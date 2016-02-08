Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение.

Литва, Латвия, Эстония. Увеличение напряженности, связанное с публичной риторикой вокруг сериала BBC. Усиление антироссийской риторики в Латвии из-за предложения посла РФ развивать русскоязычные школы и антироссийской шумихи в Эстонии вокруг выделения денег на содержание войск США в стране.

Швеция. Усиление антироссийской риторики в связи с публикацией доклада о том, что Россия в ходе учений отрабатывала ядерные удары по территории Швеции.

Украина демонстрирует полную недееспособность как государство. Напряжение по всем линиям возрастает, что грозит в третий раз взорвать целостность государства.

Тактика «набегов» белорусского лидера в Сочи перестала работать. Итогов никаких. Пора от слов переходить к делам, чего от нынешнего белорусского руководства весьма трудно ожидать.

Напряженность с Польшей остается пока на прежнем уровне с потенцией понижения. Во-первых, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский принял российского посла Сергея Андреева. Судя по тому, что аудиенция длилась всего 3−4 минуты, посол передал министру письмо из Москвы. Будем ждать ответа. Во-вторых, создание новой комиссии по расследованию «смоленской катастрофы», анонсированное министром обороны Польши Антонием Мачеревичем, по всем признакам будет направлено против «внутренних врагов» правящей партии «Право и Справедливость» и лично Дональда Туска и обойдет стороной Россию.

Молдавию готовят к войне с Россией и ПМР. Медиахолдинг правящего олигарха Плахотнюка рассказывает о подготовке Кремлем операции «Туман» — по военной дестабилизации ситуации в Молдавии с территории Приднестровья. Учитывая острую потребность Плахотнюка отвести удар от себя, поддержку Вашингтона и Бухареста и опыт 1992 года, — пахнет провокацией.

Страны бывшего СССР

50

▼ — 10

5

20

▼ — 10

40

▲+10

50

▲+10

50

-

65

▲+5

75

80

▲+5

30

20

▼ — 10

20

▼ — 10

90

65

▲+5

Большой Ближний Восток

70

10

10

10

20

▲ +10

70

▲ +10

10

95

▲ +10

Скандинавия

55

65

50

65

▲ +5

«Малая Европа»

50

30

30

40

70