



Иван Шилов ИА REGNUM

Уважаемый Владимир Владимирович!

По нашей оценке, с учётом общественного мнения, Вы будете избраны на новый срок Президентом Российской Федерации. Нет необходимости лишний раз подтверждать, что народ и мы, ветераны-члены Правительства СССР, надеемся, что в стране наступит политическая и экономическая стабильность, утвердится справедливость в распределении благ и мы, наконец, спокойно вздохнём и будем вспоминать перестройку как страшный, гнетущий период.

В связи с этим возникает главный вопрос: по какому пути Вы ведёте страну, какие цели Вы наметили, каковы ориентиры развития политики государства? Мы понимаем, что это не такой простой вопрос, тем более что он тесно связан с экономической политикой государства!

Предметом нашего обращения к Вам является положение, сложившееся в минерально-сырьевом комплексе (МСК) России — определяющей составляющей на современном этапе её развития. Минерально-сырьевой комплекс России, созданный до начала 90-х годов и обладающий более высокой устойчивостью к выживанию в условиях реформирования по сравнению с другими отраслями экономики, оказался в критическом состоянии. Тем не менее он продолжает сохранять фундаментальное значение для народного хозяйства, сдерживая его от еще более глубокого кризиса.

Положение в МСК.

Минерально-сырьевой комплекс страны в экономике занимает ведущее место. Около 40% фондов промышленных предприятий и 13% балансовой стоимости основных фондов экономики России сосредоточено именно в сфере недропользования.

При этом:

— добывающими и геологоразведочными отраслями обеспечивается 30% ВВП и около 50% объёма экспорта. За счёт экспорта минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивается около 80% валютных поступлений страны;

— последние 14 лет минерально-сырьевая база России целенаправленно разваливалась: добыча полезных ископаемых не компенсируется их приростом. Разведанные запасы большинства полезных ископаемых значительно уменьшились. Доля так называемых активных запасов в разведанных месторождениях по состоянию на 01.01.1997 г. составляет сегодня по железным рудам, меди, свинцу, цинку — 69−78%; никелю, бокситам, титану, апатитам — 60−68%; урану, олову, вольфраму, молибдену — 29−50%; фосфоритам — 25%; калийным солям — 90%;

— состояние сырьевой базы многих действующих предприятий резко ухудшилось, в том числе в связи с непланируемым вводом новых горнодобывающих мощностей взамен выбывающих. На большинстве горнодобывающих предприятий обеспеченность разведанными запасами достигла критического уровня;

— в последние годы со всей остротой встала проблема воссоздания стратегических запасов минерального сырья. Особенно сложным является положение в нефтедобывающей отрасли: свыше 70% запасов нефтяных компаний находится на грани рентабельности. Если 10 лет назад доля вовлечённых в разработку запасов с дебитом 25 т/сутки составляла 55%, то сейчас столько же составляют запасы с дебитом 10 т/сутки; запасы нефти высокопродуктивных месторождений, дающих 60% добычи, выработаны более чем на 50%; продолжает расти доля трудноизвлекаемых запасов (55−60% от разрабатываемых);

— Россия отстаёт от других развитых стран по потреблению минерально-сырьевых ресурсов (МСР) на душу населения. В последние годы объёмы их потребления снизились до 30−40%, а по ряду видов сырья — на 70−80%, государство не имеет долговременного перспективного плана развития минерально-сырьевого комплекса, и это осложняет развитие экономики страны, усугубляя проблему национальной безопасности.

Следует констатировать, что:

— для России с точки зрения экономических перспектив всегда была важна общенациональная система управления геологическими исследованиями территории государства. Разрушение государственной геологической службы привело к тому, что за период так называемой перестройки геолого-разведочные работы сократились в три раза, в результате чего прирост запасов уже не компенсирует добычу почти всех видов полезных ископаемых;

— минерально-сырьевая база России вступила в фазу прогрессирующего кризисного состояния и с точки зрения государственных интересов используется неэффективно;

— сохранение или дальнейшее наращивание дисбаланса в системе производство-потребление-экспорт добытого сырья и продуктов его переработки фактически закрепляет статус России как сырьевого придатка промышленно развитых стран Запада;

— низкая эффективность действующей налоговой системы, не учитывающей уровня ликвидности полезных ископаемых, технического состояния действующих предприятий, приоритетность сохранения рабочих мест в дотационных северных районах, а также особые геополитические интересы страны, не обеспечивает максимально возможное использование минерально-сырьевой базы и требует дальнейшего реформирования;

— отсутствие государственной стратегии развития и использования минерально-сырьевой базы, основанной на модели самообеспечения с необходимой долей экспорта и ограниченного импорта, является угрозой национальной безопасности страны и ведёт к утрате геополитических приоритетов в минерально-сырьевом секторе мира.

Перспективы.

Специалисты в области минерально-сырьевых ресурсов пришли к выводу, что в XXI в. будет продолжаться рост потребления топливно-энергетического и минерального сырья, при этом считается, что в последующие 50 лет объём горно-добывающих работ возрастёт более чем в пять раз, главным образом за счёт новых месторождений с переработкой руд по старым технологиям. Естественно, возникает вопрос о роли России в этом процессе.

По обеспеченности России запасами МСР учёными выделяются следующие четыре группы полезных ископаемых:

— газ, алмазы, никель, платина, бериллий, калийные соли, хризотил-асбест, которых хватит на длительный период;

— нефть, свинец, цинк, сурьма, олово, вольфрам, молибден, ниобий — интенсивный уровень добычи их обеспечен на 5−7 лет;

— марганец, титан, рудное золото, бокситы, каолиновые и бентонитовые глины, плавиковый шпат — добыча их пока достаточна, однако уровень запасов явно недостаточен;

— уран, вольфрам, цирконий, рений, стронций — разведанные запасы ограниченны, но имеется возможность их расширить в течение 5−12 лет.

Положение с обеспеченностью минеральными ресурсами в начале ХХI века может ухудшиться ещё больше, что, несомненно, скажется на снижении экономической и оборонной мощи Российского государства.

И особо необходимо подчеркнуть, что продолжающийся спад производства минеральных ресурсов и продуктов их переработки, ухудшение сырьевых баз действующих предприятий, ожидаемое выбытие добывающих мощностей в 2005—2010 гг., катастрофическое снижение объёмов геолого-разведочных работ чреваты дальнейшими разрушительными последствиями для всей экономики. До 2025 г. произойдёт почти полное исчерпание разведанных запасов нефти, газа и свинца, трёх четвертей запасов молибдена, никеля, меди, олова. Запасы алмазов и золота могут оказаться полностью исчерпанными к 2015 г., а серебра и цинка — к 2020 г. Сегодня практически исчерпан поисковый задел, необходимый для последующего наращивания разведанных запасов. Затраты же на его создание составляют до 70% от общих средств на геолого-разведочные работы. Острота ситуации усугубляется длительностью геолого-разведочных циклов и сроков строительства горно-добывающих предприятий.

Существуют, естественно, проблемы объективного характера, которые в сложной экономической ситуации всегда проявляются особенно остро. Одна из них — неблагоприятное размещение запасов по регионам, которую можно решить созданием полной картографической базы для проведения дальнейших поисково-разведочных работ. К настоящему времени содержимое недр только 20% территории страны отражено государственными геологическими картами масштаба 1:200 000, отвечающими современным требованиям, 55% территории нуждается в геологическом доизучении, а 25% — в выполнении всего современного комплекса работ по геологическому картированию. Таким образом, для создания геологической основы развития сырьевой базы (это касается всех видов сырья) в период 2005 — 2015 гг. около 30% всей территории страны должно быть доизучено!

Поэтому необходимо срочно возвратиться к решению теоретических проблем поисков, в частности к разработке методики оценки ресурсов месторождений по материалам космических съемок, усовершенствованию глубинных методов исследований недр на базе сверхглубокого бурения и системы глубинных исследований недр и другим научно-практическим задачам, т. е. к восстановлению стратегии глобальных исследований недр страны, по которым мы, геологи, занимали лидирующее положение в мире.

Недра России содержат 40% прогнозных мировых запасов газа, 13% нефти, 23% угля, 14% урана, большое количество других полезных ископаемых. Имея мощнейший минерально-сырьевой потенциал, Россия пока не использует его в качестве основного средства для выхода из кризиса, бездумно разбазаривая.

Попытки нормализовать положение.

Рабочая группа Президиума Госсовета РФ, созданная Вами, разработала основы государственной политики в области минерального сырья и недропользования, в которых, в частности, были выделены такие общие принципы, как:

— управление развитием и использованием минерально-сырьевого комплекса страны в соответствии с долгосрочной государственной стратегией, среднесрочными и текущими программами изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на основе долгосрочного (25−50 лет) прогнозирования уровней потребления основных видов минерального сырья;

— формирование балансов потребления и производства минерального сырья;

— совершенствование налогового законодательства в направлении, обеспечивающем функционирование минерально-сырьевого комплекса России в условиях обостряющейся конкуренции на мировых рынках минерального сырья, справедливое распределение индивидуальных рентных возможностей каждого месторождения между государством и недропользователем (налоговое зонирование территории, специальное налоговое законодательство для минерально-сырьевого комплекса России);

— разработка комплекса внешнеполитических, экономических мер и создание условий для обеспечения доступа российских компаний к недрам государств-продуцентов минерального сырья, прежде всего государств, имеющих задолженность перед Россией;

— создание систем долгосрочного (25−50 лет) прогнозирования уровней потребления основных видов минерального сырья и т. п.

К сожалению, этот документ был отправлен Правительству, и оно его выхолостило до неузнаваемости!

Недавно на Экспертном совете Правительства РФ был рассмотрен «Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2001 году», представленный Министерством природных ресурсов РФ. У группы экспертов он оставил гнетущее впечатление как свидетельство потери квалификации работниками в этом министерстве. Это закономерно в свете сказанного выше!

Мы полагаем.

Мы считаем, что экономика страны, и особенно минерально-сырьевое направление, находится в опасном состоянии! Надо остановиться и подумать, так как создавшаяся обстановка приведёт к полному краху нашей экономики и, бесспорно, за этим последует распад нашего Государства! Необходимо принятие неотложных мер, в первую очередь, в минерально-сырьевом комплексе — определяющем комплексе нашей страны!

Мы считали бы необходимым:

1. Провести независимое исследование по происходящим процессам в МСК в период перестройки, выявить причины и провести детальный анализ произошедшего. Это важно не столько в историческом плане, сколько в необходимости выявить причины и на их основе выработать деловые, длительно действующие предложения. Необходимо разработать «Новую государственную политику в области минерального сырья» исходя из принципа национальной безопасности России.

2. Определить, что основной задачей государственного регулирования отношений в МСК является укрепление системы геологических исследований и обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах нынешнего и будущего поколений народов России.

3. Образовать при Президенте Российской Федерации Совет по минерально-сырьевой политике с особыми полномочиями, как это предлагалось рабочей комиссией Госсовета РФ, возложив на него следующие функции:

— разработка научных основ глобализации минерально-сырьевой политики государства, исходя из перспектив развития экономики и национальной безопасности на длительную перспективу (20, 30 и 50 лет);

— анализ и оценка перспектив потребления, экспорта и импорта минерального сырья в мире и государстве;

— прогнозирование запасов минерального сырья и материалов для деятельности государства в особых условиях;

— обоснование приоритетных интересов государства по минерально-сырьевым ресурсам и выработка соответствующих политических и экономических предложений и т. п.

4. Назрела необходимость упорядочить управление геологическим исследованием недр и геологоразведочным процессом. Прошедшее время показало несостоятельность преобразований, которые привели к потере кадрового состава, технической вооружённости и, как результат, разгрому системы изучения недр. Восстановление Министерства (Комитета) геологии (минеральных ресурсов) — это настоятельная стратегическая и организационная необходимость. Следует возложить на него разработку стратегии развития минерально-сырьевой базы на перспективу, восстановление региональных подразделений, способных вести весь цикл геолого-разведочных и научных работ.

5. Ликвидацию бюджетного фонда на воспроизводство минерально-сырьевой базы следует считать крупнейшей политической ошибкой. С 2001 г. после ликвидации этих отчислений на воспроизводство сырьевой базы стало выделяться 40% из расчётных поступлений, а далее последовало дальнейшее непродуманное сокращение ассигнований.

6. Целесообразно восстановить Комитет по науке и технике, активизировать деятельность Российской академии наук и общественных академий, возложив на них проработку научных проблем в соответствии с планами длительного действия.

7. Детально разобраться и исправить положение, когда финансирование научных исследований производится по остаточному принципу. Напомним, что даже после Отечественной войны государство выделяло в 3−4 раза больше средств на науку, чем сейчас. К сожалению, государство сейчас не в состоянии воспроизводить свой военный, научный, интеллектуальный потенциал. Таким образом, оно не способно выполнять свои основные государственные обязанности.

8. В целях усиления мобилизации средств из различных источников финансирования МСК и контроля за их целевым использованием целесообразно создать специализированный банк — «Государственный акционерный банк по финансированию, кредитованию и расчётам МСК и инноваций». Следует вспомнить положительный опыт «Промстройбанка» СССР.

9. Рассмотреть вопрос о налоговой политике и платежах по ренте, в частности, предусмотреть некоторые льготы на период 5−10 лет по этим платежам с тем, чтобы укрепить финансовую базу предприятий минерально-сырьевого сектора, а также предприятий и фирм, которые будут финансировать и кредитовать инновационные проекты. Центральному банку России следует поручить разработать положение о дифференциации порядка кредитов предприятий минерально-сырьевого сектора и предприятий, осуществляющих финансирование и кредитование инновационных проектов. При этом желательно установить по кредитам ставки, которые были бы не выше 7−10% (на срок 5−10 лет), повысив ответственность за состояние основных фондов.

10. В течение первого десятилетия после распада Советского Союза, прошедшего под знаком романтических иллюзий государственной независимости бывших советских республик, экономические отношения между ними претерпели глубокие и болезненные изменения. Но тем не менее провалы в экономике и элементарный здравый смысл, сохранившийся у наиболее дальновидной части руководства стран СНГ, заставляют эти страны искать пути интеграции в хозяйственно-экономической области. При этом наиболее реальным и значимым на этом этапе следует считать сотрудничество в области эффективного использования минерально-сырьевого потенциала. По нашему мнению, это в равной мере относится к поискам, разведке, добыче, переработке и финансово-экономическим аспектам проблемы.

Всё, указанное выше, как Вы понимаете, — это только контуры поднятых проблем. Они могут быть детально отработаны и расширены.

Главное, чтобы опять, в очередной раз (как это было с проработками рабочей группы Президиума Госсовета РФ) бюрократы не спустили всё «на тормозах».

Уважаемый Владимир Владимирович!

Прошло достаточно времени с начала «перестройки», а ясности по главным вопросам строительства государства так и не наступило. Мы не открываем Вам Америку! Но мы считаем своим долгом, долгом ветеранов Советского правительства, заявить, что Вы обязаны обратить самое серьёзное внимание на следующие вопросы.

Во-первых, какое государство мы строим, какова его политическая суть, чему мы посвящаем устремления народа, к чему мы его зовём?! К сожалению, за последние годы мы не получили на эти вопросы ответа! Это требует серьёзной философско-политической трактовки! И чем скорее это будет сделано, тем лучше!

Во-вторых, разве можно серьёзно сегодня говорить о развитии государства и общества, не имея прогнозных параметров развития по таким важнейшим показателям, как валовой внутренний продукт, социальная ориентация, пропорции развития промышленности и сельского хозяйства, энерговооружённость валового внутреннего продукта? Нет, потому как отсутствуют серьёзные проработки на перспективу по экономическим проблемам — стратегии развития народного хозяйства!

В-третьих, за годы реформ уровень профессионализма в федеральных органах управления резко снизился. Это очень опасный симптом! Можно ругать, как это нередко принято, советскую систему, но работать с кадрами она умела! Мы убеждены, что для страны, находящейся в глубоком экономическом кризисе, назначать на руководящие должности непрофессионалов — это преступление! Именно они привели нашу страну к разрухе, позволив в том числе разрушить её минерально-сырьевой потенциал. По этой же причине мы толчёмся на месте и не имеем серьёзной программы выхода из кризиса!

Таким образом, в стране отсутствует политическая доктрина перспективного развития государства и нет, естественно, экономической стратегии его развития. А это уже кризис власти! И чем скорее Вы заставите разобраться с этими проблемами, тем легче будет решать и всё остальные.

С уважением

Байбаков Н.К. [1911−2008] — доктор технических наук, Герой социалистического труда, заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР (1965−1985)

Козловский Е.А. [1929] — доктор технических наук, профессор, вице-президент Российской академии естественных наук, министр геологии СССР (1975−1989)

Колпаков С.В. [1933−2011] — доктор технических наук, профессор, президент Международного союза металлургов, министр металлургии СССР (1985−1990)

Щадов М.И. [1927−2011] — доктор технических наук, профессор, президент Горного конгресса, министр угольной промышленности СССР (1985−1992)

Зотов М.С. [1915−2012] — советник председателя Акционерного банка «Темпбанк», председатель «Промстройбанка» СССР (1973−1989)

Публикуется по тексту Обращения, включённого по инициативе Н.К.Байбакова в качестве Приложения в книгу Е.А.Козловского «Геология. Уроки Великой войны» (2005) и переизданной в его книге «К 70-летию Великой Победы. Геология: в созидании и войнах» (М., 2015). Биографические даты авторов Обращения добавлены редакцией ИА REGNUM. Заголовок публикации дан редакцией.