



Kai Schreiber Шторм

Заявление главы ФРС США Джанет Йеллен.

Падение доходности 10-летних облигаций Японии ниже 0%.

Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о курсе рубля.

На этой неделе Джанет Йеллен заявила о том, что экономическая активность в США будет под угрозой, если нестабильность на фондовых рынках продолжится, а доллар будет укрепляться. Из ее комментариев можно сделать вывод, что ФРС не откажется от планомерного поднятия процентных ставок в 2016 году, но в марте из-за сдерживающих экономику США факторов ключевую процентную ставку не изменит.

Акцент главы ФРС США на внешних рисках (Китае и так далее) способствовал на этой неделе обвалу мировых фондовых индексов и росту стоимости американских, японских и немецких государственных облигаций. 9 февраля впервые в истории доходность 10-летних государственных облигация Японии опустилась в зону отрицательных значений!

Инвесторов крайне беспокоит существенный рост стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS) Deutsche Bank: 5-летние CDS на субординированный долг банка достигли рекордной отметки 541 п., превысив пик 2008 года. Этот крупный немецкий банк, чья капитализация на этой неделе потеряла 39%, сильно завязан на азиатские экономики, чей ВВП стремительно падает на фоне проблем в китайской экономике. Уже сейчас некоторые участники рынка проводят аналогии с 2008 годом. В тот период «спусковым крючком» для рынков послужило банкротство инвестбанка Lehman Brothers…

Реализация риска банкротства крупного финансового института в 2016 году может спровоцировать рост доллара выше 100 рублей. Но это не основной сценарий. Мы полагаем, что уже в 1 квартале 2016 года крупные Центробанки — ЕЦБ и Банк Японии расширят меры монетарного стимулирования экономик. Текущая турбулентность на финансовых рынках затихнет на несколько месяцев.

На этой неделе было интересно наблюдать за реакцией ЦБ РФ в связи с тестированием долларом США отметки в 80 рублей. Эльвира Набиуллина заявила, что в случае необходимости, ЦБ РФ может ужесточить денежно-кредитную политику. Но на ослабление рубля ЦБ РФ не будет реагировать проведением интервенций по продаже валюты (вероятно, регулятор поднимет ставку, если доллар поднимется до 86 рублей). В текущем квартале мы не исключаем снижения премии за риск инвестирования в российские активы на фоне возможного потепления отношений между США и РФ из-за Сирии и допускаем снижение доллара до 70 рублей.