить внимание на художественные способности сына и постараться всевозможно развить их.

В 11 лет Огюста пригласили в церковный хор, которым руководил Шарль Гуно — французский композитор, в то время служивший регентом и органистом в церкви Иностранных миссий в Париже. Будущий автор оперы «Ромео и Джульетта», он уже был известен как автор симфоний и духовной музыки. Родителям маленького певца совет Гуно по душе не пришелся, музыкальная карьера не сулила стабильного достатка, а до начала обучения в консерватории мальчик должен был сохранить голос.

Пьер Огюст Ренуар. Катание на коньках в Булонском лесу. 1868

В 13 лет Огюст Ренуар с согласия отца отправился на фарфоровую фабрику братьев Леви — на улице Фоссе-дю-Тампль, 76, где обучался росписи фарфора. Тут уж он почувствовал себя в своей тарелке: сначала ученические «листочки», затем более сложные — розочки, и вот юный ученик уже пишет на чашках портреты любимицы публики — королевы Марии-Антуанетты.

Правда, уже тогда в образах королевы мелькает типаж розовощекой жизнерадостной пышки с курносым носом, который художник будет любить всю жизнь. Способности Огюста в мастерской ценили и называли его господином Рубенсом. Но не слишком уверенный в себе юноша считал это насмешкой.

Успехи Огюста привлекли к нему внимание пожилого скульптора Эмиля Лапорта, который изготавливал для завода образцы форм. Лапорт и сам в свободное время писал маслом, и мальчику вручил краски и холст, чтоб он написал первую картину. Огюст изобразил диалог Евы со Змеем перед самым грехопадением и выставил картину в гостиной родительского дома.

Лапорт пришел в гости и вынес вердикт: быть Огюсту живописцем. Родители и радовались, так как мечтали, чтобы сын имел лучшее будущее, и печалились, потому что учить его им было не на что. Деньги надо было копить хотя бы на первый год…

Ренуар в молодости

Занавески помогли преодолеть нужду и техническую революцию…

Во Францию пришла промышленная революция: рисунок на фарфоре стали наносить машинным способом, и мастерскую, где работал Ренуар, закрыли. Пришлось искать новую работу. Он случайно наткнулся на мастерскую, изготавливавшую снаряжение для миссионеров. Там шили прозрачные занавески, на которые наносили рисунки на богословские темы.

Экзамен Ренуару устроил мастер, оказавшийся племянником хозяина. «Я наврал ему, что дело знаю, работал раньше в Лиможе! — вспоминал Ренуар в беседах с сыном Жаном. — Он дал мне несколько картин и остался доволен результатом!»

Любой хрестоматийный сюжет Ренуар с легкостью переносил на ткань, даже без подготовительного разделения на квадраты. В 1860 году он начал по вечерам после работы посещать школу живописи и прикладного искусства и получил разрешение делать копии с экспонатов в Лувре.

Пьер Огюст Ренуар. Мост Искусств в Париже. 1867

Идеалом для юного художника в то время были скульптуры, в том числе фонтан «Невинность», изображавший юных нимф, авторства Жана Гужона, расположенный в центре Парижа, неподалеку от Центрального рынка. Но через год он вовсю копировал картины в залах живописи.

В 1862 году Ренуар, наконец, накопил нужную сумму и поступил в мастерскую Шарля Глейра, модного в то время художника, писавшего портреты и забавные сценки. Студия Глейра считалась филиалом парижской Школы изящных искусств, и в апреле 1862 года Ренуар, достигший совершеннолетия, сумел выдержать вступительные экзамены, оказавшись 68-м кандидатом из 74, которых приняли учиться.

Пьер Огюст Ренуар. Возвращение гребцов. 1862

Глейр ценил талант и колоссальное трудолюбие молодого художника, однако его вовсе не устраивало, что Ренуар пытается отойти от канонов классической живописи, адептом которой являлся он сам. Он замечал, что тени у Ренуара — не серо-черные, как положено, а меняют цвета от синих до лиловых, натурщицы изображаются слишком уж правдиво. Ученик даже не пытается приукрасить действительность в духе классических мифологических сюжетов!

Однако Ренуару было просто интересно экспериментировать с цветом и объемом. Он периодически поддается обаянию различных течений в живописи. Например, его вдохновляют картины как испанских, так и итальянских мастеров. Он увлеченно изучал различные техники и не переоценивал собственных талантов.

Глейр критиковал Ренуара, а тот сблизился со студентами, которые не скрывали презрения к «устаревшей» классике. Это будущие импрессионисты — Клод Моне, Фредерик Базиль, Альфред Сислей, Фантен-Латур, Поль Сезанн и Камиль Писсарро. В свободное время «протестанты» собирались и большой компанией отправлялись на пленэр — писать окрестности леса Фонтенбло, располагавшегося в пригороде Парижа.

Пьер Огюст Ренуар. Катание на коньках в Булонском лесу. 1868

Тем не менее все учились до самого закрытия мастерской пожилого художника в 1864 году. Когда он окончательно потерял зрение, правя работы многочисленных учеников.

К этому времени все накопления Огюста Ренуара уже закончились, и ему надо было снова искать себе заработок. Он понадеялся на Парижский художественный салон и отправил несколько своих картин на суд отборочной комиссии. Одну из них — «Эсмеральда, танцующая с козочкой среди бродяг» — приняли, но после окончания салона Ренуар ее… уничтожил. Заказов на новые картины не последовало.

Пьер Огюст Ренуар. Портрет Ромейн Лако. 1864

На следующий салон он выставил еще две картины с тем же результатом. Ренуар снова жил впроголодь, во многом ему помогали друзья — Базиль и Сислей. Однако к занавескам возвращаться все-таки не стал, а продолжил обучение тому делу, которое любил больше жизни.

Личная жизнь, война и нескончаемые революции

В 1865 году Ренуар познакомился с 16-летней Лизой Трео, которая становится его возлюбленной и моделью, чьи изображения можно было встретить на его картинах на нескольких Парижских салонах живописи. В 1870-м у них рождается дочь Жанна-Маргерит, но Ренуар не спешит вести Лизу под венец. В 1972 году она выходит замуж за другого мужчину. Возможно, что семилетняя связь молодых людей не переросла в брак из-за того, что Ренуар не имел постоянного стабильного дохода.

Изредка обеспеченные буржуа заказывали Ренуару семейные портреты и роспись стен особняков. В основном же он перебивался грошовыми заказами.

«Если мне удавалось случайно раздобыть заказ на портрет, ох, и трудно же бывало получить за него деньги! Помню, например, портрет жены сапожника — писал я его за пару ботинок. Каждый раз, когда я считал, что картина закончена, и мне уже мерещились мои ботинки, приходила какая-нибудь тетка, дочь или старая служанка: «Да неужто, по-вашему, у моей племянницы, матери, хозяйки такой длинный нос? Чтобы получить ботинки, пришлось одарить «хозяйку» носом мадам де Помпадур», — цитирует воспоминания Ренуара Анри Перрюшо.

Заканчивала свое существование Вторая Империя, и назревала самая провальная для Франции — Франко-прусская война. Хотя князь Бибеску, которому Ренуар в 1868 году расписывал особняк, и предложил Ренуару освободить его от военной службы и уехать вместе с его семьей, Огюст остался в Париже и дождался призыва.

Пьер Огюст Ренуар. Летом. Цыганка. 1868

Как пишет в книге «Огюст Ренуар» биограф Анри Перрюшо:«6 августа вдруг распространился слух о крупной победе: армия Мак-Магона якобы разбила армию принца Фридриха-Карла. На бульварах неистовствовала восторженная толпа. Париж украсился флагами. Но радость длилась недолго: известие оказалось ложным, распространил его биржевой спекулянт, рассчитывавший заработать на буме. Ложь была тем более трагичной, что именно 6 августа Мак-Магон был разбит под Фрешвиллером, а генерал Фроссар потерпел поражение в Форбахе. А несколько дней спустя Ренуар и Эдмон Мэтр получили ошеломившее их письмо Базиля, из которого они узнали, что 10 августа он записался в Третий полк зуавов. «Вы сумасшедший!» — написал Базилю Мэтр. «Архиболван, будь я трижды проклят», — добавил Ренуар. Но и ему самому вскоре пришлось уехать. Военное командование направило его в район Бордо, где ему предстояло провести зиму».

Моне и Писсарро, ближайшие друзья Ренуара, оказались в Англии. Ренуар, которому так и не пришлось участвовать в боевых действиях, под конец войны получил дизентерию и выжил только благодаря дяде, который увез его лечиться в Бордо. Французская армия терпела поражения, 4 сентября 1870 года произошло полное крушение Второй Империи и была провозглашена Третья Республика.

19 сентября началась осада Парижа, и Ренуар потерял связь с родными и друзьями, находившимися в столице. Он страдал от неизвестности, оттого, что близкие голодают, а он — в Бордо — сыт, пролечен и ничего не может им послать.

Когда Ренуар вернулся в полк после лечения в Бордо, товарищи были крайне удивлены. Они думали, что Огюст давно умер, так сильно он был болен.

Пьер Огюст Ренуар. Сена у Шату. 1871

28 января 1871 года осада Парижа была закончена, а в марте Ренуара демобилизовали, и он вернулся в столицу, где назревала очередная революция. После расстрелов нескольких видных лиц Второй империи 27 марта 1871 года была провозглашена Коммуна — как первый опыт диктатуры пролетариата.

Ренуар нашел в Париже брата — Эдмона, Сислея, ездил к родителям в Лувесьенн и, как мог, подрабатывал. Например, одна добрая дама из Версаля заказала ему за 300 франков портреты ее и ее дочери. Ренуар делал наброски — то в Париже, то в пригородах, попадал то в руки версальцев, то в руки федералов. Зачастую помогали лишь прежние знакомства. Он не желал призываться на службу ни к одной из сторон. Тем более что ему пришлось наблюдать, как горит Париж…

Еще в конце 1869 года у Ренуара случился творческий кризис, хотя было уже написано «Купание на Сене», и он вырабатывал свой стиль в импрессионизме. Огюст жаловался на потерю сил, веры в себя, и лишь после войны и революционных потрясений он сделал в творчестве новый рывок.

Короткое счастье между миром и войной

Пьер Огюст Ренуар. Катание на лодках в Аржантёе. 1873

В 1872 году импрессионисты, наконец, решили объединиться. Ренуар много работал на пленэре рядом с Клодом Моне, порой они писали одни и те же сюжеты. Но если Моне предпочитал пейзажи, то Ренуар неизменно находил на картинах место для людей. Они были интересны ему в их повседневных заботах и радостях, купающиеся, воспитывающие детей, пьющие кофе в парках.

После нескольких неудачных попыток выставиться в Парижском салоне, где картины если и принимали, то развешивали самым невыгодным образом, импрессионисты сближаются и решают организовать собственную выставку.

Она состоялась с апреля по март 1874 года в ателье модного фотографа Нодара с участием Дега, Ренуара, Моне, Моризо, Сислея и Писсарро. Увы, событие вызвало скандальный ажиотаж, агрессивное неприятие публики и травлю в прессе. Тогда Ренуару удалось продать лишь одну из семи картин, написанных к выставке, — «Ложу». Там же выставлялась его «Танцовщица» и «Парижанка».

Пьер Огюст Ренуар. Танцовщица. 1874

Следующая выставка состоялась в 1876 году в галерее известного продавца картин Дюран-Рюэля. Он же начал покупать картины импрессионистов задолго до того, как к ним привыкла публика и появился спрос.

Третья выставка, которую уже официально именовали выставкой импрессионистов в Париже, также состоялась в галерее Дюран-Рюэля. Там уже участвовал и Сезанн, а Ренуар выставил более 20 своих картин: пейзажи, виды сада Клода Моне, женские головки, букеты цветов, портреты Сислея, знаменитые портреты — актрисы Жанны Самари, Альфонса Доде, а также «Качели» и одно из лучших полотен того периода — «Мулен де ла Галетт».

Пьер Огюст Ренуар. Берег Сены в Чемпросэ. 1876

Надо сказать, что красавица Жанна Самари была восходящей звездой «Комеди Франсез». Однако Ренуар, увлеченный ее красотой, даже предположить не мог, что девушку приведут к нему в мастерскую ее родители, а сама двадцатилетняя актриса окажется его поклонницей. Ренуар писал наброски к портрету Жанны в мастерской, ходил на ее спектакли.

Первым вышел этюд, вторым — большой парадный портрет, который сначала хранился у мужа Жанны, затем перекочевал к Дюран-Рюэлю, и лишь в 1904 году его купил московский коллекционер Иван Абрамович Морозов — директор Тверской мануфактуры, и теперь картина находится в ГМИИ им. Пушкина.

С парадным портретом Жанны Самари случился весьма досадный казус. Когда Ренуар отправил картину на выставку, кто-то из служителей покрыл ее… лаком. Хотя художник специально не стал этого делать, холст не успел окончательно просохнуть. Картина расплылась, краски потекли. Художнику пришлось переписать ее в течение четырех часов. Был и третий портрет Жанны Самари, написанный в 1878 году. Все они стали олицетворением внешне беззаботной парижанки, жившей во время перемен.

Пьер Огюст Ренуар. Портрет Жоржа Ривьера. 1877

Жанна была влюблена в Ренуара, но он лишь восхищался ею как моделью. Брака снова не последовало. Через 13 лет Жанна Самари умерла от брюшного тифа.

В 1878 году Ренуар снова выставил картину в Парижском салоне. На этот раз — «Чашку горячего шоколада». А в 1879-м — «Портрет мадам Марго Шарпантье и ее детей» и «Портрет Жанны Самари». И тут происходит решительный перелом в его судьбе.

Маргерит Шарпантье — светская дама, заказавшая Ренуару семейный портрет, оказалась так довольна, что составила Ренуару протекцию на салоне 1879 года таким образом, что комиссию прошли обе картины. Они имели шумный успех. У Ренуара дорого купили несколько картин. С тех пор художник больше не участвовал в выставках импрессионистов, считая их бесперспективными.

В 1880 году во время поездки в Бургундию в городке Эссе 39-летний Ренуар знакомится со своей будущей женой — 21-летней портнихой Алин Шариго, отношения с которой он оформил лишь в 1890-м. В 1885 году у пары уже родился старший сын — Пьер, в 1894-м — Жан, в 1901-м — Клод. Есть версия, что Ренуар и Алин познакомились в молочной лавке в Париже.

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак катающихся на лодках. 1881

Отец Алин — булочник, уехавший в Париж «на заработки», когда дочери исполнился год, да так и не вернувшийся в семью. Мать — портниха, которая тоже вскоре перебралась в ателье в Париже, оставив дочь родной тетке. Училась Алин в церковной школе, где освоила и швейное ремесло. А 15 лет приехала к матери, чтобы вместе с ней работать в ателье. Именно эта девушка, умевшая уважать личность и творчество художника, составила его семейное счастье.

В начале 1881 года дела Ренуара идут на лад, и деньги, вырученные от продажи картин, позволяют ему впервые отправиться в путешествие. В марте — в Алжир вместе с Алин, а осенью и весной — по городам Италии. Он пишет виды Италии, портрет Вагнера и много других произведений, которые участвуют в Парижских салонах. Тогда же Огюст подпадает под влияние художника Жана-Огюста-Доминика Энгра — неоклассициста и непревзойденного мастера деталей.

Для Ренуара началась светлая полоса. Он работал по заказам влиятельных парижан, много путешествовал вместе с женой и сыновьями: по Нормандии, оказавшейся ему ближе, чем Италия, по островам Великобритании, по Франции. В 1890 году Ренуар становится кавалером ордена Почетного легиона.

Пьер Огюст Ренуар. Автопортрет. 1899

В 1893 году вторая персональная выставка Ренуара, устроенная Дюран-Рюэлем, заслужила безусловное признание публики. Первая прошла в 1883 году стараниями все того же Дюран-Рюэля.

Ренуар, не отличающийся хорошим здоровьем, все больше времени проводил за городом, ему с каждым разом сложнее возвращаться в Париж. На его картинах все чаще изображены Алин и его маленькие сыновья — символы его семейного счастья, им же проникнуты «Зонтики», «Рыбалка». Картина «Девушки за фортепьяно» (1892) была куплена для Люксембургского музея. Его дом на Монмартре становится открытым для друзей, которые обожают простую, натуральную стряпню мадам Ренуар.

Пьер Огюст Ренуар. Девушка в белой шляпе. 1892

В 1897 году Огюст Ренуар по примеру своих юных друзей-художников Боннара, Вюйара и Валлотона, Вальта, Русселя и Матисса осваивал велосипед и однажды, разъезжая на нем по Монмартру, упал и сломал правую руку. Это была уже вторая травма правой руки, и хотя художник научился писать левой, падение спровоцировало обострение ревматоидного артрита, который мучил его до конца жизни. Семейный врач давал неутешительные прогнозы. Но Ренуар писал свои картины, превозмогая боль в суставах.

В начале ХХ века Ренуары много путешествуют, подыскивая для Огюста наиболее подходящее место для покупки загородного дома. И наконец в 1907 году приобретают усадьбу под названием «Колетт» в Кань-сюр-Мер, возле Ниццы, и на месте обветшавшего дома и хозяйственных построек фермера, который раньше владел усадьбой, строят большой дом, в котором Ренуар провел остаток жизни.

Пьер Огюст Ренуар. Читающая женщина на скамейке. 1905

В «Колетт» приезжают друзья художника, вынужденные подниматься в усадьбу по неудобной, узкой каменистой тропе. Ренуар не стал расширять ее, дабы до его дома добирались только настоящие друзья, а не зеваки. Болезнь все больше скрючивает его пальцы, нанимают сиделку, которая умудряется вкладывать кисть в руку художника.

В начале ХХ века состоялись персональные выставки Ренуара в Париже, Нью-Йорке, а в салоне 1902 года ему отдали целый зал. Он участвовал там вместе со своими молодыми друзьями — Боннаром, Вюйаром и Валлотоном, Русселелем и Матиссом — и имел потрясающий успех.

Пьер Огюст Ренуар. Коко пишет. 1905

Ренуар продолжал лечиться у лучших врачей (в том числе — специалиста по ревматоидным артритам Анри Готье), перенес несколько операций. И вновь обратился к скульптуре. С помощью ученика Майоля — каталонца Ришара Гвино, диктуя ему по шагам, что и за чем лепить, он создал не менее 15 скульптур, среди которых выделяется внушительных размеров пышнотелая Венера. В 1913 году он окончательно пересел в инвалидное кресло.

В 1914-м началась Первая мировая война. Два старших сына Ренуара были призваны в армию, они вернулись с ранениями, но в 1915 году, не выдержав потрясений, умерла жена Ренуара — Алин. У Ренуара случился второй инсульт, но он продолжал писать картины. Теперь его опекала Габриэль Ренар — кузина его жены и любимая модель, впервые приглашенная в дом в 1895 году, чтобы нянчить его сыновей. Она же стала героиней фильма «Последняя любовь Ренуара».

Ренуар продолжал писать и в инвалидном кресле. Его молодые друзья, сыновья и поклонники его творчества не оставляли Ренуара в одиночестве. Хотя в доме имелась прекрасная мастерская с окнами на север, художник предпочитал выстраивать себе павильон на пленэре.

Пьер Огюст Ренуар. 1912

Огюст Ренуар умер от осложнения рецидивировавшей пневмонии — в Колетт 2 декабря 1919 года, он успел закончить натюрморт с анемонами и надеялся написать новый — с бекасами, которых накануне подстрелил его приятель. Недаром девизом художника все годы борьбы с недугом было «Боль умрет, красота останется!».

Смотрите галерею работ Пьера Огюста Ренуара

В статье использованы материалы из открытых источников:

1. Анри Перрюшо «Огюст Ренуар» (ЖЗЛ)

2. Ольга Никитина «Биография Огюста Ренуара»

3. Л. И. Дворецкий «Последние мазки Огюста Ренуара«

4. Статьи французской прессы, посвященные отдельным произведениям художника, лекции по искусству.

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