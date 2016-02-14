Издание Macleans пишет, что Канада в прошлом году без огласки потратила 3,7 миллионов долларов на программы кибер-безопасности и обучение персонала, способного обеспечить эту безопасность, для Украины. Это произошло после того, как хакеры, связанные с про-российскими организациями, и, возможно, даже и к правительству России, совершили ряд успешных атак на Украину в сфере компьютерных технологий.

rsute.ru Арктические войска России

Контракт на эту помощь Украину получила фирма Arcadia Labs Inc., известная также, как Arc4dia, и в состав команды которой входят, как минимум, двое бывших сотрудников государственной службы Канады по безопасности коммуникаций, и два ветерана вооруженных сил страны. Правительство обнародовало данные о контракте, оплаченном частично грантами, но никогда публично не заявляло о том, что в официальных кругах страны описывается, как «беспокойство о безопасности».

«Повстанцы в Новоросии получили помощь хакеров»

«В силу враждебного кибер-окружения Украины, специфический тренинг и необходимые технологии и инструменты были применены с тем, чтобы достигнуть необходимые результаты, и правительство Украины могло противостоять угрозе кибератак и враждебных акций, предпринятых по весьма продвинутым технологиям».

Соображения безопасности «дали основания не разглашать детали проекта», хотя кое-что стало известно канадским СМИ. Проект был создан при содействии Департамента иностранных дел, рынков и развития (переименован новым канадским правительством в Global Affairs Canada — прим. ИА REGNUM ) и и ряда правительственных учреждений.

Документы, к которым получили доступ журналисты в соответствии с Актом об информации, описывают проект и его цели как помощь Украине «в отражении иностранных и криминальных кибератак», с предположением, что ряд атак был совершен из России. Которая, как напоминают СМИ, «в 2014 году тайно вторглась на восток Украины и поддержала про-российских повстанцев, а перед тем вернула Крым».

«С начала враждебных акций, повстанцы, поддержанные Россией, получали и помощь хакерских групп, которые в качестве мишени рассматривали правительство Украины, информационную инфраструктуру страны, и пытались подорвать позиции власти в Киеве, работая в стиле враждебной пропаганды», говорится в авторизации проекта.

«Министр не знал о проекте»

«Несколько раз на различных уровнях правительство Украины просило Канаду представить экспертизу в сфере кибербезопасности, чтобы ответить авторам кибератак, проводимых против информационной и коммуникационной инфраструктуры Киева». Украинский министр иностранных дел, Владимир Пристайко, в комментарии изданию подтвердил, что «Украина сталкивается с кибератаками каждый день». В то же время, министр не был осведомлен о проекте, осуществляемом Arc4dia. Но Пристайко отметил, что Канада вносит свою лепту в «противостояние виртуального натиска на его страну».

Так, Канада вложила 3 миллиона своих средств в специальный центр НАТО, специализирующийся на кибербезопасности. Несомненно, пока у власти в Оттаве были консерваторы, правительство делало все возможное для того, чтобы Канада помогала Украине по мере сил.

Например, в августе 2014 года, Джеймс Безан, (James Bezan), парламентский секретарь безопасности, сопровождал два военных самолета ВВС Канады, доставившие груз военного назначения — палатки, и спальные мешки — на Украину. По данным Ottawa Citizen, правительство Канады потратило 1, 6 миллиона долларов только на доставку разного рода экипировки, стоимость которой обошлась в 5 миллионов долларов.

Один из основателей фирмы Arc4dia, Уилл Лимер (Will Lymer), работал специальным помощником предыдущего премьер-министра Канады Стивена Харпера с 2008 по 2010 годы. Когда с ним попытались связаться журналисты, чтобы получить ответы на некоторые вопросы относительно программы помощи для Украины, Лимер по электронной почте посоветовал обратиться к правительству.

В то же время, как заявляют представитель Global Affairs Канады, департамент «не был осведомлен о влияниях на проект и представлял, что организация, им занятая, будет в состоянии, в том числе и финансово, выполнить работу». Наконец, записка с обозначением примерных сроков проекта была одобрена в январе 2015 года министром иностранных дел Канады, тогда Джоном Бердом (John Baird).

Согласно данным, которые журналисты раздобыли в Интернете, фирмы была основана в январе 2014 года. А лоббисты — люди, продвигающие ее интересы — уже в 2012 году. В то же время, страница компании в Фейсбуке возникла в 2010 году

С сентября 2014 по апрель 2015 годов, но до декабря 2014 года не заполнялась. Аккаунт в Твиттере появился в 2013 году. После этого государственные структуры решают нанять для кибербезопасности именно эту компанию.

«Русский бросок на Север»

Издание National Post Canada продолжает писать о перспективах арктического сотрудничества и соперничества Канады и России.

«Было примерно минус 30 градусов, и дул дикий северный ветер, на базе ВВС США в Гренландии… Арктическая лиса, копающаяся в снегу, не знала, что новый вариант старого Врага (так в оригинале, с заглавной буквы — прим. ИА REGNUM ) Вашингтона, Хомо Советикус, готовит пять новых военных частей, снаряженных ядерным ракетным оружием, и строит и перестраивает 17 арктических баз на своей стороне Северного Полюса. Но все остальные — знали. Отвечая на русское поведение на Украине, и растущую угрозу размещения русских войск в Арктике, в Сирии, и вдоль границ с Восточной Европой, Барак Обама объявил, что увеличит вчетверо суммы, которые потратятся на то, что стоило бы назвать Холодной Войной.

Несмотря на многочисленные вызовы бюджета, президент России, Путин, тратит деньги на армию в массовом порядке. Один из проектов русских — база на Земле Александра. Расположенная на западной оконечности архипелага Франца Иосифа, эта земля расположена всего в 1200 километрах от территории Канады.

Возможно, самое впечатляющее это то, что Россия строит новый флот атомных ледоколов в Санкт-Петербурге. Среди них — 173-метровый гигант, который будет закончен уже в следующем году.

Что означает русский бросок на Крайний Север? То, что они потребуют себе большой кусок Арктического пирога, несмотря на претензии США, Канады и Дании (от имени Гренландии) на часть вод в этих территориях.

Именно поэтому база в Гренландии будет «переоткрыта» по-новому, чтобы Канада и США могли «вкладываться в арктическую безопасность» своих стран… «