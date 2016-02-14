Осторожная оценка сирийских перспектив, констатация фактов по Украине и вкрадчивого тона анализ возможной новой волны приватизации в «державе Путина» — этому уделила внимание пресса пиренейского королевства.

mk.ru Снос ларьков в Москве

«Путин открывает двери новой приватизации, — пишет информационный бизнес-портал negocios.com. — Под давлением обстоятельств российский президент признал наступившую рецессию и распорядился на продажу в частные руки некоторых государственных компаний. План приватизации, который по команде Путина должен быть принят, противоречит модели государственного капитализма, исповедуемого в стране. Кремль официально пригласил иностранные предприятия покупать пакеты акций главных государственных промышленных образований. Однако не следует думать, что они полностью станут частными: по мысли российского лидера, государство должно будет сохранить в своих руках контрольные пакеты стратегически важных объединений».

«Падение цен на нефть создало огромные проблемы для главных курочек, несущих золотые яйца для России, — подчеркивают эксперты издания. — Активы «Газпрома» и «Роснефти» сильно «усохли». Первая из компаний оценивается ныне не более, чем в 40 миллиардов долларов, вторая — в 36 миллиардов. Президент «Роснефти» Игорь Сечин, давний друг главы России считает, что продавать акции иностранцам нельзя, в особенности сейчас, когда они дешевы. Против приватизации выступает и руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев, указывающий, что еще недавно возглавляемая им компания стоила 3 миллиарда, а теперь — всего 700 миллионов. Денег от приватизации много выручить не удастся, считает Савельев, зато потерять контроль над предприятием можно очень легко».

Испанские обозреватели ничего не пишут о перспективах участия предприятий королевства в российской приватизации: анализируя, какие именно пакеты госпредприятий будут выставлены на продажу, эксперты приходят к выводу, что Запад войти поработать в Россию через эти «двери» может, а вот поуправлять, как это было в период приватизации ельцинской — уже не получится.

«Ночь с 8 на 9 февраля, получившую название в прессе «ночь длинных ковшей», правильнее было бы назвать «апокалипсисом», — уверена El Mundo. — По малому бизнесу российской столицы нанесен удар экскаватором. В считанные часы Москва лишилась десятков мелких «стекляшек» — кафе, магазинчиков. Жители русской столицы переживают: для многих после падения нефтяных цен и взлета стоимости валюты такие забегаловки превратились в единственное место, где можно было недорого поесть, а также приобрести полезные вещи для дома».

По сведениям газеты «многие владельцы этих торговых центров выступали против действий властей, запирались в своих помещениях, подлежащих сносу, пытаясь воспрепятствовать разрушению принадлежащей им собственности, однако экскаваторщики действовали не в одиночку, а при поддержке полицейских машин и автобусов сопровождения, набитых под завязку личным составом».

Несмотря на пафос, с которым испанскими корреспондентами подан репортаж с места события, у читателей газеты сочувствие к пострадавшим в результате акции собственникам не возникло. Комментарии к тексту содержат лишь заявления «Закон есть закон и его надо исполнять», да ехидные замечания по поводу того, что в крупных городах пиренейского королевства есть немало мест, где тоже неплохо было бы «пройтись ковшами».

«Госсекретарь США Джон Керри обвинил Россию в том, что она создает большие трудности на пути к переговорному процессу по решению сирийского конфликта, — пишет одно из ведущих изданий страны АВС. — Россия должна использовать весь свой политический вес, чтобы надавить на режим Асада и заставить его сесть за стол переговоров. Пока же своей активностью под Алеппо русские только создают у сирийского правительства ощущение, что ему позволено делать все, что угодно, с оппозицией. Асад уже заявил, что продолжит наступление на Алеппо, несмотря на призывы международного сообщества.

Открывающаяся в Мюнхене конференция с участием России, США и стран Евросоюза должна сделать то, что не сделали венская и женевская встречи. Вместо того, чтобы отдавать инициативу в процессе решения сирийской проблемы на откуп России и США, Евросоюз должен проявлять ее сам. Обстановка в мире сейчас настолько же сложна и напряженна, как во времена холодной войны СССР и США, а вероятность ядерного конфликта выше, чем была когда-либо с момента окончания Второй мировой».

«Позиция русских по Сирии непонятна, — заявляет El Confidencial. — С одной стороны их дипломаты призывают начать переговоры об установлении мира. С другой — самолеты российских ВКС продолжают интенсивно бомбить оппозиционные войска у Алеппо. Кольцо практически замкнулось. Армия Асада уже накануне победы: даже США перестали поддерживать оппозиционеров вооружением и гуманитарными грузами. Если силы Асада доберутся до северного региона страны, то мощный иранско-российский кулак окажется возле границы с Турцией. Готовый в любой момент в нее постучать. Эрдоган взволнован этим обстоятельством и ждет помощи от союзников. Саудовская Аравия, кажется, готова прийти ему на помощь».

Удивительно, но испанские обозреватели в упор не видят другой причины, волнующей турецкого президента: «постучаться в границу» может энное количество иммигрантов, желающих покинуть Сирию. Не факт, что все они в Турции собираются побывать только транзитом, большой процент может и не прельститься Европой и осесть в Анатолии. То есть, проблема есть. А денег, обещанных Западом на ее решение (речь о 10 миллиардах долларов, между прочим) все еще нет. И будут ли? А ведь потери от разбомбленных колонн с игиловской нефтью надо чем-то компенсировать…

«Минул год с даты Минска 2, однако ничего на юго-востоке Украины не изменилось, — делится своими наблюдениями за ситуаций El País. — Силы, лояльные Киеву и повстанцы, поддерживаемые Москвой, по-прежнему не выполняют соглашение о прекращении огня. Стычки, правда, происходят реже и жертв уносят меньше, но об установлении прочного мира здесь говорить все равно не приходится.

Москва обвиняет Киев в нежелании вносить такие изменения в законодательство о государственном устройстве, которые должны предоставить бо́льшую самостоятельность регионам повстанцев. Украинцы говорят, что ополченцы нарушают условия обмена пленными. Эта страна сегодня в глубоком экономическом и политическом кризисе, который может привести к новым выборам. Уступки прорусским силам и предоставление самостоятельности самопровозглашенным республикам создаст прецедент, которым могут воспользоваться и в других регионах Украины. Поэтому Киев никуда не спешит».