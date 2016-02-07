



lragir.am Дмитрий Ливанов

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов и его коллега из Минфина Антон Силуанов были выведены из состава Высшего совета «Единой России». Дмитрий Медведев подчеркнул, что чиновники, покинувшие партийные органы, остаются «нашей опорой». И все же многие наблюдатели уверены: «партия власти» дистанцировалась от министров, чтобы набрать предвыборные очки на их критике. Но может ли такая тактика принести реальные дивиденды «единороссам»?

Ранее министр образования уже попадал под удар критики товарищей по партии. Например, депутат Госдумы Владимир Бурматов не первый год обвиняет Ливанова и его непосредственных подчиненных в самых разных прегрешениях — от «сомнительных госзакупок» до «политического аутизма». Замечания министру делали и в ОНФ, отмечая, что его ведомство «не слышит общество». Еще в апреле 2014 года в прессе упорно циркулировали слухи, что Ливанова могут заставить положить партбилет на стол.

И все же всерьез использовать на выборах «фактор Ливанова» «единороссам» мешают серьезные проблемы. О «самом непопулярном министре», как пару лет назад характеризовал Дмитрия Викторовича тот же Бурматов, ничего не знает… 80% опрошенных. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного ВЦИОМ в декабре 2015 года. Только 13% респондентов вспомнило, какую должность он занимает. Даже среди сторонников КПРФ и «Справедливой России» ответивших на этот вопрос правильно, оказалось лишь 23% и 24% соответственно. А ведь представители обеих этих партий неоднократно призывали к отставке Ливанова. Тем самым дополнительно «раскручивая» его среди своих избирателей, работая на его узнаваемость. Да и сами по себе сторонники оппозиции, как правило, куда более политизированы и внимательнее следят за политическими новостями.

Но и это еще не все. Даже там, где о данном министре слышали, далеко не все считают его таким уж отрицательным персонажем. Среди опрошенных сторонников КПРФ только 12% были готовы поставить главному по образованию «кол» или «двойку» за работу, а среди избирателей «справороссов» 9% и вовсе оценили деятельность чиновника на «четверку» по пятибалльной шкале. Это при этом, что 72% и 75% сторонников этих партий прямо признались, что о работе министра просто ничего не знают. Самая большая доля «ливанофобов» оказалась среди готовых прийти на выборы и испортить бюллетень. Но здесь работу министра как «плохую» и «очень плохую» оценило не так уж много опрошенных — 15%.

Конечно, избирателя можно в итоге убедить, что Дмитрий Ливанов — еще больший антигерой для сферы образования, чем тот же Михаил Зурабов для соцсферы, а Анатолий Сердюков — для оборонной. Но и здесь политики, сделавшие главную ставку на «ливанофобию», окажутся в тупике. Дело в том, что самим проблемам образования россияне не уделяют столь уж большого внимания. Например, среди граждан, опрошенных в феврале 2015 года «Левада-центром», «рост платности, недоступности образования» назвали тревожащим фактором лишь 13%. Причем, с февраля 2014 года доля таковых стала даже на 4% меньше. По значимости эта проблема оказалась лишь на несчастливом 13-м месте. Её, если верить данному исследованию, опередили по степени важности не только рост цен или коррупция, но и куда менее материальный фактор — «кризис морали». Проблемы медицины, кстати, если верить тем же опросам, в последние годы для россиян были важнее образования. В феврале 2015 года их назвали 19%, годом ранее — и вовсе 25%.

Конечно, не только плановая ротация могла заставить «единороссов» вывести Дмитрия Ливанова из Высшего Совета. Отставки этого чиновника уже требовали все партии парламентской оппозиции. Так что и «медведи» могли перестраховаться, чтобы меньше ассоциироваться с этим министром. Вполне возможно, в ходе выборов Ливанову вновь достанется и от однопартийцев. Но набрать серьезные очки, атакуя Минобрнауки, в нынешних условиях вряд ли кому-то удастся. Видимо, гораздо больший интерес у избирателя будет вызывать критика экономического блока правительства или громкие антикоррупционные дела.