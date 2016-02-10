По результатам нового январского опроса CBS News/New York Times мнения американцев относительно итогов работы президента Барака Обамы разделились. Опрос показал, что 46% американцев одобряют деятельность Обамы на посту президента и 47% не одобряют.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Обама в Детройте

Результаты опроса также указывают на значительный партийный разрыв: 81% демократов поддерживают цели президента, и 86% республиканцев отвергают. «Независимые» чаще заявляют о том, что не одобряют работу Обамы.

CBS News отмечает, что рейтинг одобрения Обамы завис на «низких и средних сорока процентах» на протяжении второго срока, несмотря на высокий уровень одобрения его деятельности в начале срока. Рейтинг одобрения Обамы в последнем опросе сравнивают только с 29% одобрения, к которым «скатился» Джордж Буш в период своего президентства.

У Обамы рейтинги ниже, чем были в свое время у президентов Билла Клинтона и Рональда Рейгана — 60% и 50% соответственно — в последний год пребывания на посту.

Недавно в интервью на канале NBC Обама выразил сожаление по поводу нынешней политической разобщенности в стране. «То, что я хочу сделать в этом последнем послании? — это напомнить людям, что у нас еще происходит много хороших вещей», — сказал Обама. «И если мы посмотрим на результаты нашей работы, окажется, что мы не так уж разделены в идеологическом смысле, как нас заставляют поверить».

В прошлом месяце представитель Белого дома сказал, что Обама избрал «нетрадиционный» подход к последнему Обращению президента США к нации о положении в стране. Обама осветил более широкий взгляд на вызовы и возможности, с которыми сталкивается страна, вместо длинного списка политических предложений.

Подобное решение, по-видимому, отражает осознание того факта, что Обаме будет уже трудно «протолкнуть» какое-либо решение через контролируемый республиканцами Конгресс, особенно во время президентской избирательной кампании», — пишет RTTNews.

«Президент Обама говорит так, как будто чувствует себя свободным действовать, не заботясь о политических последствиях. Но в последнее время он звучит так, будто все еще находится в «режиме кампании», особенно когда говорит об экономике», — уверены в Washington Post.

«Соединенные Штаты Америки сейчас имеют самую сильную, самую устойчивую экономику в мире», — заявил недавно Обама.

«От обращения к нации в стиле избирательной кампании до речи в Детройте, Омахе и Батон-Руже Обама пытается «заболтать» американцев, рассказывая о лучезарных перспективах американской экономики, надеясь сгладить свои личные недочеты и рассеять мрак, который распространяют кандидаты-республиканцы, а также дать шанс демократам в этом году.

Демократы довольны усилиями президента… Оба кандидата-демократа Хиллари Клинтон и Берни Сандерс оценили действия Обамы. Ситуация отличается от 2014 года, когда экономика и обращение с нею Обамы еще казались выполнением политических обязательств, а многие демократы считали президента отщепенцем.

«Было ошибкой избегать президента и откреститься от прогресса в 2014 году. Потому кандидаты и получили столько негатива, и никто не извлек из этого выгоды», — комментирует ситуацию Дэвид Аксельрод, бывший политической стратег Обамы.

В этом году все выглядит иначе. «Тем более что президент Обама говорит об экономическом прогрессе именно в этом году, тем лучше это для демократов в ноябре», — говорит Мередит Келли, пресс-секретарь комитета кампании Демократической партии Конгресса. «Эти усилия будут иметь значительное влияние на последующий год для всего «демократического бренда» и роста нашей экономики. Деятельность Обамы подчеркивает, что демократы должны быть избраны, чтобы продолжить этот прогресс».

С одной стороны, такая экономика обеспечила 14 млн рабочих мест в течение рекордных 71 месяца, безработица снизилась с пиковых 10% в октябре 2009 года до 5%, а средняя зарплата семьи выросла на 2,5% в прошлом году.

Неравенство, неопределенность и беспокойство все-таки ударили по рейтингам Обамы. Опрос Rasmussen Reports в 2015 году показал, что 62% американцев считают, что их страна находится на ложном пути. Падение мировых фондовых рынков и подъем Китая вызвали опасения по поводу замедления собственных темпов роста.

Кроме того, средняя заработная плата, с учетом инфляции, скатилась к отметке, на которой она находилась в начале Великой рецессии, когда Обама вступил в должность. Уровень заработной платы в ряде отраслей рос быстрее, чем общий уровень, отражая растущее, а отнюдь не сокращающееся, неравенство. И сейчас люди просто бросают рабочие профессии — демографический феномен, который еще предстоит объяснить.

Уровень потребления, сохраняя хорошие позиции, все еще отстает от уровня второго срока Клинтона и немного меньше, чем в январе 2015 года. Опросы показывают, что в 2015 году американцы чувствовали себя довольно хорошо, но были менее уверены в будущем экономики .

После Второй мировой войны только у двух президентов, Джорджа Буша — младшего и Джорджа Буша — старшего, наблюдались более низкие средние темпы роста реального ВВП. Восстановление Обамы было неравномерным, с реальным ростом ВВП — 0,7% в четвертом квартале прошлого года после застоя в третьем квартале.

Январские опросы Washington Post — ABC News в прошлом месяце показали, что около 50% американцев одобряют экономическую деятельность Обамы, в то время как 46% не одобряют — не ошеломляющие, но лучшие результаты со времен опросов 2009 года.

Президент, кажется, думает, что отсутствие поддержки — это просто вопрос восприятия, и задался целью победить в диспутах с республиканскими кандидатами: «Они торгуют фантастикой во время политического сезона. Странно наблюдать, как люди стараются перещеголять друг друга, говоря, как плохо обстоят дела на самом деле», — заявил Обама в ходе январского визита в Детройт — родину обновленной автомобильной промышленности. «Когда один из них говорит, что экономика в ужасном состоянии, следующий добавляет, что она находится в агонии и облеплена пчелами. Они просто придумывают чепуху. Они спешат увидеть, кому удастся заболтать и принизить Америку».

Недавно в интервью в Белом доме Обама предположил, что одной из причин, по которой люди больше ни во что не верят, может быть «похмелье» после экономического спада. «Проблема заключается в том, что, несмотря на нынешнее улучшение экономического положения, длительный застой зарплат, усугубившийся спадом в экономике, все еще озлобляет людей», — говорит Аксельрод, исходя из последних данных о занятости населения.

«Мы находились в свободном падении в 2009-м. Экономика тогда сократилась на 8,9%; три месяца до прихода Обамы к власти — это худший квартал с 1930 года. Страна потеряла 800 тысяч рабочих мест, когда он занял свой пост, а безработица достигала 10%», — добавил Аксельрод. «Сегодня это 5%. И у нас лучший показатель роста числа рабочих мест в истории», — пишет Washington Post.

«Политики обычно знают, когда им заводить друзей… Восемь лет назад Хиллари Клинтон проиграла ожесточенную борьбу с Обамой за выдвижение в президенты от демократов. Но совсем недавно на канале NBC бывший сенатор из Нью-Йорка дала понять, что хочет, чтобы ее имя тесно ассоциировалось с именем президента.

В комментариях об экономике, биржевом регулировании, здравоохранении и переговорах с Ираном Клинтон воздавала хвалу «парню», над которым она и ее муж Билл когда-то насмехались, считая его неопытным и наивным. Сейчас же, одновременно с внутрипартийными выборами в Айове, Хиллари высоко оценивает деятельность президента. Или, как пишет репортер Politico Гленн Траш: «Клинтон так сильно обнимает Обаму, что ему уже нужны новые ребра».

Эта стратегия работает довольно легко. Рейтинг одобрения работы Обамы, проведенный 10 января, составляет 47%. «Учитывая погрешности, они легко могут превратиться в 50% — необходимую цифру для обеспечения избрания следующего кандидата от правящей партии», — поясняет Даг Сосник, эксперт-демократ в своей статье в Politico.

В восьми из последних девяти президентских выборов кандидат от правящей партии побеждал, когда рейтинг одобрения действующего президента находился на отметке около или выше 50% до начала всеобщих выборов.

Единственное исключение — победа Джорджа Буша в 2000 году, когда он потерял голоса избирателей и был объявлен победителем Верховным судом после бурного судебного разбирательства. Во всех остальных случаях, если рейтинг действующего президента был около или выше 50%, он почти наверняка приводил свою партию к победе. При менее чем 40% кандидат терпел поражение.

«Рейтинги одобрения действующего президента, независимо от того, работает ли он сам на переизбрание или нет, служат в качестве «прокси регуляторов» настроения электората и являются наиболее исторически точными предсказателями результатов выборов», — пишет Сосник.

Примеры подтверждают правило: переизбрание Рональда Рейгана в 1984 году; выборы Джорджа Буша (H.W.) в 1988-м; переизбрание Клинтона в 1996 году; переизбрание Буша II в 2004 году; переизбрание Обамы в 2012 году; победа Рейгана над действующим Джимми Картером в 1980 году; победа Билла Клинтона над Бушем I в 1992 году; и, наконец, первая победа Барака Обамы, когда Джордж Буш покинул свой пост с «рекордным» рейтингом — 33%.

Причина, вероятно, во внутренней экономике. Да, мировая экономика может влиять, терроризм может «расцветать», но приоритет внутренних показателей экономики США остается устойчивым. Создание 292 тысяч новых рабочих мест в декабре, снижение безработицы до 5%, привело к подъему рейтингов одобрения Обамы и приблизило их к 50%, отдалив от угрожающего минимума 38% в сентябре 2014 года.

«Относительная популярность Обамы по-прежнему представляет угрозу для республиканцев», — говорит Сосник. «В отличие от предшественников, чья популярность «скакала» в разные периоды их пребывания в офисе, рейтинги Обамы остаются достаточно устойчивыми».

А для Хиллари Клинтон, чей кратчайший путь к успеху уже проторен демократической партией, это все, что она должна знать об Обаме, чтобы оставаться с ним друзьями», — пишет The Street.