Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе посетил Баку, где провел переговоры с президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым. Этот визит вряд ли можно отнести к разряду неожиданных, поскольку объявлено о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев намерен в ближайшее время вновь посетить Грузию и обсудить с руководством этой страны проблемы, которые, похоже, не были сняты во время предыдущего визита. К тому же в середине января нынешнего года глава SOCAR заезжал в Тбилиси, где при участии Каладзе встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Эту интригу ИА REGNUM уже описывало: Грузия объявила, что ей нужен газ «Газпрома», поскольку дополнительные объемы Азербайджан ей не обеспечит. Правда, стоимость российского газа тогда не называлась, но Баку все равно возмущался, так как считает, что и без того «продает Грузии по ценам ниже рыночных — средняя цена за тысячу кубометров составляет всего 90 долларов».

observer.com.ge Каха Каладзе

Грузинский политолог Гела Васадзе считает, что ценовая проблема — это операция «Прикрытие», которая фиксирует новый расклад геополитических сил в Закавказье. Безусловно, это так. Перемены вызвало снятие санкций с Ирана. Тбилиси решил воспользоваться ситуацией, особенно после того, как иранский официальный представитель Али Риза Камели сообщил, что Тбилиси и Тегеран достигли предварительного соглашения по транспортировке иранского газа в Грузию через Армению. Баку пытается изменить ход событий. Каладзе после переговоров в азербайджанской столице сообщил, что грузинские власти «продолжают надеяться получить дополнительный объем природного газа из Азербайджана по Южно-Кавказскому трубопроводу». Напомним, что сегодня в Грузию поступает примерно 11 млн кубометров газа в сутки. Из них 6 млн — азербайджанский газ, идущий по трубопроводу «Казах», 3.2 млн — «Шахдениз-1» (Южно-Кавказский трубопровод), остальные 1.5 — 2 млн — в качестве платы за транзит российского газа, поставляемого в Армению.

Каладзе уточнил, что правительство Грузии с 2011 года обращалось к консорциуму Южно-Кавказского трубопровода с просьбой предоставить дополнительные объемы газа, однако получало письменный отказ. Хотя если Азербайджан сейчас будет готов дополнительно поставить в Грузию 300−400 млн кубометров, надобность в сотрудничестве с «Газпромом» у Тбилиси исчезнет. Тем более что ранее президент Алиев обещал, что «Азербайджан и через 100 лет сможет обеспечить газом как себя, так и соседние страны».

Есть одна загадка. Если Грузии не хватает газа, то что мешает Баку увеличить поставки и снять проблему? Раз уж считаете, что энергетический крен Тбилиси в сторону России, как пишет Haqqin. az, «наносит ущерб отношениям Азербайджана с Грузией». Поэтому складывается устойчивое ощущение того, что Тбилиси и Баку, вошедшие по газовой теме в клинч, определенно что-то недоговаривают. Похоже, что Азербайджан не располагает теми запасами газа, которые нужны Грузии. В свою очередь Тбилиси намекает, что хотел бы получить часть газа, поставляемого из Азербайджана в Турцию, а в случае отказа начнет закупать у «Газпрома», ведь и сам Баку одну пятую часть своей потребности в газе закрывает там же. Если цена поставляемого «Газпромом» в Азербайджан газа равна той, которую российский концерн предлагает Грузии, то это одна ситуация. Если же «Газпром» предлагает Грузии цену ниже той, по которой он продает Азербайджану, это другое. Тогда понятно, почему Каладзе заявил в Баку, что у Тбилиси «на протяжении определенного количества лет ежегодно существуют отношения с «Газпромом» и он «не намерен, исходя из моей сегодняшней позиции, терять эти отношения за счет кого-то или чего-то».

Но эта проблема имеет не только технический или коммерческий характер. Бросается в глаза то, что после начавшихся контактов Каладзе с «Газпромом» в Грузии заметно активизировалась оппозиция. Так, в конце прошлого года Единое национальное движение выступило с требованием созыва Совета безопасности Грузии, чтобы рассмотреть вопросы отношений с «Газпромом». Haqqin.az сообщает со ссылкой на грузинского политолога Мамуку Арешидзе о «частых визитах в Баку людей из команды Саакашвили», убеждая при этом, что такие контакты якобы «не могут навредить азербайджано-грузинским отношениям». В свою очередь Саакашвили, как передает украинский телеканал 112, называет открытие транзитного маршрута из Украины в Китай в обход России «кошмаром Путина» и подтверждает, что «переговоры были начаты, еще когда он был президентом Грузии, и продолжаются сегодня». Кстати, согласно WikiLeaks, в декабре 2010 года Алиев говорил о «своей поддержке Саакашвили против России», хотя президент РФ Владимир Путин «все эти годы оказывал Алиеву поддержку на выборах в Азербайджане, игнорируя пророссийскую оппозицию и сдавая Алиеву его противников, укрывающихся в России».

Сегодня ситуация изменилась. Грузия, которая официально придерживается прозападной ориентации, выставила на передовую борьбы за свои национальные интересы министра Каладзе, который не намерен порывать контакты с «Газпромом», и, как подчеркивает руководитель бакинского Центра политических исследований «Atlas» Эльхан Шахиноглу, одновременно «ведет переговоры с Ираном». По мнению политолога, эти «шаги, предпринимаемые в связи с газовыми переговорами Грузии, не совсем понятны». «Ведение переговоров о газовых поставках с Россией, оккупировавший грузинские территории, и с которой у Грузии нет дипломатических отношений, вызывает недоумение. А поставки иранского газа через Армению в Грузию противоречат нашим интересам. Каладзе, почувствовав недовольство Азербайджана, приехал в Баку», — полагает Шахиноглу. Однако может быть все наоборот?

Министр энергетики Грузии решил предупредить Азербайджан о нежелательности инициирования некоторых опрометчивых шагов в отношении Тбилиси. Буквально на днях президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем выступлении в парламенте многозначительно говорил: «Грузия не должна беспокоиться по поводу Азербайджана. Потому что Азербайджан никогда не выступит против Грузии». Никогда — слово сильное, но обычно в политике оно означает прямо противоположное. Так что посмотрим!