



На прошлой неделе австрийская печать живо интересовалась наряду с российскими делами проблемами постсоветского пространства. Журналисты из Альпийской республики подсчитали потери Таджикистана от рецессии в России, оценили уровень напряженности для Донбасса и отметили открытие австрийского посольства в Минске.

Венская партия, турецкий гамбит

Глава австрийского нефтегазового гиганта OMV Райнер Зееле не намерен терять время на пути реформирования концерна, отмечает Die Presse. Новая стратегия развития компании, презентация которой запланирована на следующую неделю, вряд ли сможет кого-либо удивить — Зееле уже четко дал понять, с кем OMV связывает свое будущее. Для того чтобы достичь конечной станции — России, компания сворачивает старые проекты и покидает рынки, прежде казавшиеся ключевыми. Первой жертвой на этом пути должна стать Турция. В минувшую пятницу 12 февраля концерн заявил о намерении продать 1785 АЗС своей дочерней фирмы — турецкой Petrol Ofisi. Компания была куплена всего пять лет назад, а суммарные инвестиции, которым теперь уже не суждено окупиться, составили около 2 млрд евро. Издание отмечает, что при прежнем руководстве OMV турецкое направление считалось наиболее перспективным, через него планировался выход на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Однако после сворачивания проекта строительства газопровода «Набукко» инвестиций требуют уже совместные проекты с «Газпромом» в Сибири и Северном море. При этом поиск свободного капитала становится для Зееле нетривиальной задачей, руководитель уже заявил о грядущей распродаже второстепенных активов и серьезной оптимизации расходов. Впрочем, венские журналисты не до конца разделяют оптимизм топ-менеджера, ведь покупателя на турецкие заправки в условиях текущей нефтяной конъюнктуры нужно еще и найти.

Шелковый путь из кризиса

Таджикистан как никакая другая страна в мире страдает от рецессии в российской экономике, полагает газета Wirtschaftsblatt. По данным Всемирного банка, перечисления трудовых мигрантов составляют 49 процентов таджикского ВВП, по этому показателю страна является мировым лидером. В результате обесценивания российского рубля общий объем денежных переводов таджиков на родину только за первое полугодие 2015 года сократился примерно на треть. Впрочем, уверяют в венском экономическом издании, выходом из кризиса может стать традиционное шелковое производство. В советский период в Таджикистане производилось до 80 процентов всего союзного шелка. На сегодняшний день о подобных показателях можно только мечтать: шелк сам по себе является дорогим и не самым ходовым товаром, а Китай и Узбекистан с их более дешевой продукцией не позволяют быстро нарастить долю на рынке, противоречит сама себе Wirtschaftsblatt. Несмотря на опыт вполне успешных фабрик, таких как совместное таджикско-вьетнамское предприятие VT Silk в городе Худжанд, главной проблемой таджикского шелкопрядения остается нехватка инвестиций. Эта картина в целом характерна для экономики небольшой среднеазиатской страны: потенциальные инвесторы жалуются на высокие налоги, коррупцию, бюрократию и «недостаточно выстроенное правовое государство», отмечает газета.

Печальные рекорды Донбасса

В то время как в Минске готовится очередное заседание контактной группы, режим прекращения огня на востоке Украины спустя год после «Минска-2» продолжает трещать по швам. В конце прошлой недели украинские силовики заявили о 81 обстрелах — за время действия текущего перемирия, наступившего в августе, это рекордное значение, сообщает газета Der Standard. Один погибший, трое раненых — в то время как Киев и «народные республики», сойдясь в макабрической пропагандистской схватке, выясняют, на чьей совести лежит большее количество жертв, намерения обеих сторон представляются вполне определенными. Венское издание отмечает как свершившийся факт, что Киев положил под сукно закон об особом статусе Донбасса. По словам главы украинского МИД Павла Климкина, вызывающий постоянные споры закон о децентрализации не может быть принят до тех пор, пока не наступит полноценное перемирие и в кризисный регион не будут допущены наблюдатели ОБСЕ. Ополченцы, напротив, намерены выполнять свою часть обязательств Минского протокола только после выполнения соответствующих требований Киевом. Политическое решение еще долго не предвидится, резюмирует газета.

Австрийская дипмиссия в «последней диктатуре»

9 февраля состоялось официальное открытие посольства Австрии в Минске по адресу ул. Энгельса, 34а. Kronen Zeitung констатирует существенное потепление в отношениях Белоруссии и Запада на фоне украинского конфликта, в ходе которого «авторитарный президент» Александр Лукашенко выступил посредником между Москвой и Киевом. Крупнейшая газета Австрии также отмечает, что и в прошлом Вена прилагала усилия для улучшения отношений между Минском и Брюсселем. Об этом, в частности, говорил глава австрийского МИДа Себастьян Курц во время своего визита в белорусскую столицу в июне 2015-го. А уже в октябре один из членов делегации австрийских промышленников, первый заместитель председателя Национального совета Австрии Карл-Хайнц Копф так охарактеризовал отношение австрийского истеблишмента к «последней диктатуре Европы»: «О стране нельзя судить свысока».

Рахманинов наш!

Газету Salzburger Nachrichten заинтересовала история полугодовой давности, связанная с дискуссией о том, кому на самом деле принадлежит духовное наследие, а также останки Сергея Рахманинова, покоящиеся на кладбище Кенсико близ Нью-Йорка. «Американцы самонадеянно приватизируют имя Рахманинова, так же как имена десятков и сотен русских, которые волей судьбы оказались после событий революции за рубежом», — с таким заявлением прошлым летом выступил министр культуры России Владимир Мединский, подчеркнув далее, что «вернуть Рахманинова было бы великим делом». Инициативу с перезахоронением великого композитора на родине отстаивает и директор Фонда Рахманинова Денис Мацуев. Впрочем, журналисты из Зальцбурга сомневаются в успехе этого предприятия, ведь решающим фактором в подобных вопросах является согласие потомков. Так, решительно против настроена праправнучка композитора Сюзан-София Волконская-Ванамэкер. «Попытка вернуть останки Рахманинова в Россию, через почти сто лет после его отъезда, не только лишит его покоя, которого он так искал, но и будет неуважением к его памяти», — сообщила она в интервью корреспонденту «Радио Свобода». Salzburger Nachrichten также отмечает, что в последние годы Россия проводит политику, нацеленную на возврат собственного культурного достояния. И в списке желанных приобретений имя Рахманинова находится на одном из первых мест.