Печать ФРГ отбросила всякие попытки изображать объективную журналистику и выступает в привычной для себя роли «пропагандиста и агитатора», как во времена холодной войны.

Карикатура на министра пропаганды Третьего рейха Й. Геббельса. Кукрыниксы, 1942

Путин действует в Сирии, как в Чечне

Российский президент Владимир Путин бомбит Алеппо, как второй Грозный. В войне против сирийских повстанцев российский лидер использует ту же тактику, что и во время чеченских войн, передает журнал Spiegel.

Хотя западные политики и дипломаты пять лет твердят мантру о том, что сирийский конфликт невозможно разрешить сугубо военными средствами, Путин предпочитает действовать методами, напоминающими войну в Чечне. Когда в конце 1990-х годов там вспыхнуло восстание, поднятое преимущественно исламистами (так в оригинале — прим. ИА REGNUM), Путин огульно записал всех оппозиционеров в террористы. Его войска применяли принцип коллективной ответственности в отношении целых районов, многие деревни сравняли с землей, не разбирая, кто был комбатантом, а кто мирным жителем. К концу войны Грозный был разрушен на 80%. Такая же участь ожидает и Алеппо, полагает издание.

В чеченском конфликте ООН, США и ЕС также указывали на недопустимость решения проблемы военными средствами, но после нескольких лет войны, в которой российская армия понесла тяжелые потери, ей удалось фактически подавить чеченское восстание. В Чечне милостью Путина воцарился безжалостный, своевластный исламистский деспот Рамзан Кадыров, который теперь похваляется, что послал в Сирию чеченский спецназ в помощь Кремлю. По словам Кадырова, он направил в Сирию своих лучших людей, чтобы они указывали цели для российских бомбардировщиков, добавляет журнал.

Вашингтон требует перемирия

Вашингтон призывает к немедленному прекращению огня в Сирии. Кроме того, по мнению США, необходимо срочно начать поставки гуманитарной помощи для блокированного в Алеппо гражданского населения. Россия предлагает начать перемирие с 1 марта, но в Белом доме резонно опасаются, что до этого времени правительственные войска диктатора Башара Асада при поддержке российской авиации разобьют повстанцев на юге и севере страны, пишет газета Süddeutsche Zeitung(SZ).

Военачальник НАТО одобряет Россию

Бывший генеральный инспектор Бундесвера, генерал ВВС Харальд Куят вопреки мнению США и ЕС одобряет действия Кремля и Путина в Сирии. Россия там действует в соответствии со стратегическим планом, заявил высокопоставленный военный в интервью региональной газете Passauer Neuen Presse (PNP).

«Своим военным вмешательством русские создали предпосылки для мирного урегулирования. Цель Путина поддержать наступление проправительственных сил на позиции боевиков террористического «Исламского государства». Занятый повстанцами Алеппо является препятствием на пути к решению этой задачи», — цитирует издание Куята.

Это Путин настолько вероломен, или это мы так глупы?

Европа еще никогда не оказывалась в таком незавидном положении: между агрессией Путина и нерешительностью президента США Барака Обамы. Необходимо без иллюзий принять в расчет эту новую геополитическую реальность. Бомбы Путина в Сирии поразили разом три цели: он добился выигрышной позиции на мирных переговорах в Женеве, наводнил Европу беженцами (беженцы в Европе появились задолго до начала бомбардировок российской авиацией военных объектов в Сирии — прим. ИА REGNUM) и пошатнул позиции канцлера Германии Ангелы Меркель. В то же время излишняя демонизация хозяина Кремля в качестве коварного суперстратега с темными намерениями также является злой сестрой наивности, пишет газета Die Zeit.

Намеревается ли российский президент расколоть Европу? Необязательно. Но пора избавляться от иллюзий. Со времен аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину в 2014 году Путин ведет против многих стран, в том числе Германии, гибридную войну с помощью массированной дезинформации. Путин силен ровно настолько, насколько слаба единая Европа. Следовательно, все попытки вести эксклюзивные двусторонние переговоры с Москвой, как это старается делать баварский премьер-министр Хорст Зеехофер, явно на руку Кремлю и не в интересах 28 стран Евросоюза. Необходимо четко различать то, каким партнером могла бы быть России и то, каким партнером она в действительности сегодня является, подчеркивает Die Zeit.

Запад угрожает России силой

Реальностью российской политики является брутальный, человеконенавистнический цинизм, заявил председатель комитета Бундестага по иностранным делам, член CDU (партия «Христианско-демократический союз», председателем которой является Меркель, входит в правящую коалицию — прим. ИА REGNUM) Норберт Рёттген в интервью газете Die Welt.

Более того, по словам Рёттгена, действия Москвы соответствуют определению «преступления против человечества». Помимо умышленного убийства людей, Россия сознательно торпедирует международный процесс мирного урегулирования. Эскалация конфликта была спровоцирована именно в то время, когда Организация Объединенных Наций при поддержке США и Европы готова была усадить стороны конфликта за стол переговоров в Вене.

Мы (коллективный Запад — прим. ИА REGNUM) не должны впадать в фрустрацию, но должны быть в состоянии продолжать проводить свою политику с применением полного арсенала всех доступных средств. Это включает в себя понимание того, что чистой дипломатии без готовности прибегнуть к жесткой силе иногда недостаточно, пишет Die Welt.

Военные действия России в Сирии и на Украине подрывают европейский миропорядок. Прозападные повстанцы должны получать большую помощь со стороны Запада. Запад должен жестче реагировать на воздушные атаки России на Алеппо, больше чем просто поддержкой прозападных повстанцев в Сирии, пишет журнал политической культуры Cicero.

Медведев предостерег Запад

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил западных партнеров, что в случае вторжения западных или арабских сухопутных войск в Сирию может начаться новая мировая война. Наземная же операция будет продолжаться очень долго, заявил он в интервью газете Handelsblatt(HB).

Россия разрушает ЕС изнутри

По мнению Cicero, пора дать Москве понять, что западные меры являются более серьезными. Должны быть приняты новые экономические санкции, которые глубже скажутся на российском энергетическом секторе. Самое лучшее было бы, если Америка, Германия и Франция запустят новую инициативу по прекращению незаконной оккупации Украины российскими войсками и их наемниками и последователями. Агрессия России не может остаться без последствий, как и то, что Россия поддерживает все виды антидемократических партий в Европе и стремится подорвать европейские единство и стабильность методами гибридной войны.

Торжественный прием для лидера французской партии «Национальный фронт» Мари Ле Пен, деньги для правых популистов в ФРГ. Россия активно поддерживает правые силы в Европе. Одной из основных целей Путина является ослабление позиций Меркель методами КГБ, передает телеканал ARD.

Охота на «русских ведьм»

Российские шпионы ведут активную вербовку немецких ученых, политиков и дипломатов, сообщает Федеральное ведомство по защите Конституции. Русские агенты сперва приглашают нужных людей на приемы в российское посольство, потом назначают встречи в барах, кафе и ресторанах, где оплачивают угощение и напитки. За последний год контрразведка зафиксировала около сотни подобных случаев, передает журнал Focus.

«Российские агенты безошибочно вычисляют тех, кто именно может быть для них полезен», — приводитDie Zeitслова главы германской контрразведки Буркхардта Ивена.

Российская Служба внешней разведки целенаправленно вербует референтов и научных сотрудников исследовательских, организаций, фондов и министерств, чтобы успешно получать от них информацию деликатного свойства, добавляет газета.

Помимо штатных сотрудников российских разведслужб в Германии действуют также агенты-нелегалы, живущие под легендой дипломатов, «русских немцев» или даже под видом коренных немцев, добавляет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung(FAZ).

Православная церковь служит Кремлю, а не Христу

Историческая встреча Римского Папы и Патриарха Московского на Кубе прошла в интересах Кремля. Религия и политика слились при Путине в единый блок. Патриарх Кирилл, бывший агент КГБ, поехал на встречу с Франциском, чтобы улучшить имидж Путина у себя на Родине и в глазах Запада, а также для поиска там новых союзников, полагает FAZ.

По мнению издания, все выгоды от этой встречи лежат сугубо в плоскости светской политики. России потребовалось улучшить репутацию в то время, как американское правительство напрямую обвиняет Путина в коррупции, Россия страдает от тяжелого экономического кризиса и совершает военные преступления в Сирии.