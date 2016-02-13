



ИА REGNUM СМИ Италии

Войну в Сирии продолжают описывать с точки зрения противостояния США и России. «Если они не договорятся — мира не будет». Главной причиной гуманитарного кризиса в Сирии итальянские СМИ по-прежнему называют гражданскую войну (они имеют в виду поддержку Россией Асада, сопротивляющегося террористам, поддержанным Западом — ИА REGNUM) и бомбардировки гражданского населения (читай — российские военные самолеты — ИА REGNUM).

Начнем с удивительного интервью, который оставил Глава департамента по политике санкций Государственного департамента США Даниэль Фрид газете La Stampa.

Политическое и дипломатическое послание Даниэля Фрида ясно, он повторил его несколько раз: «Санкции против России не будут отменены до тех пор, пока соглашения Минска не будут выполнены в полной мере. Программа санкций была разработана в полном взаимном согласии Европы и G7». Фрид ясно понять: возможность отмены должна быть исключена, по крайней мере, сейчас, несмотря на выступления некоторых стран ЕС, в том числе Италии, и несмотря на все возрастающего возмущения в Европе от экономического ущерба российских контрсанкций. Даниэль Фрид говорил с журналистами в американском консульстве в Милане, после ряда встреч с итальянскими экономическими и финансовыми группами. Потом вылетел в Рим для «обычных консультаций» с итальянским правительством.

Говоря о санкциях, Глава департамента по политике санкций выразил свое удовлетворение от того, как слаженно сработались США и Европа. «Никогда еще не было такого, чтобы такое сильное партнерство полностью достигло своих целей. Европа решительно поддержала политику санкций. И мы должны помнить мотив, почему мы решили их применить: Запад и G7 применили санкции, потому что Москва напала на Украину, вторглась на ее территорию, стимулировали сепаратистские нападения в Донбассе, сея вокруг смерть и разрушение. С 1945 в Европе не наблюдали нападения такого рода» (видимо бомбёжки Белграда в 1999 году авиацией НАТО не считаются военными действиями — прим. ИА REGNUM). «Мы поддерживаем усилия французских и немецких партнеров по переговорам, и уже имеем хорошие результаты. Хорошей новостью является то, что при помощи санкций удалось надавить на Москву. Хотя две трети экономических трудностей в России зависят от нефтяного кризиса, все же санкции значат много. К сожалению, Путин по-прежнему не соблюдает режим прекращение огня».

А вот ответ на вопрос вернет ли Путин Крым: «Нужно быть реалистами: Путин будет контролировать Крым еще некоторое время. Но я напоминаю вам, что Запад умеет ждать, с терпением и твердостью».

Когда же итальянские журналисты вздумали пожаловаться, что санкции все же губительны для экономики, сообразительный Фрид ответил: «Внесем ясность: санкции не касаются ваших продуктов, не мы запретили русским импорт иностранной продукции. Их контрсанкции губят Италию, запрещают такие продукты, как пармезан».

И, наконец, о достижении согласия по Сирии: «Если Россия поможет нам по Сирии, мы поможем ей по Украине? Нет, этого мы не сделаем. Я надеюсь, что мы сможем сотрудничать с Россией, но не продадим другие страны за Сирию».

Corriere della Seraопубликовало обширную статью, подробно иллюстрирующую хаос войны в Сирии и противостояние США и России.

«Ситуация в Сирии осложняется перекрестными альянсами между Вашингтоном, Москвой и Анкарой. Посещения посланника Обамы по борьбе с ИГ Бретта Макгерка региона, контролируемого сирийскими курдами, говорит о многом. Высокопоставленный чиновник встретился в конце января с руководителями движения YPG (Отряд народной самообороны курдов), воздал должное погибшим. Жест в пользу движения, которое Турция рассматривает как соперника из-за его союза с курдской РПК (Рабочая партия Курдистана), которые действуют на юго-востоке страны. Путешествие Макгерка является частью дуэли между Россией и США, усложняет отношения между Вашингтоном и Анкарой, оно также имеет отношение к конфликту за контроль севера Сирии. От Алеппо до границы.

Американцы, будучи в поисках надежных партнеров в борьбе против Халифата, поставили на сирийских курдов. Запад также развернул подразделения спецназа с двойной миссией: координировать налеты, поддержать местных друзей. Вашингтон хочет использовать это войско из нескольких тысяч мужчин для нападения на город Ракка, столицу ИГ».

«Москва, кроме помощи Асаду, также поставила на курдскую карту. В течение нескольких недель Россия начала отправку военной техники, в то время как самолеты провели рейд на северо-западе Алеппо, чтобы облегчить рейды YPG. Заметьте: не против ИГ, а против повстанческих бригад, которых поддерживают саудовцы, турки и американцы. Россия открыла тренировочный лагерь в Taль Тамер для сирийской милиции. Затем, подражая США, они перевели небольшую часть вооружения в Эль — Камышлы, город, который контролируется курдами и режимом, всего в 70 километров от г.Римелан. Здесь находится гражданский аэропорт, который может быть превращен в военный. Не прекращаются слухи о возможном прибытии зенитных ракет и истребителей. Неофициальные источники даже предположили, что Россия готова развернуть батареи sam, конечно, не против повстанцев, а чтобы противостоять полетам США и Турции большой дальности. YPG только что объявила, что откроет офис в Москве, потом в Вашингтоне и Берлине, а затем в любой арабской стране. Дипломатические инициативы подобного рода получили твердое «нет» Саудовской Аравии и Турции, и поэтому были исключены из первого раунда переговоров в Женеве».

Россию в статье обвиняют в грубом подходе и в желании идти по головам к поставленной цели: «Путин в создании альянса с курдами весьма проворен. Содействие оказывает общая враждебность по отношению к Анкаре, Россия использует грубый подход — просто посмотрите на то, что вызвало ее нападение на гражданских лиц в Алеппо. Россия не желает учитывать то, что, например, сдерживает Обаму. Вашингтон имеет прочные отношения с YPG, но должен быть осторожен с реакциями Эрдогана, который по-прежнему лидер страны НАТО, борющейся с русскими».

EastJournalвзялся подсчитать сколько беженцев из Сирии поселились на Кавказе и как холодно их приняла Россия.

«Тот факт, что некоторые страны Кавказа являются одним из направлений для бегства для сирийских беженцев, весьма удивительно, учитывая нестабильность политической и экономической ситуации в регионе. Страна, которая зарегистрировала набольшее число беженцев их Сирии — Армения, где на население около 3 миллионов жителей уже насчитывается около 15 000 прибывших в 2012 году. Популярность этой страны Кавказа связана с ее законодательством, которое облегчает иностранцам армянского происхождения получения вида на жительство и гражданства. Поэтому не случайно, что эти беженцы в основном принадлежат к сирийской армянской общине, которая до начала войны насчитывала от 60.000 до 80.000 членов».

«Могут быть определены как «репатриированные» даже 5 тысяч прибывших в три республики Кавказа: Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию. Это, по сути, сирийские черкесы, потомки тех, которые были вынуждены покинуть Кавказ между 1863 и 1867 годами, во времена геноцида со стороны русских. Не удивительно, что им был предоставлен не совсем теплый прием, в некоторых случаях власти России депортировали их с территории Российской Федерации».

Наконец, особо отмечаются сирийцы, поселившихся «в некоторых непризнанных государствах региона, в частности в Абхазии и Нагорном Карабахе». Официально примерно 500 человек поселились в Абхазии, получив статус «возвращенцев», привязанный к инициативе сухумского правительства поощрять возвращение абхазов домой из общин по всему миру.

«Ситуация менее ясна в Карабахе, говорят, туда тоже прибыли сирийские беженцы. Этот факт неоднократно осудили азербайджанские власти как нелегальную иммиграцию и как попытку сместить баланс мирных переговоров. На самом деле, несмотря на триумф некоторых армянских националистов в праздновании «возвращение на родину», кажется, что фактическое число сирийцев в Карабахе не превышает сотню. Проблемы в основном связаны с тем, что новички не знают русского языка, что затрудняет возможность найти работу. К этому надо добавить бюрократические барьеры и вышеупомянутую враждебность российских учреждений, препятствующих предоставлению статуса беженца и получения российского гражданства».

Геополитическое издание Internazionale опубликовало статью французского журналиста Бернарда Гуэтта об отношениях России и Европы с 80-х годов до наших дней. По мнению автора, Россия и Европа, имея почти одинаковую культуру, «должны быть связаны соглашениями безопасности и сотрудничества в целях обеспечения взаимного процветания и континентальной стабильности, от Бреста до Владивостока».

Было бы вполне логично, потому что каждый из них имеет то, в чем нуждается другой, обилие сырья — в случае с Россией, и передовые технологии — в случае с Евросоюзом.

Однако сегодня, — подчеркивает Гуэтта, — ЕС и Россия находятся на противоположных позициях на Украине и в Сирии, 9 февраля начальник разведки США говорил о «возвращении к холодной войне».

«Причины этих конфликтов восходят к концу восьмидесятых годов, когда ни русские, ни Запад, не верили в искренность Горбачева. Запад отказался помогать российскому президенту, чтобы обеспечить переход к демократии, к которой он стремился. Эволюции, о которой говорил новый лидер, русские и другие советские народы вскоре предпочли революцию, предложенную Борисом Ельциным.

Под руководством алкоголика, который не мог строить долгосрочные планы, Россия внезапно потеряла вековую империю, чтобы вступить в период дикой приватизации, эпоху господства денег и подчинения США. В своей долгой истории Россия никогда не была так унижена, а когда имидж Ельцина был подпорчен скандалами с алкоголем, жажда мести русских привела к власти молодого шпиона, поддерживаемого предпринимателями и спецслужбами.

С Владимиром Путиным пришли к власти служащие КГБ самых низких званий, эти самые низшие чины не понимали изменений, обвиняли Горбачева в том, что он потерял контроль, ненавидели свободу, начиная с СМИ».

С огорчением Гуэтта приходит к выводу, что, «вернувшись назад к авторитаризму, Россия в очередной раз повернулась спиной к ее связям с Европой. Западники, в свою очередь, опоздали на еще один поезд». «Вместо того, чтобы понять желание самоутверждения России, Запад продолжил относиться к ней пренебрежительно. Вместо того, чтобы предложить Москве общий план действий и учесть запросы российской элиты, они действовали так, как будто самая большая страна в мире исчезла с карты».

«Из Грузии в Сирию и через Украину Путин пытался вернуть им память. Поэтому не удивляет появление духа реванша у России, тем более тревожным, когда Соединенные Штаты заняты Азией, а ЕС теряется в национальной ностальгии. Несмотря на свои пустые закрома, Россия переживает момент опьянения, в то время как ЕС распускается. Обе державы будут платить за последствия этой ошибки. Ущерб уже виден невооружённым глазом».

Il Giornaleкомментирует итоги соглашения о прекращении огня в Сирии. По мнению издания, соглашения останется только на бумаге. В действительности же ничего не изменится.

«Через несколько часов после соглашения о прекращением огня в Сирии, подписанного госсекретарем США Джоном Керри и его российским коллегой Сергеем Лавровым, министр обороны США Эштон Картер подтвердил передислокацию контингента ОАЭ в Сирию.

«Наша цель, — сказал министр обороны Соединенных Штатов, — состоит в подготовке сухопутных войск суннитов, которые будут иметь задачу захвата Ракки, столицы Исламского государства. Страны, которые не примут участие в совместных усилиях по борьбе с ИГ, пожалеют о своем выборе. Однажды, когда мы будем победителями, мы будем помнить всех союзников, но и тех, кто не участвовал в войне».

«Кремль всегда был против присутствия дополнительных иностранных сил в Сирии. Несмотря на договоренности, достигнутые на бумаге, Соединенные Штаты и Россия далеки от настоящего установления мира. США, Турция и Саудовская Аравия, например, поддерживают вооруженные группы, которые не входят, по мнению Москвы, в новые достигнутые договоренности. Лавров, по сути, подтвердил, что воздушная кампания России будет по-прежнему проводится в поддержку военных Асада, и что рейды будут продолжаться против террористических групп ИГ в Сирии, а также всех террористических групп, стремящиеся свергнуть режим, некоторые из которых поддерживаются самими США.