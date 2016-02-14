На прошлой неделе швейцарские журналисты с интересом наблюдали за действиями русских, как внутри страны, так и за рубежом. Внимание прессы Швейцарии привлекла встреча патриарха Кирилла с римским папой, слухи о вероятном преемнике Путина в президентском кресле, а также вероятный отказ российских госучреждений от американского софта.

windowsten.su Windows 10

Русский Патриарх — слуга Кремля

Историческая встреча Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе стала возможна в основном по политическим причинам. Изолированный режим в Москве надеется с помощью визита своего церковного иерарха повысить свой престиж в мире, так это событие трактовала газета Neue Zürcher Zeitung.

Кириллу было очень важно встретиться с Франциском с глазу на глаз. Для Кирилла межконфессиональная встреча не лишена трудностей, поскольку среди православного духовенства сильна неприязнь к католикам и экуменизму. Но патриарх последние годы с недоверием наблюдает за тем, как Святой престол углубляет отношения с другими православными церквями. Прежде всего, его беспокоят тесные связи Римской курии с Константинопольским патриархом Варфоломеем, одним из уважаемых православных лидеров, которого Кирилл недолюбливает. С помощью встречи с папой Кирилл, вероятно, не в последнюю очередь стремился ограничить влияние Варфоломея и укрепить свои позиции на предстоящем Всеправославном соборе на Крите, пишет NZZ.

Как отмечает издание, на сегодняшний день Русская православная церковь является самой влиятельной из православных церквей, объединяющей почти 100 миллионов верующих. Но, в отличие от папы, московский патриарх практически не является независимым церковным иерархом. Кирилл слишком тесно связан с российской государственной властью, поэтому транслирует национально-патриотическую повестку Кремля.

Новым президентом России станет Шойгу

Преемником Владимира Путина на посту президента России, вернее всего, станет министр обороны Сергей Шойгу, предполагает газета Basler Zeitung (BAZ).

По словам издания, 60-летний Шойгу находится в политической обойме со времен распада Советского Союза и вдоль и поперек изучил лабиринты российской власти.

Кроме того, главным достоинством Шойгу является отсутствие каких-либо личных амбиций и бесконечная преданность нынешнему главе государства. Поэтому Путин, вернее всего, сделает его своим преемником, чтобы гарантировать свою безопасность после отставки и сохранить влияние на российскую политику, полагает BAZ.

В России откажутся от Windows!

Правительство России решило, что пора избавиться от Microsoft Windows в государственных учреждениях, и намерено использовать вместо него операционные системы и программное обеспечение на основе свободного софта Linux, пишет журнал Schweiz Magazin (SM).

Это связано с санкциями правительства США против России. По мнению российских властей, нецелесообразно финансово подпитывать вражескую экономику в ущерб отечественным разработчикам. Кроме того, компании Microsoft, Apple и Google тесно сотрудничают с американским правительством, поэтому их продукция может представлять угрозу национальной безопасности. В ближайшее время в Москве от «окошек» могут отказаться до 22 тысяч правительственных и муниципальных учреждений, полагает SM.

Швейцарский бизнес контролируют русские

Российские инспекторы проверяют компании в кантоне Берн. Ежегодно бернские предприятия по производству продуктов питания внимательно проверяют не только швейцарские инспекторы, но также их российские коллеги, информирует газета Berner Zeitung (BZ).

Речь идет не о кафе или ресторанах, а о производственных предприятиях, поставляющих свою продукцию на экспорт. Поскольку законодательно установленные требования к продуктам питания и стандарты в разных странах сильно отличаются, а Швейцария чрезвычайно дорожит высоким качеством и репутацией своей пищевой промышленности, то она охотно привлекает к лабораторным и производственным проверкам иностранных экспертов из стран-импортеров, сообщает BZ.

Как отмечает издание, в кантоне Берн за рубеж экспортирует свою продукцию от 500 до 1000 предприятий. Поэтому все эти компании обязаны соблюдать не только швейцарское законодательство в области приготовления пищевых продуктов, но и требования стран-импортеров. Выборочной проверке, как правило, подвергаются от 20 до 30 предприятий, а сама проверка занимает не больше недели. С 2010 года инспекторы из России, США, Чили и ЕС провели уже пять совместных проверок на соответствие качества продукции.

Сама по себе проверка является довольно сложной процедурой. Как правило, она проводится на местном или английском языках. Российская делегация обычно нанимает одного-двух переводчиков в зависимости от размера группы, добавляет BZ.

Россия использует против Запада его же оружие

Психология — это четвертый род оружия. Искусству информационно-психологической войны русские в совершенстве научились у американцев. На протяжении последних нескольких лет все чаще говорят, что Россия эффективно использует новую форму ведения войны, так называемые гибридные войны. Невоенные средства достижения политических и стратегических целей теперь часто оказываются намного эффективней военных методов, сообщает газета Neue Luzerner Zeitung (NLZ).

Вместе с тем это совсем не русское изобретение. Запад успешно вел гибридные войны против Югославии еще в 1999-м, позже то же можно было наблюдать в Ираке и Ливии. Гибридные войны включают четыре компонента: пропагандистскую кампанию, экономическую блокаду, бомбардировку и смену власти посредством восстания, поясняет NLZ.