



Иван Шилов ИА REGNUM

«Роль России в сирийском конфликте» — на эту тему британская пресса могла бы уже защитить десяток кандидатских и докторских и выпустить собрание сочинений, по политической многотомности не уступающее тому, что сотворили классики марксизма-ленинизма. Но СМИ Великобритании не останавливаются и продолжают кропать. Как обычно, дуя в одну и ту же дуду. Антироссийскую. Но зато слаженно и не рассматривая никаких версий кроме своей, направление которой было задано еще ой когда и с тех пор ни на градус не отклонилось от генерального англосаксонского курса.

«Режим Асада, Иран и Россия ставят на военное решение сирийской проблемы, — пишет с присущей ей безапелляционностью Finanсial Times. — Пока это продолжается в таком духе, переговоры будут лишь имитацией дипломатических усилий, якобы направленных на установление мира в регионе. Вашингтон требует от Москвы прекращения бомбардировок, но Кремль, наоборот, только наращивает их интенсивность. Пойти на радикальные меры Обама вряд ли решится — прямое противостояние США с Россией никому сейчас не надо, Америке в том числе».

«Силы сирийского правительства, опираясь на поддержку России, стремительно наступают на севере страны, разрушая все на своем пути. Их цель — Алеппо, последнее пристанище оппозиции в этой зоне. Возобновление переговоров в Женеве практически невозможно, ведь сторонники режима захватывают все новые и новые территории, а значит, не остановятся, — приходит к выводу Finanсial Times. — Путин вернулся к первоначальному плану, в соответствии с которым правительственные силы должны были взять Алеппо и все земли, прилегающие к нему вплоть до турецкой границы. Конечно, он рассчитывал, что операция в Сирии обойдется ему меньшей кровью: сейчас русским, по сведениям некоторых разведчиков, пришлось бросить в бой до 3000 своих военных, в том числе спецназовцев, которых поддерживают до 40 истребителей-бомбардировщиков. Путин не хочет отступиться от своих планов — слишком много вложено в операцию».

Другое издание — Gardian — тоже демонстрирует свои возможности находить информаторов в разведструктурах.

«Источники в европейских спецслужбах сообщают, что Россия уже разделила Сирию на сферы влияния. Вашингтону и курдам позволено свободно перемещаться по восточной части страны, однако западнее Алеппо и на юг до Дераа, где сосредоточены войска Асада и русские, американцам просто не сунуться. Россия бомбит те оппозиционные группы, с которыми янки стремятся сотрудничать в борьбе против ИГ. Интенсивные бомбардировки, проводимые российскими ВКС, заставляют сирийских мирных жителей сниматься с мест и бежать. Около турецкой границы их скопилось уже порядка 10 000. Премьер-министр Турции Давутоглу предупреждает Европу о том, что ее ждет новый наплыв беженцев».

«Мы не должны позволить Америке продать сирийских повстанцев Путину и Асаду», привлекает читателя броским заголовком Telegraph.

«Если Европа не постоит за сирийскую оппозицию, этого не сделает никто. И для нашего континента это будет иметь тяжелые последствия. Прошли времена, когда этот ближневосточный конфликт казался нам чем-то далеким. Переход страны от мирного протеста к насильственным действиям довел людей до отчаяния и погнал их в Европу искать спасения у нас. А это угрожает нашей безопасности на улицах.

США стремятся заключить сделку с Россией любой ценой, они готовы предложить Асаду и его кремлевским союзникам чересчур много уступок. Кризис уже в Европе. И он станет сильнее, если мы не поддержим сейчас сирийскую оппозицию. В Лондоне открывается конференция по сирийскому вопросу, организованная Дэвидом Кэмероном и Ангелой Меркель. Приедут многие мировые лидеры и глава ООН. Когда еще, если не сейчас, использовать шанс не дать слить оппозицию?»

А вот издание Open Democracy на минувшей неделе было взволновало российским кино. Точнее тем, что «российская киноиндустрия в наступившем году будет контролироваться невиданным доселе разнообразием инструментов цензуры».

OD помещает размышления кинорежиссера, недавней выпускницы ВГИКа, Елеоноры Збанкэ, эмигрировавшей на Запад в поисках свободы самовыражения в искусстве.

«Бороться с независимыми авторами в России начинают еще в киношколе. Я это испытала на себе. В 2010 году снимала короткометражную ленту о судьбе девушки, подвергавшейся сексуальному насилию со стороны отца. Кафедра звукорежиссуры запретила своим студентам работу над этой картиной. Я понимаю, что завкафедрой это сделала из чувства страха перед темой: советское время ушло в прошлое, а запрещенные темы остались. И страх, который должен удержать художников от работы над тем, что «не в рамках».

Через четыре года я попыталась собрать деньги на фильм о трудной жизни лесбийской пары, воспитывающей ребенка в условиях нагнетаемой гомофобии. Собрать средства на съемку не удалось.

Российский кинематограф живет за счет государственного финансирования. Еще в 2014 году министр культуры Мединский сказал, что «кинокартины, дискредитирующие образ России, будут лишены государственного финансирования».

Но диктатура государства не состоит только в идеологическом контроле над финансами. Фильм, снятый независимым режиссером на частные деньги, может не дойти до экрана, не получить прокатного удостоверения».

Коммунизм вроде бы кончился, капитализм на дворе уже давно. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Не вчера придумано. Капиталистами, между прочим. Так почему же государство должно платить кому-то за то, чтобы его, государство, за его же деньги еще и поносили со всех экранов? Это даже не христова заповедь «если тебя ударили по одной щеке, подставь другую». Тут что-то покруче: дай мне денег, а я тебя за это так грязью оболью — вовек не отмоешься. А не дашь — ну, значит, у нас цензура, гайки закручивают, воздуха свободы на полглотка осталось.