США «залетели»

Иван Шилов ИА REGNUM

Штурмовики ВВС США нанесли удар по городу Алеппо (Сирия), а затем обвинили в этом Россию, заявил 11 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Террористы гонят к турецкой границе гражданское население района Алеппо, пытаясь затеряться в толпе мирных жителей и скрыться, а западные телеканалы выдают это за последствия, как они выражаются, «варварских российских бомбардировок», заявили в военном ведомстве.

«Вчера в 13:55 мск с территории Турции, кратчайшим курсом прямо на Алеппо в сирийское небо вошли два штурмовика ВВС США А-10 и по полной отработали по объектам в городе», — сказал он.

«Полковник Уоррен почему-то не стал афишировать этот залёт в прямом и, кстати, в переносном смысле», — подчеркнул Конашенков.

Накануне официальный представитель Пентагона Стивен Уоррен заявил, что российская авиация якобы совершила бомбардировки двух госпиталей в Алеппо.

Позже в Пентагоне признали, что не имеют информации о якобы присутствии российских наземных сил в Сирии, также ведомство заявило об отсутствии точных данных по предполагаемым авиаударам ВКС России в районе Алеппо.

Тем временем российская боевая авиация уничтожила в сирийской провинции Алеппо двух влиятельных полевых командиров террористов. Кроме того, в окрестностях населённого пункта Калаз-Тахтани уничтожено крупное бандформирование вместе с командиром Абу Магером, также известным как Фарид аль-Мысри.

«С 4 по 11 февраля самолёты авиагруппы РФ в Сирии выполнили 510 боевых вылетов, в ходе которых поражены 1888 объектов террористов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дейр эз-Зор, Дараа, Хомс, Хасеке и Ракка», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

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Усиление в Крыму

В Крыму в связи с проведением учений усилена концентрация военных. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. «Силы авиации и противовоздушной обороны к отражению массированного авиационного удара условного противника готовы», — сообщил Шойгу. Он отметил, что в учениях принимают участие силы Южного и Центрального военного округов: они переброшены на расстояние до 3 тыс. км и выведены на 18 полигонов.

В рамках учений в полную боевую готовность приведены войска и силы ЮВО, соединения и воинские части ЦВО, ВДВ, а также военно-транспортной авиации.

Незамеченная сенсация

Депутат парламента Нидерландов Питер Омтзихт (партия Христианско-демократический призыв (CDA)) сообщил, что в ходе закрытых слушаний вопроса о расследовании гибели малайзийского Boeing MH17 в Донбассе было заявлено, что сбить самолет могла только украинская сторона.

Перед голландскими депутатами выступал глава специальной комиссии, которая занимается надзором за спецслужбами и оборонными ведомствами, так называемой CTIVD (супервайзер секретных служб) Харм Брауэр.

Этот голландский чиновник сообщил депутатам, что, согласно выводам расследования причин катастрофы MH17, пассажирский самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». При этом, по данным расследования, по состоянию на 17 июля, когда был сбит самолет, работоспособные ЗРК «Бук» в Донбассе были только у украинской стороны конфликта.

Опять Макаревич

Известный музыкант обвинил полномочного представителя президента РФ Игоря Холманских в попытке сорвать концерт «Машины времени» в Екатеринбурге, который должен был состояться 26 февраля 2016 г.

Сам Холманских с недоумением воспринял выпад музыканта.

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Эйнштейн был прав

Американские ученые подтвердили существование гравитационных волн, которое предсказал почти сто лет назад Альберт Эйнштейн в своей общей теории относительности. Объявление об открытии было сделано на пресс-конференции в Национальном научном фонде США.

Сообщается, что гравитационные волны были зарегистрированы лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO.

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