Наманган, Узбекистан, 30 апреля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Жителя Узбекистана приговорили к пяти годам лишения свободы за оскорбление, которое он нанёс президенту республики Шавкату Мирзиееву из-за участия в параде Победы в Москве в 2023 году.

Илья Наймушин/ РИА Новости

Решение принял Наманганский городской суд, признав гражданина Узбекистана виновным в публичном оскорблении президента страны (ч. 3, ст. 158 УК республики).

Осуждённый 28-летний житель города Намангана в мае прошлого года разместил в Сети скриншот новости об участии Мирзиёева в параде Победы с оскорбительным комментарием в адрес главы республики.

В соцсети он также оскорбительно высказывался о сотрудниках правоохранительных органов и работниках судебной системы. Мужчина распространял ссылки на запрещённые сайты, призывая заходить на них, используя VPN.

Как сообщало ИА Регнум, в Узбекистане в марте 2021 года ужесточили ответственность за публичное оскорбление президента. В статью «Посягательства на президента Республики Узбекистан» добавили формулировку об ответственности за оскорбление президента через интернет.

Нарушение закона наказывается исправительными работами на срок до трёх лет, ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы до пяти лет.

В параде на Красной площади в Москве в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2023 года из приглашённых лидеров стран участвовали, кроме Мирзиёева, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Киргизии Садыр Жапаров, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.