



Дизель-пароход «Обь», доставивший в Антарктиду первую Советскую антарктическую экспедицию и оборудование для станции «Мирный» в 1955 г

В Антарктиде на постоянной основе работает сегодня пять российских научных станций. Первая из них, станция «Мирный» была открыта 60 лет назад — 13 февраля 1956 года. Назвали ее в честь первооткрывателей шестого континента. В далеком 1820 году к берегам Антарктиды подошли российские шлюпы «Мирный» и «Восток». В честь одного из них и назвали нашу первую антарктическую станцию.

Так случилось, что россияне обосновались в Антарктиде и приступили к научным исследованиям этого материка спустя 136 лет после первой антарктической экспедиции первопроходцев Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Да и не только россияне — к середине XX века Антарктида оставалась белым пятном планеты: было изучено не более 2% ее поверхности. 1956 год стал поворотным — было решено объединить усилия многих стран для комплексного всестороннего исследования шестого континента. Появилось пятьдесят научных станций — в том числе во внутренних районах Западной и Восточной Антарктиды.

Разгрузка «Оби», 1955 г

СССР подключился к исследованиям: первой антарктической базой нашей страны стала обсерватория «Мирный». А вскоре появились еще две станции на побережье («Оазис» и «Лазарев»), и пять — внутри материка («Пионерская», «Восток-1», «Комсомольская», «Восток», «Советская», «Полюс Недоступности»). Большинство из них были потом закрыты. В настоящее время в арсенале России пять постоянных (зимовочных) антарктических баз: «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская», «Беллинсгаузен» и «Восток», еще пять сезонных полевых баз, которые работают только в летний период.

Станция «Мирный»

О том, как живет станция «Мирный» в наши дни, ИА REGNUM рассказал начальник Российской Антарктической экспедиции Валерий Лукин:

— Буквально на днях (10 февраля) завершены все сезонные работы, их исполнители улетели на самолете. Впервые после 26-летнего перерыва была подготовлена взлетно-посадочная полоса на этой станции, туда смог приземлиться самолет нашей экспедиции и вывезти участников сезонного состава на станцию «Прогресс» для дальнейшей посадки на борт судна «Академик Федоров». Станция приступила к автономной работе по выполнению программы зимовочного состава.

— Как сегодня по сравнению с 1956 годом выглядит станция? Сильно ли она изменилась?

Естественно, изменилась: она была полностью перестроена в 70-е годы. Ничего от тех конструкций, которые были построены в середине 50-х годов не осталось, все ушло под снег, причем, ушло буквально через два года. Там сейчас стоят другие здания. Нельзя уже сказать, что они современные — такими они были в момент постройки в 70-е годы. Это здания из металлических панелей с утеплителями, как принято сейчас называть сэндвич-панели. Они строились по заказу Министерства обороны СССР, этот проект мы использовали, начиная с 70-х годов. На станции 4 таких независимых здания. В настоящее время состав станции резко сокращен, потому что транспортные операции до 2008 года, начиная с 1956 года, мы выполняли с помощью гусеничной техники, а с 2008 года из-за разрастания трещин походы по снабжению станции «Восток» мы перенесли на станцию «Прогресс».

Обсерватория «Мирный»

— Сколько людей сейчас работает на «Мирном»?

Сейчас 21 человек. Ну, и направление работы — это мониторинг состояния окружающей среды.

— Насколько важны те исследования, которые проводятся на «Мирном»?

Это самые длинные ряды наблюдений, которые проводит наша страна в Антарктике, потому что все другие станции моложе. Одно из важнейших направлений современных научных исследований, которые все международное сообщество выполняет в Антарктике, это проблема роли и места Антарктики в глобальных изменениях климата. И вы понимаете, что те станции, которые обладают наиболее длинными рядами наблюдений, имеют ключевую роль в этих программах. И станция «Мирный» является ключевой точкой в решении этой проблемы.

— Остались ли еще те, кто открывал станцию в 1956 году?

Я не знаю таких людей, которые жили бы в Петербурге, возможно, они живут в других городах, но они не проявляются. Вот мне в этом году будет 70 лет, вроде тоже уже не мальчик, а когда открывалась эта станция, я учился во 2-м классе. Возможно, этих людей уже нет, хотя я не могу так утверждать, потому что я этого не знаю.

На вопрос о том, как планируется отметить юбилей станции «Мирный», глава РАЭ ответил, что из-за бюджетных ограничений — никак. «Любое отмечание не будет понято никем — ни научным сообществом, ни нашими сотрудниками, потому что любое празднование, по сути, будет обкрадывать нашу экспедицию», — заявил Валерий Лукин.

21 октября 1964 года. Указатели на столбе, установленном на станции «Мирный»

Тем не менее, станция эта легендарная — с нее начались регулярные отечественные исследования Антарктики. Построили «Мирный» в рекордные сроки: меньше, чем за месяц. В начале января 1956 года дизель-электроход «Обь», на котором находились участники экспедиции, подошел к побережью моря Дейвиса. Начались поиски подходящего места для организации базы наземными группами и с воздуха. 14 января такое место было найдено в районе острова Хасуэлл на материковом льду и скалах на высоте 35 м над уровнем моря (66°33' южной широты и 93°01' восточной долготы). 19 января был дан старт строительству, а 13 февраля состоялось торжественное открытие станции «Мирный» с подъёмом государственного флага СССР.

Очень скоро станция превратилась в настоящий поселок с жилыми домами, щитовыми, на сваях, которые обеспечивали всем необходимым остававшихся на станции участников экспедиций. Появились специальные павильоны — магнитный, сейсмический и аэрологический, а также геофизическая, геологическая, гляциологическая, аэрофотограмметрическая, аэрологическая, гравиметрическая лаборатории, радиостанция, поддерживавшая прямую связь с Москвой.

Мирный — 1969, поезд на Восток

До 1971 года станция «Мирный» была главной базой советских антарктических экспедиций. Одной из основных её задач стало обеспечение функционирования станции «Восток», расположенной в глубине материка. И сегодня эта легендарная станция не потеряла своего значения для антарктических исследований. На постоянной основе здесь работает синоптическая группа, проводятся различные научные исследования климатологического и геофизического характера, ведутся наблюдения за ледовой обстановкой для определения возможности передвижения в этой зоне исследовательских кораблей.