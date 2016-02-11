11 февраля партии правящей в Латвии коалиции подписали правительственную декларацию. Как и ожидалось, в текст включен пункт о ликвидации школьного образования на русском языке. Сформулировано без указания конкретных сроков: правительство разработает план перехода на единый стандарт образования на латышском языке в государственных и муниципальных школах и начнет его реализацию. Позиция ультраправого «Национального объединения» о том, что такой переход должен стартовать уже в 2018 году, изложена в виде особого мнения.

Никаких принципиальных разногласий между партнерами по коалиции нет. Неонацисты хотят покончить с русской школой кавалерийским наскоком, а их старшие товарищи не видят особой необходимости спешить. Лучше отрезать хвост по кусочку — меньше шансов, что русские взбунтуются.

Министерство образования возглавит Карлис Шадурскис из «Единства» — тот самый «Черный Карлис», который в 2003—2004 гг. уже пытался уничтожить русскую школу, но тогда массовые протесты не позволили ему это сделать в полном объеме. Сейчас он намерен завершить начатое.

В интервью, которые раздает Шадурскис, есть новинка. Он постоянно повторяет, что образование на латышском — это только полдела. Не менее важно и «правильное» преподавание истории. «История как школьный предмет должна быть полностью свободна от пропаганды и идеологии другой страны», — заявил министр. Ясно, что под «другой страной» подразумевается Россия.

Министерство образования получает сигналы, что учителя-историки в русских школах, излагая материал, стараются все-таки оградить детей от агрессивной русофобии, от оголтелой критики советского периода и т.п. Некоторые смельчаки даже войну 1941−1945 гг. продолжают называть Отечественной, что, с точки зрения власти, совсем никуда не годится.

Учебник истории, по которому учатся школьники Латвии, написан в «правильном» националистическом или, точнее, национал-либеральном ключе. Виновниками Второй мировой войны указаны Германия, Италия и Советский Союз. Вступление Латвии в состав СССР, как и весь период существования Латвийской ССР, само собой, названы «советской оккупацией». Вина за массовое уничтожение евреев целиком возложена на немцев, о роли латышских палаческих команд даже не упоминается. Более того, якобы «подобные действия немцев вызвали огромное недовольство и протест» (цитата). Особенно доставляет слово «огромное»… Огромным был лишь энтузиазм представителей титульной нации в связи с освободившимися еврейскими квартирами.

Словом, учебник составлен в полном соответствии с официальной идеологией Латвийского государства. Но русские школьники по-прежнему приходят 9 мая к памятнику Воинам-Освободителям, и это нервирует националистов. От нового министра образования следует ожидать ужесточения контроля за преподаванием истории.

Что мы можем противопоставить планам правительства? Очень хотел бы зарядить людей оптимизмом, но фальшивого оптимизма и шапкозакидательства и так хватает, выскажусь трезво.

Люди не могут постоянно находиться на пике эмоционального возбуждения. Таким пиком стал референдум в феврале 2012 года, когда русское сообщество Латвии практически единодушно проголосовало за государственный статус русского языка. И на этом оно исчерпало легитимные способы борьбы за свои права, потому что более высокого уровня народного волеизъявления, чем референдум, в современном мире просто не существует. Дальше — либо восстание, либо вмешательство влиятельных внешних сил.

Понятно, что такой силой может быть только Россия. В эффективность жалоб и петиций в евроинстанции, по-моему, уже не верят и самые западные западники из числа местных русских.

Позиция России остается невнятной. С одной стороны, глава государства говорит о трагедии разделенного русского народа. То есть русские, оставшиеся за пределами РФ, должны восприниматься как братья и сестры, нуждающиеся в помощи. С другой стороны, мы не видим, чтобы эти слова воплощались на практике. Такое ощущение, что чиновники, отвечающие за работу с соотечественниками, застряли где-то в 1970−80-х, и по-прежнему делают безнадежную ставку на «дружбу народов». Но какая же может быть дружба с тем, кто угнетает твоего брата?

Эта невнятность позиции России и определяет линию поведения, жизненную стратегию большинства русских жителей Латвии. Не активистов, которые готовы продолжать борьбу, а именно большинства. Если изменить ситуацию нельзя, значит, к ней надо приспособиться. Вариантов несколько: ассимиляция в латышскую культуру, существование в Латвии в виде музейного меньшинства, переезд в Россию, переезд в «старую» Европу. Для конкретного человека или семьи любой из этих вариантов может оказаться благом, но для русского мира в целом — несомненная потеря. Еще одна территория, на которой можно вешать табличку «свободно от русских».

Конечно, мы будем защищать образование на русском языке. Используя те возможности, которые есть. Только надо понимать, что борьба без шанса победить — удел одиночек.