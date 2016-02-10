Из Ватикана пошли «утечки» в СМИ: папа римский Франциск может совершить турне по Закавказью в сентябре этого года. В первую очередь речь шла об Армении. Ряд итальянских изданий сообщали, что понтифик планировал прибыть в Ереван в июне этого года, но дата была сдвинута из-за Всеправославного собора, который соберется в то же время на Крите. Это породило второе уточнение — как визит в Армению связан со Всеправославным собором, ведь армянских католикосов и патриархов там не может быть по определению? Разъяснение последовало следующее: Франциск также хотел бы сделать остановку в Тбилиси, а вот грузинский патриарх Илия на Крите как раз будет. И в финале прозвучало третье: помимо Еревана и Тбилиси, папа, возможно, заглянет и в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Римский папа

Азербайджан — республика мусульманская. За три года своего понтификата Франциск посетил две страны, в которых ислам исповедуют большинство, Турцию и Албанию. В Стамбуле расположена резиденция Константинопольского патриархата, поэтому для Святого престола конфессиональная принадлежность Турции остается неоднозначной. Помимо того, во время пребывания в Анкаре в ноябре 2014 года папа сделал то, что особенно сегодня выглядит слегка ироничным. Он направился в мавзолей основателя турецкого государства Ататюрка, положил перед его гробом венок из цветов и оставил запись в книге почетных гостей. Это когда Реджеп Эрдоган, нынешний турецкий президент и ранее премьер, как строил, так и строит неоосманистский режим в стране, все дальше и дальше уклоняясь от генеральной линии на светское государство, как заповедовал Ататюрк. Что касается Албании, то в ней 31−32% граждан, по подсчетам, являются христианами. Причем в Ватикане считают, что Тирана поддерживает линию на «уважение и взаимное доверие» между местными католиками, мусульманами и православными. А это, подчеркивал Франциск, является «чрезвычайно драгоценным даром», подобное сосуществование различных религий особенно важно в нынешнее время, когда «стали популярными извращения подлинного религиозного духа и искажения религиозных различий, поскольку они зачастую превращаются в инструменты».

Иначе говоря, Турция и Албания рассматриваются как регионы конфессионального сосуществования. В этом контексте объединение православной Грузии, шиитского Азербайджана и апостольской Армении в рамках одного турне по Закавказью понятно и логично. Однако если брать эти республики по отдельности, то можно выделить определенные нюансы, порождающие в случае с Баку и Ереваном серьезные противоречия с участием третьих сил. Портал Vatican insider предполагает, что посещение папой Армении актуализирует вопрос Геноцида армян. В прошлом году, когда весь мир вспоминал столетие этой резни, Анкара была настолько возмущена действиями Святого престола и лично Франциска, что даже отозвала из Ватикана посла и вернула его обратно буквально на днях. Азербайджан, позиционирующий себя стратегическим партнером Турции, в этом вопросе стоит на тех же позициях, что и в Анкаре. Баку ведет себя чуть менее радикально, но Геноцид армян все-таки отрицает, одновременно стараясь поддерживать хорошие отношения со Святым престолом. Например, в прошлом году азербайджанский президент вместе с супругой прибыли в Ватикан в начале марта, за полтора месяца до официальной церемонии в память Геноцида армян в Ереване. Перенос встречи на любую другую дату после 24 апреля поставил бы бакинских гостей в неудобное положение.

Нельзя исключать того, что в той или иной форме дилемма с публичным озвучиванием фактора Геноцида армян во время предполагаемого путешествия Франциска по Закавказью снова всплывает. Это первое. Второе касается уже геополитики и соседнего Ближнего Востока. Флорентийская газета La Nazione подчеркивает, что концепция папы — это налаживание мостов и слом стен. «Политический реализм» является одним из самых важных компонентов этого метода. Поэтому понтифик призывает Запад подвергнуть себя самокритике за «арабскую весну» (особенно в случае Ливии), летит в Гавану на историческую встречу с патриархом Московским Кириллом и в сентябре может оказаться в Армении и двух других «бывших советских республиках — Грузии и Азербайджане». Но вершиной озабоченности Франциска и его ближайших сотрудников, считает издание, является сирийский конфликт, требующий политического решения. Его как раз может предложить Святой престол со своей «реальной политикой». Дипломаты Ватикана работают с Ираном и Россией, чтобы вместе выработать план с сирийским президентом Башаром Асадом. Главное, не дать Сирии и Ираку превратиться в «несостоявшиеся государства».

Честно говоря, последнее сделать, пожалуй, будет сложно. Вопрос в том, не перекинется ли этот процесс на какие-либо другие страны региона и за его пределы. Защищено ли Закавказье на все 100%? Трудно сказать. Пока что отношения трех республик заставляют вспомнить послереволюционные годы XX столетия со всеми вытекающими последствиями. Лишь после того, как большевики поставили их под свой контроль, советские Азербайджан, Грузия и Армения приобрели стабильность. Если в окружении папы Франциска было принято решение начать освоение постсоветского пространства именно с Закавказья и после встречи с главой Русской православной церкви — это заставляет задуматься о многом.