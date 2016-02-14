Многие из нас пользуются cервисом YouTube практически каждый день. Но большинство и понятия не имеет, кто, когда и при каких обстоятельствах его создал. На сегодняшний день YouTube — крупнейший и популярнейший хостинг в мире. Кроме того, это третий сайт по количеству посетителей во всем интернете. Благодаря простоте самого сервиса им может пользоваться любой человек: будь то профессионал, любитель или простой школьник. Именно YouTube породил такое явление, как видеоблогинг. Скорее всего, именно YouTube его убьет. Но сейчас не об этом…

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

Видеохостинг был создан в 2005 году тремя друзьями из Сан-Бруно (штат Калифорния): Стивом Ченом, Чадом Хёрли и Джаредом Каримом. Ранее они были работниками платежной системы Paypal. Зарождению YouTube способствовал такой случай — однажды Чад и Стив устроили вечеринку, на которой не смог присутствовать Джаред, но парни захотели поделиться с ним видео. Это оказалось очень проблематичным. Подходящего сервиса в интернете не оказалось. Ребята решили, что не зря столько лет изучали компьютерное дело, и задумали создать такой сервис самостоятельно.

На начальном этапе YouTube задумывался, как некий сайт знакомств с возможностью загружать видео со своим участием. Создатели решили, что с такой функцией знакомства бы завязывались куда проще и интереснее. Однако, первые пользователи сервиса сами изменили его судьбу. Потому как чаще загружали видео не о себе, а о том, что происходит вокруг них. В итоге было решено превратить сайт видеознакомств в видеохостинг.

23 апреля появился первый ролик. Самое первое видео, которое было загружено на YouTube — это 19-секундный ролик Джареда про слона, который был снят в зоопарке Сан Диего. Именно он стал началом периода бета-тестирования сервиса (25 мая). С этого периода «канал» начинает стремительно развиваться, что привлекает внимание компании Sequoia Capital, которая на начальном этапе вложила в раскрутку сайта 11,5 млн долларов.

Также был придуман оригинальный маркетинговый ход — каждый день дарить случайному пользователю айпод, и это сработало. 23 ноября 2003 года состоялось публичное открытие сервиса.

Само название YouTube состоит из двух слов: You — ты, и tube — труба. В Америке так называют телевизоры, ведь первые из них состояли из электронно-лучевой трубки. Сейчас их, естественно, вытеснили другие модели. Но название осталось. Таким образом, YouTube можно расшифровать как «ты сам себе телевизор» или «ты помещаешь что-то в телевизор», делаешь телевидение, телеканал.

Есть и еще одно забавное совпадение — вот так [U] в США обозначают трубу под раковиной — в виде буквы «U», где скапливаются отходы. Поэтому некоторые расшифровывают название канала так — «Ты сам себе телевидение со своим помоечным каналом».

Примерно через год после запуска видеохостинга его начинает скупать великий и могучий Google. В ноябре 2006 года YouTube полностью приобретен за 1,65 млрд долларов.

14 ноября 2007 года была запущена русская версия сайта, которую открыл клип Петра Налича «Guitar». Далее после 2010 года и по сей день на YouTube периодически меняется дизайн. И появляются разные мелкие нововведения. Иногда полезные и удобные, а иногда приводящие к «истерикам» пользователей. Чего стоила только недавняя привязка комментариев к Google+ в прошлом году…

Вообще, возможность комментирования присутствует на сайте с момента открытия, и люди этим с радостью пользуются. Стоит сказать, что самый первый комментарий был отправлен к тому самому тестовому видео со слоном. Именно он был рекордным по количеству лайков. Под каждым видео, независимо от его содержания, можно встретить огромное количество комментариев.

Поскольку этот мировой хостинг доступен всем категориям населения, сервис неизбежно сталкивается с проблемами. На сайт не раз подавали в суд из-за жестоких видео. К примеру, отснятые на мобильные телефоны драки школьников. YouTube с этим борется, но не всегда успешно. Не менее проблемная категория — это авторское право. Запрещено публиковать материалы, защищенные авторским правом от своего имени. Чтобы обезопасить себя от судебных исков, сервис постоянно ужесточает систему идентификации контента. Что приводит иногда к совершенно абсурдным ошибкам.

Из-за таких спорных тем, как религия, национализм, расизм и тому подобное YouTube подвергался и подвергается блокировке в некоторых странах. Например, в 2009 году правительство Китая заблокировало доступ к сайту после того, как на нем появилось видео избиения китайскими солдатами тибетских монахов. В свое время нашумел скандальный фильм «Невинность мусульман», который якобы оскорбляет их чувства. Последователи Мохаммеда потребовали удалить ролик, но Google отказался это сделать. Ряд стран тогда отреагировали закрытием доступа (например, Пакистан и российский Дагестан). В федеральной России до этого не дошло. Лишь 12 сентября 2012 года доступ ограничивали жителям Омской области, и то на полдня.

Известен случай, когда в период с 7 по 12 марта 2014 года различные российские провайдеры на некоторое время блокировали портал YouTube. Поводом послужило то, что Генеральная прокуратура, в соответствии с новым механизмом блокировок, распорядилась закрыть доступ к ролику Валерии Новодворской и Константина Борового с обращением к жителям Украины.

Сам по себе этот запрет является спорным с формальной точки зрения, поскольку ролик содержит подстрекательские призывы, обращенные к людям, населяющим территорию другого государства. Как обычно, Роскомнадзор и представители фирм-провайдеров позднее заявили о том, что доступ ко всему порталу в целом блокирован по ошибке или по техническим причинам. YouTube постепенно вернулся к пользователям, а с ним и пресловутый ролик.

Некоторые пользователи с помощью Youtube приобретают статус медиазнаменитостей, что влияет на их судьбу в реальной жизни. А некоторые делают карьеру, к примеру, Джастин Бибер — подросток из Канады, чья мама выкладывала на сайт записанные сыном песни. В итоге парень смог подписать контракт с крупным лейблом. До ноября 2012 года песня Бибера «Бейби» была рекордсменом по количеству просмотров. Потом его обогнал хит южнокорейского исполнителя Psy «Gangnam style», превысив отметку в 1 миллиард (!) просмотров. Это произошло на YouTube впервые. На данный момент хит собрал уже два с половиной миллиарда и до сих пор находится на первом месте.

Рекордный канал по количеству подписчиков — канал шведского геймера PewDiePie. В настоящее время на него подписано более 18 млн пользователей, за что он, кстати, и попал в Кингу рекордов Гиннесса. Самый длинный ролик, загруженный на YouTube, длился 596 часов 31 минуту и 21 секунду, но его удалили. На данный момент самый длинный ролик длится 221 час 17 минут 28 секунд.

По сути, YouTube заменил телевидение для большинства молодежи почти во всем мире. И дал работу огромному количеству творческих и не очень людей.

И он понял свою власть очень быстро и очень прямо: стоило французскому телевидению показать разоблачительный фильм о реальности «майданной» Украины, а «майданной» Украине проявить недовольство такой свободой слова, как YouTube удалил со своих полей этот разоблачительный фильм, как много раз прежде удалял всё, что прямо противоречило основам западной пропаганды: будь то российский Крым или русская поп-музыка не против Кремля.

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