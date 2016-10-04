Введение в США системы обязательного медицинского страхования, получившей название Obamacare, вызвало к жизни серьезный казус, когда низкооплачиваемая часть работающих не могла себе позволить выплаты по медицинским страховкам, с одной стороны, — оказывалась под давлением системы штрафов за отказ от Obamacare с другой.

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Администрация Барака Обамы в ответ на критику с этой стороны с гордостью указывала, что законодательно закрепленная минимальная заработная плата в стране растет, и работодатель просто вынужден будет платить работнику столько, чтобы он мог себе позволить вернуть эти деньги государству в виде платы за медицинские сервисы.

На этой неделе американское Министерство труда проанализировало опыт нескольких крупных городов, где проблема низких заработных плат обострилась в связи с обязательными выплатами по Obamacare до уровня социального кризиса. Города попробовали решить ее тем, чтобы ввести «больше социализма» — а именно директивно поднять уровень минимальной заработной платы.

Экономика немедленно отреагировала так, как предсказывали эксперты в области труда: вы, разумеется, можете заставить кого-то заплатить работнику больше, — но только тогда, когда к тому же еще и заставите нанять его на работу.

Вашингтон: уход в стагнацию

Данные из округа Колумбия являются наиболее надежными, поскольку они четко привязаны к городской черте, совпадающей с границами округа.

Последние цифры занятости показывают, что прирост рабочих мест застопорился в столице страны в 2015 году, — в четвертом квартале данные по занятости в гостиничном секторе, где наибольшее использование работников с минимальной заработной платой, практически не изменились по сравнению с годом ранее.

Это вовсе не сохранение тенденции, а резкий откат от роста в 3% привлечения на работу в 2014 году. На практике это означает, что вашингтонские рестораны, отели и другие работодатели отказались в прошлом году от планов создания 2000 новых рабочих мест. Что вовсе мелочь в городе с индексом безработицы в 6,6%, на четверть выше, чем в среднем по стране.

Сроки рецессии с точностью до недели совпадают с повышением властями Вашингтона минимальной заработной платы всего на один доллар до $10,50 в час в июле прошлого года.

Чикаго: двукратное замедление

Чикаго встретил в 2015-м самый низкий рост числа рабочих мест с 2009 года. Ежегодный прирост занятости составил в среднем лишь 1,1% с октября по декабрь, что менее половины темпов 2014 года.

И снова Минтруд США четко обозначает причину. Директивное увеличение официально разрешенной минимальной заработной платы в Городе ветров — на $1,75, до уровня $10 в час — вступило в силу в июле. Впереди уже объявленное увеличение минимальной заработной платы в городе до $13 к 2019 году, и эксперты министерства не берутся предсказать цифру снижения числа рабочих мест, обозначая в докладе, что это снижение «будет весьма значительным».

Сан-Франциско и Окленд: обновлены пятилетние минимумы прироста рабочих мест

Число рабочих мест в гостиничном секторе Залива упало до пятилетнего минимума после того, как в Сан-Франциско и Окленде был принят популистский закон о «самой высокой общегородской минимальной заработной плате в стране». Законодатели гарантировали $12,25 в час весной прошлого года. Правда, не уточнили, куда за этой заработной платой обратиться.

Между тем предложения такой же работы в остальной части Калифорнии не только не сократились, но выросли на 4,8% в прошлом году, — там, где минимальная заработная плата в целом на $3,25 ниже, чем в Окленде и Сан-Франциско.

Лос-Анджелес: снижение не только занятости, но и всей отрасли в целом

Законодатель Лос-Анджелеса тоже постарался подарить городу свой рекорд, отраслевой: потребовал для работников отелей гарантированную самую высокую зарплату в США. В конце 2014 года городской совет Лос-Анджелеса выпустил постановление, что гостиницы, в которых есть по крайней мере 300 номеров, обязаны платить работникам не менее $15,37 в час.

Экономика отреагировала немедленно: снижение валового отраслевого продукта в штате составило в среднем 0,8% в годовом выражении. Это первое такое снижение с кризисного 2009 года.

Сиэтл: ресторанные эксперименты

Прирост числа рабочих мест в ресторанах Сиэтла составил всего 1,8% — по сравнению с 4,6% роста годом ранее. Для ресторанов города это стало худшим годом для занятости с 2009-го.

Между тем в остальной части штата Вашингтон прирост числа рабочих мест в ресторанной занятости не только не сократился, но вырос до 6,3%.

Причина та же.

Законодательно утвержденный размер минимальной заработной платы вырос в апреле прошлого года с $9,47 до $11 в час для компаний отрасли (ресторанных сетей) с числом сотрудников более чем 500. Для небольших работодателей, частных ресторанов, минимальная оплата труда выросла чуть меньше, но все же до $10.

Через несколько недель запланирован новый рост — уже до $10,50, или $12 для сотрудников, которые не получают медицинскую страховку работодателя, — кивок в сторону Obamacare.

Как это скажется на занятости в ресторанах Сиэтла, пока неизвестно, но то, что рост числа рабочих мест еще более замедлится, уже очевидно.

Не нужно обвинять городские власти в глупости или некомпетентности — каждый из этих городов, как и сотни других в США, остался один на один с проблемами самых низкооплачиваемых работников после введения на общефедеральном уровне закона об обязательных отчислениях Обаме… то есть Obamacare.

Инвестиционных ресурсов у городов в отраслях гостиничного и ресторанного бизнеса немного — это не наукограды строить или стартапы привлекать; отрасли консервативны и инерционны.

Вот и попробовали городские власти использовать те рычаги, которые у них есть, — попросту заставить работодателя оплачивать из своего кармана вместо работника новый «налог», придуманный в Белом доме.

Что из этого получилось — понятно из доклада Министерства труда.