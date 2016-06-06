



easytour.by Гандзасарский монастырь. Нагорный Карабах

Журналист, ставший одним из крупных предпринимателей армянского происхождения. Его жизнь — сплошная вереница испытаний, падений и взлетов. Романтичный прагматик — так называют его в родных краях. Деревне, в которой он родился в 1949 году, сегодня могут позавидовать многие европейские селения. За ее кардинальное преобразование Айрапетян взялся после карабахской войны, а реставрацию жемчужины села — раннесредневекового шедевра армянской архитектуры, именуемого Гандзасарским монастырем, — он начал еще в период боевых действий, как говорил, назло противнику.

Поразительная актуальность затей Левона Айрапетяна является результатом рассмотрения своих возможностей в контексте национальной истории и с позиций отстаивания национальных интересов. Привносимые идеологические течения внедряются в эти сферы, пытаясь на фоне всеобщего размытия ценностей подчинить и их. Известные достижения и потери трактуются в плоскости «неминуемых», или «исторически неизбежных», чем минимизируется роль нации, народа, власти и личности. Для Айрапетяна подобная позиция неприемлема.

После окончания карабахской войны в 1994 году село Ванк, как и подавляющее число селений Нагорно-Карабахской Республики, находилось в тяжелейшем положении. Средств на восстановление, а тем более на благоустройство, катастрофически не хватало. В самый раз уверовать, что именно святыни Гандзасарского монастыря, которые, согласно народным поверьям, не раз спасали его от вражеских обстрелов во время войны, теперь, уже в мирное время, благословили на богатство некоторых бывших сельчан. Есть непостижимая закономерность в том, что спустя века главным спонсором Ванка стал именно один из потомков армянского князя Асан Джалаляна, при котором Гандзасарский монастырь достиг наивысшего расцвета. Левон Айрапетян считает, чтобы Армения и Карабах были сильными и независимыми, недостаточно просто любить свою Родину — ей надо платить генетическую дань. И вклад каждого армянина должен быть соразмерен его возможностям. Под ними он подразумевает таланты, умения и способности, которыми нас часто и чрезвычайно щедро одаривает генетика —духовный и культурный капитал, накопленный за тысячелетия существования армянским народом. И отдавать дань за это следует в том числе и деньгами.''Совесть, как постоянная спутница нравственности, не должна давать покоя нашим разбогатевшим соотечественникам'', — подчеркивает Айрапетян.

Инакочувствующему реальность и вызовы, ему в 2008 году пришла идея поженить в Карабахе разом 700 пар.

''Меня к этому подтолкнул случайно подслушанный разговор между отцом и сыном. Сын сказал отцу: ''Я пришел с армии, хочу жениться''. А отец ему ответил: ''Ты знаешь, сынок, у нас нет возможности сейчас сделать свадьбу. Подожди. У нас две коровы. Одна молоденькая, а вторая взрослая. Молоденькая подрастет, начнет давать молоко, мы другую продадим и сыграем свадьбу''. А для Карабаха очень важно количество населения. Наши соседи всегда были агрессивны именно из-за количества населения. Мы, армяне, страдали из-за малочисленности. Как у всех христианских народов, у нас редко бывает в семье девять-двенадцать детей. И я понял, что количество населения очень важно для развития нашей малой родины. Когда я объявил о таком мероприятии, думал, пар 100 наберется. Но набралось 700 пар. Для того, чтобы семья могла стартовать, ей нужен начальный капитал. Мы дали каждому корову и 2000 долларов. Кроме того, на эти пары распространяется программа поощрения при рождении ребенка: за одного ребенка 2000 долларов, за второго 3000, за третьего 5000, четвертому 10.000 и так далее. Все это делается для того, чтобы мы могли в ближайшее время довести количество населения Карабаха до 500 тысяч человек. Это позволит обеспечить нашу безопасность. Ведь карабахцы — прирожденные бойцы. Маленький Карабах дал 5 маршалов Советского Союза, не говоря о Иоахиме Мюрате — маршале Наполеона — и больше всех Героев Советского Союза на душу населения. В реализации этой моей идеи очень помогли мои друзья, ставшие вместе со мной крестными отцами новобрачных'', — вспоминает Айрапетян.

После свадьбы в Карабахе — демографический бум. Тысячи детей сегодня заполнили своим задором возрождающуюся после войны землю. Если несколько лет назад в сельской школе в Ванке был всего один первый класс, то сейчас их уже три. Новая школа и детский сад в Ванке благодаря Левону Айрапетяну сегодня полностью укомплектованы самым современным оборудованием и по праву считаются одними из передовых не только в Карабахе, но и в Армении.

Философ по образованию, Левон Айрапетян значительное время провёл на Севере, принимая участие в организации великих строек коммунизма, затем работал журналистом в «Огоньке» и «Комсомольской правде». С переходом на рыночную экономику журналист начинает успешно заниматься бизнесом, вскоре попадая с число самых богатых представителей армянской диаспоры в мире. ''В бизнес я пошел, чтобы помочь Карабаху. Там началась война, а у населения отобрали даже шампуры. Оружия катастрофически не хватало'', — говорит бизнесмен, ныне являющийся председателем совета директоров издательского дома «Собеседник». На вопрос о любимом журналистском жанре отвечает: ''писать правду''.

''Я родился в Карабахе, но когда мне было 2 месяца, мы переехали в Орджоникидзе (с 1990 — Владикавказ — ред.). Отец не был членом партии, и его не утвердили в должности директора школы. Он был химиком, и получил даже государственную премию. В 1958 году президент Академии наук Армянской ССР Виктор Амбарцумян пригласил его в Армению. Вскоре Гурген Айрапетян стал одним из ведущих специалистов по цветной металлургии в СССР. Когда отец скончался, мы похоронили его на Ваганьковском кладбище. Тогда я решил восстановить кладбище, поскольку оно было в крайне неприглядном состоянии'', — рассказывает меценат, на средства которого в России в разные годы были восстанавливались Введенская Оптина пустынь в Калужской области, Спасо-Влахернский женский монастырь в поселке Деденево Дмитровского района Московской области. Айрапетян принимал активное участие также в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве, стадиона ''Лужники''.

Бизнесмен был также затейщиком строительства главного духовного центра армян России — нового армянского храмового комплекса в Москве и резиденции главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви.

''Старая церковь вмещала всего 50 человек, и на пасхальном богослужении туда невозможно было зайти. Тогда я вышел на руководство Москвы, которое выделило 6 гектаров земли на строительство нового храма. Я провел первое собрание богатых армян и поставил условие: для того, чтобы считаться учредителем, нужно внести минимум миллион долларов. Потому что по 100 долларов это растянулось бы десятилетиями''.

Сегодня Кафедральный собор Преображения Господня, находящийся на территории московского армянского комплекса, является самым большим храмом ААЦ за пределами Армении.

Тем временем внутри Армении периодически вспыхивают массовые недовольства сложившейся социальной и правовой ситуацией. Айрапетяна крайне огорчает то, что огромное количество славных программ и начинаний Третьей Республики гибнет не только «по заговору», но и по невежеству. ''Несмотря на это, нам ни в коем случае нельзя допустить гражданской войны. Наши недоброжелатели этого и ждут. Лучше плохой мир, чем война внутри Армении. Наши внешние угрозы, нерешенность Карабахского конфликта не позволяют нам полностью погрузиться в решение своих проблем. Сегодня первична внешняя угроза'', — говорит Айрапетян, считающий, что рано или поздно Карабах воссоединится с Арменией.

В настоящее время в родном селе Айрапетян возводит военное училище, которое будет обеспечивать Арцах собственными офицерскими кадрами. Будущее Карабахское военное училище имени Суворова и Мадатова будет соответствовать всем современным международным нормам и стандартам. Согласно проекту, кроме военных и бытовых частей, в училище будет иметься большой актовый зал, футбольное поле с трибунами, подмостки для бокса и борьбы, тяжелой атлетики, баскетбольная, волейбольная и теннисные площадки, а также фруктовый сад и оранжерея.

Благотворительная и общественная деятельность Левона Айрапетяна основательно расшатывает устои расхожего мнения об аморфности национальной идеи у представителей крупного бизнеса: он принципиален, бескомпромиссен, порой даже жесток. Однозначный характер нажил ему и много неприятелей.

Несмотря на них, Левон Айрапетян — человек глубоко ''личный'' для огромного количества людей. Он вечно кому-то помогает, кого-то продвигает, кого-то опекает. Человек, который с необычайной щедростью делился своими эксклюзивными наблюдениями и умеет со свойственной только ему бескомпромиссностью пресекать фальшь.

В конце 2014 году вышел документальный фильм ''Левон Айрапетян: Свобода в заточении'', в котором зрителю открывается жизнь, мировоззрение и реализованные инициативы Левона Айрапетяна. Об отношении к предпринимателю в ленте высказываются представители российской политической и культурной элиты, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, народный артист СССР Марк Захаров, народный артист России Александр Ширвиндт и другие.

На наш вопрос о планах Айрапетян говорит: ''Помогать Карабаху. Он должен стать супертуристическим центром. Туризм для Карабаха должен стать основой развития экономики. 50% доходов бюджета Италии и Франции получаются от доходов туризма. А имея такую 12-миллионную диаспору и создав соответствующие условия в Карабахе, мы дадим импульс его экономическому развитию''.

В последнее время Левон Айрапетян стал объектом клеветнических наветов. Им даст оценку суд. А автор желает выдающемуся благотворителю здоровья и справедливости.