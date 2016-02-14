



Иван Шилов ИА REGNUM С днем рождения YouTube

Капиталистическая модель товарно-денежных отношений никогда в полной мере не могла описать реальность, но всегда пыталась это сделать. С годами она усложнялась, дополнялась новыми теориями и даже порождала новые псевдонауки. Безумная попытка вогнать реальность в рамки рыночной системы привела к появлению сумасшедшего с точки зрения классической экономики механизма, при котором за услугу платит не тот, кто ее приобретает, а тот, чью рекламу клиент оказывается вынужден потребить вместе с услугой. Этому механизму, придуманному как будто нарочно каким-то ненавистником капитализма, мы обязаны появлением огромного количества благ, число которых только растет.

В то время как рекламодатели упивались своими мало что значащими статистиками, годными лишь для финансовой экономики мыльных пузырей, а умельцы сотнями клепали бесплатные программы, позволяющие уменьшить поток рекламы, льющейся в наш мозг с экрана вместе с «бесплатным» сыром, интернет продолжал делать свое дело.

Интернет, как бы зарегулирован и порочен он ни был в разных своих проявлениях, начал крестовый поход за освобождение информации с самого начала своего существования. На заре интернета появилась возможность создавать банки текстов, позже появились сайты с музыкой, ещё позже — с видеоматериалами, и только косная, насквозь пропахшая специфическим капиталистически-нафталиновым запахом система авторского права встала нерушимой преградой для вполне логичного полного переноса всех видов несекретной информации в свободный доступ для любого человека во всем мире.

С другой стороны, интернет дает практически любому человеку возможность мгновенно показать плоды своего творчества неограниченному кругу зрителей, слушателей или читателей, что нанесло невероятный по масштабу и исторической значимости удар по веками выстраивавшейся элитарной культуре, редко бывающей на одной волне с народом и заставляющей любого, кто хочет получить аудиторию, пройти такие муки, что сохранить себя на этом пути удаётся лишь немногим.

Скриншот YouTube 7 мая 2005

Всё сказанное выше в полной мире относится к явлению нашей жизни, которое сегодня празднует свой 11-й день рождения и имя которому — YouTube. Этот ресурс, которым многие из нас пользуются по много раз на дню, даже не замечая этого, представляет собой интернет в миниатюре. Он, как и его прародитель, кардинально изменил жизнь множества людей, целые отрасли человеческой деятельности, задал совершенно отличные правила игры, сделал возможным то, что ещё вчера невозможно было представить.

YouTube не был первым видеохостингом, но, по стечению обстоятельств, стал самым популярным из них. Несмотря на множество претензий к оформлению, правилам пользования и руководству, видеоматериалы этого сайта ежедневно пополняются десятками тысяч часов самого разнообразного контента, посмотреть который спешат десятки миллионов человек.

YouTube стал огромнейшей площадкой для общения и самовыражения. В современном мире многие роли, выполнявшиеся книгами и только книгами, всё больше переходят под власть видео. Благодаря интернету и YouTube жители Омска и Угадугу в равной степени могут приобщится к мнению лучших специалистов по многим вопросам, расширить свой кругозор и увидеть жизнь такой, какой её видят люди в любом уголке планеты. И сделать это буквально в тот же день, когда этот взгляд или мнение было опубликовано.

Человек года. Обложка журнала Time за 25 декабря 2006 года

Благодаря все той же рекламной экономической псевдологике, YouTube помогает зарабатывать тем, кого действительно смотрят, позволяя многим людям заниматься тем, что они действительно любят, разрывая ещё недавно почти непреодолимый конфликт между работой и хобби. Видеоблогинг, как бы иноземно ни звучало это слово, растёт и развивается не по дням, а по часам, привлекая все больше людей разного возраста и круга интересов по обе стороны экрана. Эти самодельные звёзды YouTube сходу штурмуют олимпы эстрады, кино, телевидения, и политики, потому что никто не может игнорировать десятки миллионов одобрительных просмотров.

Критики укажут на низкое качество большинства роликов, на манипулятивный характер популярности некоторых из них, на низкий юмор и спрос на пошлость. Скажем этим высокоэлитным господам: «Это то, что любит народ, так долго вами руководимый, не нравится — попробуйте сделать лучше».

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