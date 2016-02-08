Россия и мир: Турция ищет войны, Казахстан ищет Турцию. Рейтинг ИА REGNUM
Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой
1 — идеальные двусторонние отношения;
100 — война.
Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение.
Литва, Латвия, Эстония. Увеличение напряженности, связанное с публичной риторикой вокруг сериала BBC. Усиление антироссийской риторики в Латвии из-за предложения посла РФ развивать русскоязычные школы и антироссийской шумихи в Эстонии вокруг выделения денег на содержание войск США в стране.
Швеция. Усиление антироссийской риторики в связи с публикацией доклада о том, что Россия в ходе учений отрабатывала ядерные удары по территории Швеции.
Украина демонстрирует полную недееспособность как государство. Напряжение по всем линиям возрастает, что грозит в третий раз взорвать целостность государства.
Тактика «набегов» белорусского лидера в Сочи перестала работать. Итогов никаких. Пора от слов переходить к делам, чего от нынешнего белорусского руководства весьма трудно ожидать.
Напряженность с Польшей остается пока на прежнем уровне с потенцией понижения. Во-первых, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский принял российского посла Сергея Андреева. Судя по тому, что аудиенция длилась всего 3−4 минуты, посол передал министру письмо из Москвы. Будем ждать ответа. Во-вторых, создание новой комиссии по расследованию «смоленской катастрофы», анонсированное министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, по всем признакам будет направлено против «внутренних врагов» правящей партии «Право и Справедливость» и лично Дональда Туска и обойдет стороной Россию.
Молдавию готовят к войне с Россией и ПМР. Медиахолдинг правящего олигарха Плахотнюка рассказывает о подготовке Кремлем операции «Туман» — по военной дестабилизации ситуации в Молдавии с территории Приднестровья. Учитывая острую потребность Плахотнюка отвести удар от себя, поддержку Вашингтона и Бухареста и опыт 1992 года, — пахнет провокацией.
Страны бывшего СССР
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Большой Ближний Восток
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▲ +10
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▲ +10
Скандинавия
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▲ +5
«Малая Европа»
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