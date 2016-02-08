После визита спецпредставителя президента США в международной коалиции по борьбе с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) Брета Макгурка, который посетил подконтрольные курдам территории на севере Сирии и провел переговоры с лидерами альянса «Сирийские демократические силы» (СДС), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган окончательно разбушевался. «Он (Макгурк) посетил Кобани во время женевских переговоров и был награжден почетным знаком так называемым генералом-курдом, — заявил Эрдоган. — Как мы можем ему доверять? Кто из нас является вашим партнером — я или террористы в Кобани?»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

Агентство Associated Press расценило это заявление как «предложение Вашингтону сделать выбор в пользу одной из сторон». Парадокс состоит в том, что (как пишет турецкое издание Hürriyet Daily News) ранее Эрдоган заявлял, что якобы «Россия связана с курдами и замешана в терроризме» и, по его словам, «во время антитеррористических операций на территориях, граничащих с Сирией, было захвачено много оружия российского производства». Хотя, выступая на Всемирном туристическом форуме в Стамбуле, тот же Эрдоган говорил следующее: «Мы становимся свидетелями того, что оружие, которым пользуются ныне террористы (СДС и РПК), производится на Западе. Причем в их руках оказывается оружие производства самых разных западных государств. То есть террористы вооружены оружием, произведенным теми, кто заявляет о борьбе с террористическими организациями». При этом он еще раз напомнил, что на требования Турции признать террористическими СДС и Рабочую партию Курдистана (РПК) Запад отвечает отказом. Более того, по «формуле Эрдогана», СДС активно сотрудничает с президентом Сирии Башаром Асадом. «Раньше мы говорили Западу по поводу ИГИЛ и предупреждали его, что нельзя давать оружие партии СДС — говорит Эрдоган. — Что они нам отвечают? Что курдские отряды народной самообороны борются с ИГИЛ». В то время мы говорили им, что русские тоже воюют. Тогда мы и Россию назовем «хорошей»?»

Почему Эрдоган делает на неделе сразу несколько противоречивых заявлений? Дело в том, что он проигрывает практически все политико-дипломатические и военные комбинации, которые складываются вокруг Сирии и Ирака в связи с объявленной борьбой против ДАИШ, перспектив выхода из этой ситуации, особенно по части решения курдского вопроса. Ведь в юго-восточных вилайетах Турции развертывается гражданская война между проживающими там курдами и центральными властями, что потенциально ведет к образованию единого иракско-сирийского-турецкого фронта — как в борьбе с ДАИШ, так и с курдами.

В этом смысле ситуация меняется с точностью до наоборот. Если раньше Анкара свое вмешательство во внутренние дела Сирии объясняла совместными с западными партнерами «идеалами борьбы за демократию», то теперь Дамаск удачно разыгрывает «курдскую карту», поддерживая бойцов национального курдского ополчения, сражающихся против террористов; не возражает, если к ним примкнут иракские и, возможно, турецкие курды, что вводит в большую политику Ближнего Востока проблему национально-освободительного движения курдского народа.

Поэтому приглашение сирийских курдов на женевский процесс по Сирии — событие во всех отношениях примечательное. Очевидно и то, что идя на провокационное сбитие российского бомбардировщика в небе над Сирией, Эрдоган рассчитывал вбить клин в американо-российский тандем на сирийском направлении, который — что бы там ни говорили и писали — все же работает. При этом США принуждают Турцию перекрыть свою границу с Сирией для того, чтобы через ее территорию не проникали боевики ДАИШ, но никак не инициируют вооруженное вторжение в эту страну, что по всем канонам международного права является актом агрессии. Напомним, что ранее Минобороны России представило видеодоказательства обстрела сирийских населенных пунктов с турецкой погранзаставы. Но Эрдоган не унимается. Он считает, что Турция не должна повторять в Сирии тех ошибок, которые якобы были сделаны ими в Ираке в 2003 году, когда парламент страны отказался принять участие в коалиции во главе с Соединенными Штатами. «Важно видеть новые горизонты, — цитирует агентство Bloomberg Эрдогана. — То, что происходит в Сирии, может происходить на протяжении долгого времени. В какой-то момент все должно измениться».

То есть Эрдоган ставит вопрос «ребром» в отношении НАТО, апеллируя к союзническим отношениям с альянсом, чтобы втянуть его в ближневосточный хаос. Однако, по большому счету, даже при таком сценарии развития событий Анкара вместо ожидаемой войны НАТО с Россией на Ближнем Востоке получит в конечном счете — наряду с фрагментацией Сирии и Ирака — и свой собственный распад, причем не только через курдское национальное движение. Кстати, об этом недавно писали американские эксперты из Bipartisan Policy Center, по мнению которых, Эрдоган «потерял возможности перепрыгнуть два барьера — отношения с курдами и резкое ухудшение экономической ситуации». Заметим, что Bipartisan Policy Center — далеко не первая американская организация, которая прогнозирует скорый распад Турции. Ранее со схожими оценками выступали эксперты Foreign Policy in Focus и Federation of American Scientist (FAS).

Что же касается США и России, то, по мнению командующего операциями США против ДАИШ в Ираке и Сирии генерал Шона Макфарланда, эти два государства «преследуют в Сирии разные цели в борьбе, а не ведут там «опосредованную войну между собой». Но при этом он также признал, что у двух стран существуют «возможности для пересекающихся задач в этой кампании». Похоже, что Эрдоган готовится к очередной целенаправленной внешнеполитической провокации с целью «развести» эти задачи. Так что США предстоит сделать нелегкий выбор. Как свидетельствует исторический опыт, так или приблизительно так возникают новые геополитические реальности. Это главное, остальное — вопрос времени.