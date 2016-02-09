



Иван Шилов ИА REGNUM

После фестиваля единства власти от Абромавичуса-Кононенко раскрытием страшной тайны о «майданной» Украине как о failed-state дело не ограничилось. В первые дни февраля, в канун наступления года Огненной Обезьяны уже не по нашему, а по ее родному — лунному — календарю, наружу полезла целая куча секретов… хотел было написать Полишинеля, но лучше, пожалуй, будет сказать Полишинюка. Или Полишинелько. Кто знает, возможно, персонажу комедии дель арте следом за целым рядом других литературных, исторических, мифологических героев тоже суждено быть причисленным к славной когорте «щирих» украинцев? Украина — не Европа. То, что там серьезно, солидно, основательно, здесь мелковато, слабовато, жиденько. То, что у них евро, у нас — гривна. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая соотношение первого ко второй один к тридцати. У Полишинеля — секреты, у Полишинелько — секретики. Окраина, знаете ли, периферия. Кресы Всходни, как сказали бы братья-поляки. До столичных масштабов не дотягивает.

Итак, секретик Полишинелько первый. Киевская власть находится в полнейшей, системной зависимости от внешнего фактора в лице США и, отчасти, Европейского Союза. Эта зависимость зашкаливает, превосходит все возможные пределы, при желании ее с чистой совестью можно заносить в книгу рекордов Гиннеса. Это — зависимость не просто страны-клиента от государства-патрона, а колонии — от метрополии. О том, что она существует, знали или, по крайней мере, догадывались многие. Да и как было не догадаться, когда о ней по разным поводам, под разными информационными соусами трубят отечественные СМИ? Ссылаясь то на Банковую, то на пресс-службу Кабмина, то на Посольство США в Украине. Теперь, после демарша послов во главе с Дж. Пайеттом даже ребенку стало ясно, что без санкции «старшего брата» П. Порошенко не имеет права ни шагу ступить, ни слова молвить. В Украине после «майдана» установлен режим Порошенко-Пайетта. Вопрос о том, почему Украина так упорно хочет воевать с Россией и возводить стену на границе с ней, вопреки собственным национальным интересам, в этой связи приобретает риторический характер.

Секретик второй: режим Порошенко — это прямое порождение и продолжение режима Януковича. По сути дела, его реинкарнация. Так сказать, «Янукович-2», причем, в куда более жестком и пошлом варианте, чем это было при самом бесславно ретировавшемся восвояси любителе золотых батонов и унитазов (впрочем, так и оставшихся не более чем пропагандистскими фейками, и так до сих пор не обнаруженных). То же беспардонное выдавливание последних соков из объектов государственной собственности, те же поборы с бизнеса, те же теневые «схемы», та же система «смотрящих», тот же рейдерский «перехват» бизнеса у неугодных. Даже персонажи в целом ряде случаев те же, что были при «донецких»!

Секретик третий: а король-то, простите, президент-то — голый! По К. Шмитту, «суверен — это тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении». П.Порошенко не способен принимать решения. Ни о чрезвычайном положении, ни о положении военном. Ни даже о том, чтобы убрать с глаз долой нашкодившего фаворита. Да что решения! Порошенко как глава государства лишен возможности (или права?!) определять, кто для этого государства — друг, а кто — враг. За него это делают другие. Следовательно, он — не суверен, не президент. Он — мальчик на побегушках у тех других, кто делает за него его работу. То есть, у настоящего суверена, того, кто способен принимать решения и принимает их. Голый король заигрался. И на внутреннем, и на внешнем игровом поле у него, по сути, остался один-единственный аргумент: апелляция к «агрессии» России. От которой он, якобы, спасает и Украину, и Европу, и Америку, и даже, судя по последним событиям и комментариям к ним, Сирию.

Секретик четвертый мог бы вполне сойти за небольшую сенсацию. Если верить инсайдерам и СМИ, борьба между «рошенами» и «яценюками» дошла до такой стадии, когда компромисс невозможен. Или — или, пан — или «майдан». Такое представление успело превратиться едва ли не в стереотип. На поверку же оказалось, если не ложным, то сомнительным. Или, во всяком случае, неоднозначным. История с заявлением об отставке Абромавичуса показала, что отношения Порошенко и Яценюка строятся на консенсусе. Ход конем И. Кононенко, сделанный от имени президентской «команды» в обход литовского легионера и выведший последнего из равновесия, был почти наверняка согласован с премьером. Это, видимо, взбесило министра, сообразившего, что ему противостоит коррупционная «сборная Украины».

Секретик пятый: иностранные легионеры-«технократы», призванные в органы государственного управления Украины, подумывают не только о выгодной конвертации своего бюрократического потенциала в финансово-экономический капитал. Кое-кто из них всерьез помышляет о собственной политической карьере. М.Саакашвили в этом смысле отнюдь не одинок. Кампанию ему готовы составить и А. Абромавичус, и Н. Яресько, и С. Боровик, и еще целая группа товарищей.

Выстроенный на «майданном» песке и крови карточный домик под названием «Украина» держится исключительно благодаря тому, что его подпирают Соединенные Штаты. Несостоявшиеся государства Европе не нужны. Америке, впрочем, тоже, но у Белого дома другой подход: то, что не нужно как самостоятельное государство, может сгодиться как государство-клиент или, на худой конец, просто территория с потешными парламентом и президентом, другими формальными атрибутами государственности. Для добычи сланцевого газа, например, для размещения ракет под боком у Москвы. Да мало ли тем в Восточной Европе у американского правительства, транснационального капитала или ЦРУ!

Во внешней политике американцы известны, с одной стороны, прагматизмом, с другой — совершенно наплевательским отношением к тем, кто, сослужив им определенную службу, становится ненужным или обременительным. Таких деятелей Белый дом привык выбрасывать вон без лишних сантиментов. Когда-то В. Коштуница («сербский Порошенко») победил на президентских выборах после «бульдозерной» революции в Белграде (сербского «майдана») С. Милошевича («сербского Януковича»). Где теперь победитель, чем занимается? Маргинальный председатель маргинальной партии. Мало кто помнит о нем даже в самой Сербии. Ну, а Милошевича, побывавшего и в злейших врагах, и в любимцах, и опять — во врагах Америки, уже и на белом свете нет. Не жалуясь особо на здоровье, он вдруг заболел в тюрьме, да и отошел в лучший из миров. Якобы сердце.

Почему «эффект Коштуницы» не срабатывает в Украине? Почему США столь упорно держатся за Порошенко и Яценюка? Ответ, который читался давно, стал окончательно ясен именно теперь: боятся выборов. Новые выборы в Украине это почти наверняка — конец американского «украинского проекта». «Оранжевый» провал с В. Ющенко убедил Белый дом в том, что в Украине их ставленники, если и добираются до власти, то удержать ее неспособны даже при поддержке всей американской финансовой, организационной, информационной, пропагандистской мощи. Вот, американцы и боятся выборов пуще мнимой русской «агрессии». Поменять же Порошенко можно только по выборной процедуре. Даже если предварительно пугануть его «майданом» или «майданчиком», все равно надо будет проводить выборы. То же самое относится к Яценюку. Замкнутый круг. И без России его не разомкнуть.

Когда Б. Обама назвал недавно Украину «государством-клиентом России», он, видимо, не оговорился, а выдал желаемое за действительное. Уничтожив «государство Украина», Вашингтон, судя по всему, уже готов предложить Москве заняться дележом «территории Украина».