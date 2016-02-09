Европа — много ли это в современном мире или мало — это пространство мира. Распад ЕС и дестабилизация этого региона перевернет тот мир, который мы знаем. И это понимают все. Колыбель цивилизации, мировой культурный полюс, все, что есть у США от «цивилизованного мира», берет свое начало здесь. Мы все в той или иной мере обязаны этой родине модерна и кузнице современных международных отношений.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

На свой культурный капитал Европа сможет прожить еще очень долго, несмотря на зашкаливающий уровень пессимизма среди населения по поводу будущего своего надгосударственного образования. Особенно сильны антиевропейские настроения в странах Восточной Европы: в Венгрии, Польше, Словакии и Чехии. Вся «Вышеградская четверка» обвиняет руководство Евросоюза в неспособности остановить потоки мигрантов.

За бархатной революцией с ростом благосостояния, по расчетам, должна была последовать перестройка ментальности восточноевропейского сознания в духе толерантности и либеральных ценностей. Но сыр был съеден, а мышеловка осталась пустой. В 2003 году страны Восточной Европы и Балтии поддержали США и агрессию в Ираке, не согласовав свою позицию со старшими — Францией и Германией. Тогда французский президент Жак Ширак назвал поведение новых членов альянса безответственным, добавив: «Они упустили очень хорошую возможность промолчать».

На этом противоречия между «старой» и «новой» Европой не заканчиваются. Сейчас многие европейцы обвиняют в ситуации с мигрантами США, которые развязали войну на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вызвавшую нескончаемый поток мигрантов. По их мнению, ЕС не обязан участвовать в выгодных только США авантюрах, а должен вести независимую политику и иметь возможность протеста и выхода из бесперспективных объединений. Ряд экспертов полагает, что сегодняшняя безрадостная картина — результат отсутствия политической воли, прежде всего, самих лидеров Евросоюза.

При отсутствии структурных реформ эксперты предрекают выход половины стран из ЕС уже через пару лет. По их мнению, никакие финансовые вливания и «кормление силой» ситуацию не исправят. Юг и Восток уже недовольны, также под ударом находятся Испания и Франция. Только в этом году Германии придется выделить 3 миллиарда евро на покрытие расходов, связанных с приемом беженцев.

ЕС политически неповоротлив, его руководство не отличается развитым стратегическим мышлением, а элит, которые могли бы решить эту проблему, на политическом горизонте ЕС пока не видно. Еврократы и банкиры — транснациональная элита ЕС — это политическая прослойка временщиков, оторвавшаяся от национальных корней, не способная видеть дальше собственного носа. Финансовые интересы, быстрая нажива банкиров — это не те ценности, на которые может опираться оплот демократии и прав человека в современном мире.

Европа уже не та, с этим можно смириться, а можно бороться. В связи с отсутствием альтернативы нынешнему положению у части населения развились апатия и отсутствие веры в положительное будущее. Как всегда, в смутное время «на смену серым приходят темные» и более радикальные движения: в Италии — правые из «Лига Севера», во Франции — «Национальный фронт», в Испании — левая партия «Подемос», в Греции — СИРИЗА.

В это же время СМИ США пытаются сложить картину, согласно которой во всем опять виновата Россия. И поэтому проблема мигрантов не решится в ближайшем будущем. «Настойчивая военная поддержка Россией президента Сирии Башара Асада стала причиной того, что в Европу хлынул поток ближневосточных беженцев», — утверждает американский телеканал Fox News.

США не гнушаются использовать и финансовые инструменты для того, чтобы влиять на политику ЕС. Ведь когда в руках находится такой мощный инструмент, как доллар, трудно устоять перед искушением им воспользоваться. Это безотказный метод укрепить политическое влияние и утвердить экономические интересы. Тем более что ослабление европейских финансовых институтов означает усиление институтов американских.

США подозревают франкфуртский Commerzbank, второй по величине банк Германии, в переводе средств из своих американских подразделений в Иран и Судан, несмотря на санкции Вашингтона против этих стран. По сообщениям источников в правоохранительных органах США, власти предложат банку выплатить компенсацию в размере 500 млн долл. в обмен на отказ от уголовного преследования.

За последнее время это уже не первый случай, когда Вашингтон обвиняет европейские банки в нарушении режима санкций, введенных Америкой против той или иной страны. Помимо Commerzbank, внимание США привлек и главный банк Германии Deutsche Bank, который подозревают в проведении запрещенных операций с Ираном, Сирией и Суданом.

Для европейских банков представительство в США очень важно. Усиление санкций против банков говорит о том, что эти санкции действуют, приносят прибыль и политические дивиденды, значит, США будут ими пользоваться. Банки, в свою очередь, вынуждены платить, так как, отделавшись компенсацией, они избегают расследования и суда.

США будут делать все, чтобы продолжать держать под контролем финансовую систему ЕС, хотя говорить о том, что они специально разрушают экономику, нельзя, так как на данный момент они слишком сильно переплетены. Фактически США припирают ЕС к стенке: с кем вы будете сотрудничать, с нами или с Ираном или Суданом? И пока сочетание военной и экономической мощи будет сохраняться, европейская банковская система во многом будет зависеть от США. ЕС может избавиться от американского влияния, только если избавится от доллара как основного платежного инструмента в мире. Тем более что Евросоюз неоднороден, и США могут тянуть за разные страны, «дирижируя оркестром» как заблагорассудится. Понижать евро США вряд ли станут, экономика самих Штатов тесно связана с позицией этой валюты — серьезные финансово-экономические проблемы Европы отзовутся в самих США. Но почему бы не поставить ЕС «на место», — считает ряд экспертов.

О необходимости и правомерности применения военной мощи задумываются уже и американские налогоплательщики: «НАТО военный альянс или социальный клуб, в который можно вот так просто пригласить Черногорию? 2080 боеспособных мужчин! В военном отношении Подгорица — это нелепица. После мирного отделении от Сербии ни Черногория, ни Черногории никто не угрожает. Присоединение к НАТО здесь выглядит как добавления в друзья в Facebook…» — пишет National Interest.

«Во время холодной войны НАТО защищал Западную Европу от алчного, тоталитарного Советского Союза. Затем Советский Союз распался. ОВД растворился. Страны Центральной и Восточной Европы переметнулись на Запад. И НАТО потерял смысл.

Какое-то время должностные лица были озабочены будущим организации. Прагматичный институциональный инстинкт взял верх. Сторонники предлагали новые роли для НАТО: содействие студенческим обменам и борьбу с торговлей наркотиками. В конце концов, военные избрали политическую «роль» — и, будучи менее обеспокоены экономической и правовой реформами, провели геополитическую, широко открыв двери для членов Варшавского договора.

Время для паники наступило в прошлом году вместе с украинским кризисом. Прибалтика вдруг осознала себя уязвимым членом альянса и вспомнила статью № 5, по которой США обязаны защищать слабых членов альянса от «ядерной угрозы». Хотя Балтийская тройка — бывшие страны СССР — и вообще не имеют отношения к безопасности остальной Европы…

Предложения добавить в альянс Грузию и Украину только умножат [ядерную] опасность… Их вступление в НАТО будет сравнимо со входом Мексики и Канады в ОВД. Ничто в Киеве или Тбилиси не стоит того, чтобы приближать ядерное столкновение. Не стоит пугать своих европейских союзников и играть с огнем…» — пишет National Interest.

Надо задать себе вопрос: «Почему по прошествии 70 лет после Второй мировой войны, 26 лет спустя падения Берлинской стены и через 22 года после создания Европейского союза европейцы по-прежнему зависят от Америки?»

Генерал в отставке Роберт Скейлз, командир Военного колледжа армии США, жалуется: «30 тысяч американских солдат — меньше, чем полицейских в Нью-Йорке, — защищают Западную Европу — кусок территории, который производит 46% мирового ВВП», но почему население, большее, чем Америка, не может обеспечить собственную оборону? Почему такая доблестная экономическая зона, которая в восемь раз превышает по ВВП и в три раза по населению своего единственного возможного врага — Россию, не может развернуть свои вооруженные силы, способные сдерживать любые угрозы?»

Причина, по которой европейцы этого не делают, — потому что они не хотят, и у них нет такой необходимости. Одни не верят, что Москва на самом деле представляет собой большую угрозу. Другие считают, что только народы, граничащие с Россией, могут с ней «столкнуться», и есть небольшой шанс, что «старой Европе» напрямую грозит Москва. Почти все из них считают, что о любых проблемах позаботится Америка.

На протяжении многих лет американские официальные лица уговаривали европейцев делать больше. Даже во время холодной войны эти усилия не принесли плодов. Не собираются они работать над этим и в будущем. Ян Техау из центра Карнеги в Европе говорит: «Зависимость европейских союзников по НАТО от Соединенных Штатов не уменьшилась, а увеличилась с конца холодной войны. В то время как количество членов в ЕС и в НАТО увеличилось почти вдвое с 1990 года, европейские расходы на оборону снизились почти на 28%.

Во-первых, США настаивают, что никогда не уйдут. И пока американцы лихорадочно «перестраховываются», уверяя союзников, что США достойны субсидировать Европу, планка будет падать, и союзники не будут ничего делать. Во-вторых, Россия не угрожает Америке или большинству стран Европы. У ЕС мало стимулов тратить больше на оборону. В-третьих, внутренние экономические проблемы остаются первостепенными для всего континента. Мало найдется европейских стран, готовых увеличить военные расходы, чтобы встретить «кажущуюся угрозу». Это «порадует» разве что кого-то в Вашингтоне, Вильнюсе или Киеве.

США в 2016-м должны сделать то, чего не удалось сделать в 1990 году — объявить, что мир, в котором доминировали НАТО и США, изменился. Пора осознать, что союзники процветают, а враг испарился. Одним из возможных вариантов для будущего альянса может стать «европейский НАТО», с Америкой в качестве ассоциированного члена. В качестве альтернативы можно было бы запустить проект континентальной обороны в рамках Европейского союза.

Время, когда можно было нянчить и субсидировать европейцев, закончилось. Американские налогоплательщики заслуживают такого же внимания, как и европейские. Военная мощь США не должна быть направлена на продвижение интересов других наций. Равно как и любые будущие альянсы, созданные Вашингтоном, должны действовать на основе серьезных военных пактов, а не как международные социальные клубы», — пишет National Interest.