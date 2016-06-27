Снос торговых павильонов — уже не первый за последний месяц повод, благодаря которому ньюсмейкером становится экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Самые смелые комментаторы еще осенью заговорили даже о возвращении 79-летнего экс-чиновника в кресло столичного градоначальника. Так может ли Юрий Михайлович вернуться в политику? И кому было бы на руку такое возвращение?

agroinfo.com Юрий Лужков

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Вроде бы еще в октябре 2015 года Лужков заявил, что «не собирается возвращаться никуда». Впрочем, само по себе это заявление весьма обтекаемое. А если просто перечислить всех политиков, которые «попрощались, но не ушли», то материала наберется на приличную библиотеку. Венчание столичного экс-мэра и его супруги Елены Батуриной в январе 2016 года также попало в число топовых новостей. Много ли примеров, чтобы частная жизнь бывших губернаторов (пусть и весьма заслуженных) пользовалась таким вниманием? Понятно, что у многих быстро возникли подозрения: об экс-мэре Москвы заговорили не просто так.

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Возвращение Лужкова в кресло градоначальника, конечно, фантастический сценарий. Но определенной популярностью этот человек и правда обладает. В феврале 2013 года, по данным «Левада-центра», 26% опрошенных москвичей считали деятельность прежнего мэра более успешной, чем у нынешнего. В обратном, правда, были уверены 48% респондентов. Но и высокая оценка Юрию Михайловичу от четверти опрошенных горожан — неплохой показатель. С тех пор, конечно, прошло время. Политический капитал Лужкова вполне уже мог оказаться «размытым», но вряд ли успел обнулиться. Те, кто в нем разочаровался, пришли к такому мнению еще до его ухода с Тверской, 13. Конечно, политик, отошедший от дел, теряет популярность. Но вряд ли кто-то на московской политической арене занял нишу Лужкова целиком. У Собянина все-таки другой стиль работы. Хотя симпатии или, по крайней мере, нейтралитет заметной части прежних избирателей предшественника он все-таки получил.

Поскольку о Юрии Михайловиче активно пишут вполне лояльные властям СМИ, было бы логично предположить, что в верхах экс-мэра рассматривают как фигуру, способную при необходимости направить протестные настроения в системное русло. Может быть, экс-мэр будет взаимодействовать с кем-то из партий системной оппозиции? Во многом прежний глава столицы традиционно играл на том же поле, что и КПРФ. Недаром при Лужкове-градоначальнике кандидаты в мэры от этой партии получали многократно меньше голосов, чем сама Компартия на парламентских выборах по столице. Программные позиции мэра-старожила и одной из старейших партий, конечно, были не идентичны, но во многом близки, что было особенно заметно в 90-е (отрицание приватизации по Чубайсу, социальные гарантии для населения, борьба за интеграцию на постсоветском пространстве).

Примерно на ту же роль претендует «Справедливая Россия». Однако ее отношения с Лужковым под занавес его карьеры в качестве мэра были серьезно испорчены. Кампания по выборам в Мосгордуму в 2009 году со стороны «эсеров» прошла под знаком критики градоначальника. Многие встречали в это время предвыборные карикатуры, где «человек, похожий на Миронова», заявляет: «Справедливо, коль народ кепку шляпой назовет!» Хотя в политике всегда действовал принцип: «Я карты передернул, и кто сегодня другом был, тот завтра первый враг». Как и наоборот. Так что сотрудничества прежних противников никогда нельзя исключать.

Однако вряд ли партнерство Лужкова с любой оппозиционной партией возможно, если это не будет согласовано с Кремлем. К тому же заметную часть симпатизирующих Юрию Михайловичу составляли вполне лояльные властям избиратели, которых его появление в списках любой оппозиционной силы может только запутать. Тогда другой вариант — Лужков в списках «Единой России». Опять же, не так уж фантастично, как кажется. Даже экс-губернатор Кубани Николай Кондратенко, долгое время сотрудничавший с коммунистами, в 2012 году на выборах краснодарского заксобрания шел по спискам единороссов. Возвращение Юрия Михайловича к «медведям» в этом смысле выглядело бы не таким резким разворотом. Но и тут проблема. Лужков неоднократно отмечал, что работать с Медведевым не будет. Однако именно действующего премьера прочат в лидеры списка единороссов. Впрочем, нельзя полностью исключать, что к лету лицо «партии власти» будут определять совсем другие фигуры.

Лужков, таким образом, оказывается в положении Остапа Бендера в финале «Золотого теленка». У великого комбинатора был миллион, но вложить его в условиях Советской России ему было некуда. У Юрия Лужкова сохранился некий ресурс популярности, но реализовать его в нынешних условиях будет очень трудно.

И все же обратим внимание, что вполне лояльные властям СМИ проявляют интерес к Юрию Михайловичу именно ближе к переломным моментам в жизни столицы. Например, один из предыдущих всплесков подобного интереса имел место накануне выборов мэра в 2013 году. Кстати, тогда же вновь появились слухи, что экс-мэр может побороться за свой прежний пост. Возможно, некоторые федеральные фигуры считают, что в случае дестабилизации в столице популярность экс-мэра хотя бы среди части москвичей, если он будет работать в системных рамках, может стать дополнительной страховкой.

Но это взгляд на проблему с федерального уровня, так сказать, с высоты птичьего полета. А есть еще уровень столичных властей. Сейчас и серьезные политологи стали приводить аналогии из книг и фильмов про Гарри Поттера, так что не будем отставать от времени. Как известно, главный отрицательный персонаж этой саги, Волдеморт, как-то обмолвился, что его врагов может изгнать вон одно воспоминание о нем. Сергей Собянин уже более 5 лет возглавляет столицу, но его по-прежнему пытается «изгнать» с должности воспоминание о Лужкове. Пока, впрочем, в основном в сетевых дискуссиях. Но это тоже важный индикатор. Чем чаще будут упоминать о прежнем мэре москвичи, тем большую неуверенность в способности властей обеспечить им приемлемую жизнь в городе это будет означать. Чем чаще материалы о бывшем градоначальнике по, казалось бы, незначительным поводам будут становиться топовыми, тем меньшую уверенность федеральных игроков в способности нынешней мэрии держать город в руках это будет подразумевать. Пока показатели этого «индикатора» близки к норме. Посмотрим, что он продемонстрирует ближе к думским выборам.