1 мая в столице открывается выставка трофеев из зоны спецоперации. В течение месяца посетители парка Победы смогут увидеть технику и вооружения, которые были захвачены российскими военными в ходе СВО.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Немецкий танк Leopard 2A6

То, что ранее украинские и западные пропагандисты называли сверхмощным и непобедимым оружием, на столичной выставке предстанет в своем истинном виде — горой битого железа. При этом экспозиция еще будет пополняться/

Зримое свидетельство побед

На днях Министерство обороны сообщило, что организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в парке Победы на Поклонной горе.

По данным ведомства, в экспозиции будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Чехословакию, ЮАР, Финляндию, Австралию, Австрию и Украину.

Информационные стенды будут сообщать пришедшим людям о технических характеристиках, а также местах и обстоятельствах захвата трофеев.

Кроме этого, посетители выставки увидят образцы стрелкового вооружения армий иностранных государств, боевые документы, карты, идеологическую литературу, снаряжение.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что проведение выставки трофейной техники является блестящей идеей. По его словам, она вызовет большой интерес не только у москвичей и гостей столицы, но и у всех россиян.

Стоит отметить, что подобные выставки, неизменно пользовавшиеся интересом граждан, проводились в Москве и в других городах Советского Союза в годы Великой Отечественной войны еще с лета 1941 года.

Крупнейшая из них действовала в московском Центральном парке культуры и отдыха имени Горького с 22 июня 1943 года по 1 октября 1948 года. За время её работы там побывали более 7,5 миллиона посетителей.

С начала СВО выставки трофеев уже проходили в 2022 и 2023 годах, а этой весной экспозиция будет еще масштабнее за счет новых образцов поверженной военной техники. Трофеи на Поклонной горе будут являться прямым опровержением мифов о превосходстве западных вооружений.

Запад, кстати, уже вынужденно реагирует на проводимую выставку. Как пишет британское издание Daily Express, ее проведение стало насмешкой России над западными странами. А организация выставки спустя лишь несколько дней после того, как США и Великобритания договорились выделить очередную многомиллиардную помощь Украине, является очень символичным жестом Москвы.

Выставка ещё не началась, но, как сообщается, оформляемая экспозиция уже пользуется большим интересом не только в российском обществе, но и в китайских социальных сетях. Несомненно, после её официального открытия объём контента, доступный китайцам, заметно вырастет.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, выставка также будет интересна и тем, кто до сих пор верит в «западные ценности» и не замечает гибридной агрессии, развёрнутой натовцами против России и её народа.

Однако армия научилась уничтожать иностранную технику, не оглядываясь на мифы прошлого. Стоит вспомнить хотя бы подвиг экипажа танка «Алёша», который летом прошлого года успешно отразил атаку превосходящих украинских сил на запорожском направлении.

Тогда экипаж «Алеши» в одиночку уничтожил два украинских танка Т-72Б, американский бронетранспортер М113 и пять американских же бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

Что можно увидеть

Что же можно будет увидеть в парке Победы с 1 мая? Сообщается, что на специальной столичной выставке будут представлены немецкий танк Leopard 2A6 и немецкая же боевая машина пехоты (БМП) Marder 1A3, французский колесный танк AMX-10RCR, американские БМП M2A2 Bradley ODS-SA и бронетранспортер (БТР) M113A2, а также его нидерландская модификация YPR-765.

Компанию им составят шведская БМП CV9040C, финский БТР XA-180 и английский БТР AT-105 Saxon. Будут там и образцы техники производства Украины и СССР, как и их модернизации, вроде танков Т-64БВ и Т-72АМТ или бронеавтомобилей «Варта», «Козак-2» и «Тритон-01».

Скоро, вероятно, туда подвезут и американскую машину разминирования M1150 ABV, захваченную на авдеевском направлении.

Все эти символы западной мощи и бесплодных надежд Киева объединяет одно — они заслуженно стали нашими трофеями. А сколько ещё немецких, американских и прочих натовских машин сгорело на полях сражений, посчитать точно, скорее всего, можно будет только после окончания СВО. Одних только «Леопардов», лишь по предварительным оценкам, уже было уничтожено до 30 штук.

Roman Denisov/Global Look Press

Как ранее говорил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, российское вооружение и даже техника советского производства показали своё превосходство во время проведения СВО, подтверждением чему стали многочисленные уничтоженные образцы натовской техники.

«Яркое тому подтверждение — горящие на полях сражений американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard, а также падающие акции их производителей», — отмечал дипломат.

Кстати, об «Абрамсах»: совсем недавно также стало известно, что одним из наиболее символичных экспонатов выставки будет именно подбитый и сгоревший американский танк M1A1SA Abrams. Эти танки стоят на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов, а первые из них Вашингтон передал Киеву в сентябре 2023 года.

Один был подбит нашими воинами в этом году, на днях успешно переправлен в тыл, а теперь танк привезли в Москву, где его смогут увидеть все желающие. С учетом того, что, по данным СМИ, Украина потеряла не менее пяти танков Abrams из 31 полученной машины, не исключено, что в мае в парке Победы, к радости посетителей, появится и его более целый сородич.

С захватом американского танка наши войска собрали практически полную коллекцию трофейных бронемашин западного производства. ВС РФ разве что осталось еще взять английский танк Challenger 2 и американский бронетранспортер Stryker. Впрочем, надо отметить, что несколько «Челленждеров» и «Страйкеров» ранее уже были уничтожены армией России.

Вполне вероятно, что по мере продвижения фронта на запад мы увидим такие машины сперва на грузовой платформе, а затем и в Москве, на Поклонной горе.