



Иван Шилов ИА REGNUM

Розенберги никогда не скрывали своих симпатий к СССР, своих социалистических взглядов на общество и своего еврейского происхождения. В этой паре удачно соединились физика и искусство, великие идеи и великая решимость. Инженер Юлиус Розенберг и его жена, актриса Этель Розенберг, были арестованы в начале 1951 года по подозрению в шпионаже в пользу Советского Союза и передаче сведений, касающихся создания атомной бомбы. Два года спустя дело закончилось казнью, а американская контрразведка праздновала победу, но буря, потрясшая американское общество в эти два года, не вполне улеглась и до сих пор.

С точки зрения современного историка, история Юлиуса и Этель довольно проста. Имея на руках недавно рассекреченные документы обеих сверхдержав, нетрудно проследить взлет и падение ячейки советской агентурной сети, центром и вдохновителем которой был Юлиус. Сведения, в разное время переданные им в СССР, представляли большую ценность, а размах и напористый и наглый стиль работы заставляют восхищаться даже ярых противников самой идеи нелегальной разведки. Вина Розенбергов была доказана, суровый приговор вынесен и спустя два года приведен в исполнение.

Этель и Юлиус Розенберги сразу после оглашения обвинительного приговора. 1951

Вот только тогда, в начале 50-х годов прошлого века, эти документы были еще недоступны, и за жизнь Розенбергов развернулась настоящая битва. Но значение общественных выступлений в защиту Розенбергов и уровень «защитительной» истерии в американском и мировом сообществе оказался много меньшими, чем жажда крови, охватившая американское правительство.

Юлиуса и Этель отчаянно пытались спасти. Против казни высказывались Папа Пий Седьмой, Жан-Поль Сартр, Пабло Пикассо, Жан Кокто, Альберт Эйнштейн, нобелевский лауреат Гарольд Юри, целая плеяда американских кинематографистов. Многие из них указывали на слабость обвинения, другие считали, что каким бы ни был вклад Розенбергов, он вряд ли был определяющим, и СССР создал бы ядерную бомбу в любом случае.

Демонстрация, призывающая помиловать Розенбергов

Американское правительство в лице президента США Дуайта Эйзенхауера, который ровно 63 года назад отклонил прошение о помиловании супругов, осталось глухо к голосу общественности и разума. Приговор был приведен в исполнение и образ Розенбергов-мучеников обрел свое логическое завершение.

Дело Розенбергов оставило огромный след в американской культуре. О супругах пишут книги, ставят пьесы, в кино их играют лучшие актеры Голливуда, а незнание истории Розенбергов или безразличие к ней (не говоря уже о поддержке приговора), стало в высшем обществе знаком невежества и черствости. Для общественного сознания объективные доказательства имеют малую ценность. Однажды созданный символ не торопится меркнуть под ударами фактов. По странному стечению обстоятельств, советские разведчики американского происхождения Юлиус и Этель Розенберги еще долго будут служить делу, которому отдали жизнь, в качестве знамени, которое то и дело поднимают люди, идущие в атаку на американские устои.