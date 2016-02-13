



Чиновники высшего ранга вместе с энергетикамии руководителями нефтяных компаний прорабатывают детали потенциально прибыльной «национальной энергетической политики», хорошо оплачиваемые избранные представители регулярно торгуют государственными контрактами…

«Между тем, обычные граждане живут в страхе перед продажными полицейскими, которые обирают их до нитки в счет платы за разнообразные «услуги», бросают в тюрьмы, когда они не могут платить произвольно назначаемые государством штрафы и оплачивать долги частным компаниям. Иногда они просто забирают сбережения, иногда подбрасывают наркотики. Между тем, рассыпается инфраструктура страны. Мосты разрушаются или не ремонтируются четверть века после стихийных бедствий (несмотря на «потраченные на реконструкцию» миллионы). Многие граждане уже давно смотрят на правительство на всех уровнях с усталым цинизмом и презрением. А вот некоторые «группы фундаменталистов» реагируют призывами к возвращению к религиозным ценностям и введению религиозных законов в США», — пишет издание Tom Dispatch.

Экономика США стоит более $ 16 триллионов в год, поэтому не удивительно, что часть этих денег прилипает к рукам. И, как объясняет журналист Informed Comment, вот почему:

1. Лобби: Вместо коротких, крауд-файндинговых политических кампаний с ограниченной или бесплатной рекламой (как делают в ряде стран Западной Европы), в США принято тратить большие деньги на рекламу. Поэтому большую часть своего времени политики посвящают сбору средств, и без взяток здесь не обходится. Все американские политики, так или иначе, через это проходят, хотя многие из них когда-то были честными людьми. Их вынуждает система. Известно, например, что лидер большинства Палаты представителей Джон Бонер недавно просто раздавал кэш в здании табачной фабрики другим представителям своей партии.

Когда президент Франции Николя Саркози потерпел поражение в 2012 году, французская полиция произвела обыск в его частной резиденции в поисках предполагаемой взятки — $ 50 000 — незаконный «вклад» компании L’Oreal. Я подумал тогда — «Реально? $ 50 000 в президентской кампании?» Наши президентские кампании стоят триллион долларов каждая! $ 50 000 — это ошибка округления, она даже не является основанием для политических действий. Почему Джордж Буш берет миллионы от производителей оружия, и затем устраивает для них войну, а полиция не появляется возле его дома?

Американские политики больше не представляют «народ», за некоторым исключением… они представляют 1% населения. Американская демократия повреждена до основания.

2. Налоги. Если политика можно подкупить, чтобы уменьшить регулирование, например, в таких отраслях, как банковское дело (то, что называют «регуляторным захватом»), он наверняка будет подкуплен. А это означает кластеризацию и неизбежную круговую «поруку». Триллионы были потрачены и 3000 лоббистов наняты банкирами, чтобы упразднить громоздкие налоговые правила. Таким образом, политическая коррупция включает в себя и финансовую (в некоторых случаях легализируя её!). Без регулирования и государственного финансового контроля финансовый сектор превратился в дикое поле взяток, что и вызвало кризис 2008 года. Жаль бедные афганцы не смогли додуматься просто узаконить коррупцию, так как это сделал Wall Street.

3. Кризис 2008. То, что главные участники «распила» 2008 года (от которого 90% американцев так и не пришли в себя) не были привлечены к ответственности — уже само по себе является формой коррупции.

4. Военный бюджет США раздут и огромен, он больше, чем военные бюджеты следующих далее по списку двенадцати крупных государств. Что обычно не понимают, так это то, что половина тратится на «внештатные услуги», а не на военных. Это корпоративная «благотворительность» космического масштаба. Я видел своими глазами, как военные выходят в отставку и затем создают компании, продавая товары своим же бывшим коллегам, которые еще «в деле».

5. США: имеют свой собственный огромный ГУЛАГ: 2,2 млн заключенных в тюрьмах и колониях. Существует растущая тенденция — тюрьмы приватизируют, и это развращает систему. Это неправильно, когда один человек, получает прибыль от сдачи «на хранение"живых людей. Это тревожная тенденция становится все более тревожной с увеличением сроков за незначительные преступления, отрицанием условно-досрочных освобождений и пожизненным заключением, например, за небольшие кражи.

6. Богатые хорошо устроились, «подмазывая» наших политиков, чтобы те сокращали налоги на богатство. Это, и остальная «государственная политика», привела к положению, когда 400 американских миллиардеров держат в руках $ 2 трлн — столько же, сколько и остальные 150 миллионов американцев. Такого рода неравенства не было в США со времен баронов-разбойников в девятнадцатом веке. Только эти две эпохи отмечены таким уровнем коррупции.

7. Внутренний шпионаж Агентство Национальной Безопасности (АНБ) само по себе является одной из форм коррупции, и само же ее порождает. Около 4 миллионов сотрудников АНБ (государственные и частные подрядчики) вовлечены в мониторинг, и весьма маловероятно, что использование инсайдерской информации не имеет место. Если бы вы знали, кому Уоррен Баффет и Джордж Сорос звонят каждый день… за обладание только такой информацией некоторые бы убили. И еще — американский политический класс не защищал бы это непростительное вторжение в частную жизнь граждан так энергично, если бы кто-то где-то не делал на этом деньги.

8. Что касается закона о запрете торговли инсайдерской информацией, учитывая скорость, с которой он был принят, кажется, Конгресс его и в глаза не видел (закон о покупке и продаже акций на основе привилегированного знания о будущей правительственной политике). Сам факт, что эта тема стала обсуждаться только сейчас, уже свидетельствует о том, насколько система коррумпирована.

9. Не говоря уже о том, что конфискации в деле о «борьбе с наркотиками» развращают целые отделы полиции и суды.

10. Коррупция в медиа также просочилась очень далеко, позволив людям с каменными лицами утверждать о том, что ученые не уверены, что углеродные выбросы могут быть причиной глобального потепления. Fox Cable News является одним из наиболее коррумпированных институтов в американском обществе — фабрика откровенной лжи в интересах класса миллиардеров. США настолько коррумпированы, что даже сопротивляются очевидной необходимости сократить выбросы углерода. Даже наш относительно прогрессивный президент говорит об использовании всех источников энергии, говоря об углеводородах, как об экологически чистой энергии, как будто они не отравляют землю.

Даже Катар, чья экономика основана на природном газе, свободно говорит о проблеме изменения климата вызванного деятельностью человека. Американские политики, такие как Джим Инхоф открыто высмеиваются, когда приезжают в Европу со своей «климатической неграмотностью».

Так что не рассказывайте филиппинцам, или другим жертвам американской системы, насколько они коррумпированы. Американское общество не считается коррумпированным только потому, что мы уже имеем дело с колоссальными объемами. Украдите $ 2 трлн, и вы не взяточник — вы респектабельный человек», — пишет издание Informed Comment.

Бывший американский президент Джимми Картер также предупреждает, что политика США отравлена «миллиардами долларов потраченных на кампании под покровительством Верховного суда, который узаконил «взяточничество».

Говоря о «коукасах» — внутрипартийных совещаниях в Айове, в ходе которых республиканские кандидаты потратили $ 43 млн на телерекламу, а демократы — $ 16,8, Картер указывает на то, что «доминирование денег» стало самым большим изменением в американской политике с тех пор, как он был избран президентом в 1976 году.

В интервью BBC Radio 4 он заявил: «У меня не было вообще никаких денег. В настоящее же время происходит массовое вливание сотен миллионов долларов в кампании всех кандидатов. Некоторые кандидаты, такие как Трамп, могут положить свои собственные деньги, другие должны быть готовы «привлечь» от $ 100 до $ 200 млн только, чтобы получить статус кандидата. Это самое большое изменение в Америке».

Картер сказал: «Это неправильное решение Верховного суда, оно позволило миллионерам и миллиардерам тратить неограниченные суммы денег, это юридически узаконивает взяточничество, потому что все кандидаты, являются ли они честными или нет, демократы они или республиканцы, зависят от массивных вливаний денег очень богатых людей, дабы иметь средства на агитацию».

Бывший арахисовый фермер и бывший президент-демократ обеспокоен и тем, что американский средний и рабочий классы были «обмануты и лишены возможности улучшить свое положение в жизни». «Когда богатые люди финансируют политические кампании, кандидаты делают то, что хотят богатые люди. И это позволяет им становится еще богаче, а средний класс в этом никак не участвует. Все статистические данные показывают, что доходы среднего класса стагнируют и снижаются», — говорит он.

Он добавил: «Когда я выдвигал свою кандидатуру против Джеральда Форда и Рональда Рейгана, мы не взяли ни копейки на финансирование своих кампаний против друг друга… В настоящее время вы должны иметь сотни миллионов долларов, чтобы победить».