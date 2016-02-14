В течение последних дней напряжение на Ближнем Востоке достигло критических величин: в первую очередь этому способствовали действия Турции, нанёсшей артиллерийские удары по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и сирийской армии. При этом интересно, что турецкое руководство подтвердило, что эти удары действительно наносились, объяснив свои действия борьбой с курдами, которые якобы подвергают границы Турции опасности, продвигаясь в направлении приграничного сирийского города Аазаз. На этом фоне свою авиацию в Турцию перебрасывает Саудовская Аравия и звучат самые разные заявления — даже о вторжении на территорию Сирии и о свержении Башара Асада силой. Правда, саудиты чуть более сдержаны — они ждут официального разрешения США о вторжении (а это очень маловероятно).

Флаг Сирии

Причиной такой агрессивной реакции со стороны противников Асада и фактически единой Сирии стали большие успехи сирийской армии и YPG (при мощной поддержке ВКС РФ), которые стали одерживать победу за победой в битве за Алеппо. Уже сейчас, учитывая предыдущие успехи правительственных сил в Латакии, путей для оказания поддержки протурецким боевикам почти не осталось. Освобождение же Алеппо и вовсе будет переломным моментом в войне, после которого Турция вообще «останется с носом».

Если Турция примет опрометчивое решение начать наземную интервенцию в Сирию, то ситуация может трансформироваться в войну регионального масштаба, в которую окажутся вовлечены также Россия и Иран. Если после турецкой провокации со сбитым российским фронтовым бомбардировщиком Су-24М многие отказывались верить в возможность вторжения ВС Турции в Сирию и прямого столкновения с Россией, то теперь реальность такого сценария отрицать просто глупо — готовиться к этому раскладу жизненно необходимо (к счастью, Российская армия начала принимать меры уже после первой провокации).

Эффективнее всего была усилена российская система противовоздушной обороны у границ Турции — дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 в Латакии и ракетный крейсер «Варяг», вооружённый ЗРК С-300Ф, позволяют уничтожать турецкую авиацию ещё на территории противника (максимальная дальность стрельбы ЗРК С-400 — 200 км, а от авиабазы «Хмеймим» до турецкой границы не более 50 км). Истребители Су-30СМ и Су-35С (недавно переброшенные в Сирию) под «колпаком» дружественных ПВО будут крайне эффективно уничтожать турецкие F-16, несмотря на численный перевес противника (ВВС Турции имеют более 200 истребителей F-16 на вооружении).

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С другой стороны — близость авиабазы «Хмеймим» (база ВКС РФ) к турецкой границе имеет и большие недостатки. На вооружении ВС Турции имеется техника, позволяющая «достать» до неё издали. В первую очередь это лицензионная копия китайской реактивной системы залпового огня WS-1, которая производится в Турции под названием Т-300 Kasirga. Дальность стрельбы этого РСЗО достигает 100 км, и имеются они у Турции в достаточно большом количестве. Таким образом, российская разведка будет обязана действовать очень быстро и эффективно, чтобы обнаруживать и направлять авиацию (штурмовые вертолёты или самолёты) к целям, до того как был дан залп.

Что касается масштабного сухопутного вторжения — то здесь Турция может попробовать решить ситуацию количеством и скоростью. Правда, ландшафт Латакии нисколько не способствует этому — большой группировке (к примеру, в 100 тысяч человек) с тяжёлой техникой «продраться» через узенькие тропы в лесах и горах будет очень затруднительно. Особенно учитывая то, что пробиваться придётся через силы ВС Сирии и YPG (а очень быстро к ним могут присоединиться и иранские сухопутные войска). Тем не менее при возникновении реальных угроз для российских войск ограничивать себя в средствах нельзя — в ход необходимо пустить весь арсенал имеющихся средств, в том числе тяжёлые объёмно-детонирующие авиабомбы, которые по мощности могут приближаться к таковой у маломощных тактических ядерных зарядов. Необходимо отбить всякое желание воевать у противника с самого начала. При масштабной эскалации конфликта и трансформации в полномасштабную русско-турецкую войну возможны сценарии с открытием «второго фронта» через Армению (в последние месяцы 102-я база РФ в Гюмри постоянно усиливается). Возможно, в антитурецкий блок захотят войти некоторые балканские страны и Греция.

Естественно, при любом из сценариев одну из ключевых ролей могут сыграть курды — как проживающие на территории Турции, так и сирийские YPG. Россия может в самые короткие сроки передать им сотни переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и противотанковых управляемых ракет. Учитывая, что в восточных районах Турции ситуация близка к гражданской войне, такой ход может привести к катастрофе для агрессора.

В любом случае — абсолютно ясно, что интервенция Турции в Сирию будет для этой страны практически гарантированным самоубийством. Однако, поведение турецкого руководства, и в том числе президента страны Эрдогана, такого опрометчивого решения не исключает. И даже США, кажется, боятся такого развития событий, осудив турок за обстрелы сирийской территории.