СМИ Ватикана, католических епархий и организаций обсуждают сообщение о запланированной на 12 февраля встрече папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ecured.cu Гаванский аэропорт имени Хосе Марти станет свидетелем удивительных и уникальных событий

Эту новость в интервью Radio Vaticana (Ватикан) прокомментировал руководитель Восточной секции Папского совета по содействию христианскому единству отец Иакинф Дестивель. «Это желаемая встреча», — подчеркнул отец Иакинф. В последние годы отношения между Святым престолом и Московской патриархией очень активизировались, особенно с понтификатом Франциска. Патриарх Кирилл выразил желание встретиться с папой, а митрополит Иларион (глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии — ИА REGNUM) внес значительный вклад в реализацию этого проекта. Раньше подобной встрече мешал «некоторый страх» со стороны Московской патриархии перед католическим «прозелитизмом» в России и «униатством» на Украине. По мнению отца Иакинфа, эти опасения были преодолены, и православные россияне понимают, что Католическая церковь не проводит политику прозелитизма в России и у нее нет никакого желания активизировать униатство. Существует другой метод для достижения единства, который не предусматривает слияний и поглощений, речь о «диалоге милосердия». Русская православная церковь является очень важной Церковью в христианском мире. По количеству верующих она объединяет почти две трети православного мира. 12 февраля ожидается подписание Совместной декларации между папой и патриархом. Скорее всего, будут озвучены темы, особенно дорогие для православно-католического диалога в целом. Это не предусматривает акцента на богословском аспекте, потому что он проходит в рамках Международной комиссии по богословскому диалогу между Католической церковью и Православными церквями. Скорее всего, в Декларации скажут о преследовании христиан на Ближнем Востоке, семье, секуляризации и роли христиан в секуляризованных обществах, молодежи, о жизни вообще.

О свидании понтифика и патриарха говорили давно, но сейчас возникла важнейшая тема для обсуждения — страдания христиан на Ближнем Востоке, совпали графики, поэтому было принято обоюдное решение провести эту встречу, говорит председатель Синодального информационного отдела Московской патриархии Владимир Легойда. «Эта встреча имеет конкретную причину и полностью определенное содержание: обсуждение той ситуации, в которой оказались христиане Ближнего Востока и Северной Африки. И Русская православная церковь, и патриарх Кирилл, и папа Франциск говорили об этой проблеме неоднократно. Очень важно, что они смогут обсудить данную тему лично. Мы рассчитываем, что встреча поможет и принесет плоды в виде решения и улучшения этой тяжелой ситуации. Также могу сказать, что наши позиции во многом близки в том, что касается отстаивания в современном мире традиционных нравственных ценностей, семейных ценностей, библейского взгляда на семью. В этом смысле часто позиции православных и католиков очень близки», — заявил близкий сотрудник патриарха Кирилла. Он напомнил при этом, что до сих пор в католическо-православных отношениях остаются нерешенные вопросы: «Проблема унии на данный момент не снята. И уния, и действия греко-католиков по-прежнему являются той проблемой, которая мешает полной нормализации отношений между нашими Церквами. Это я хотел бы подчеркнуть. Но, тем не менее, то, что происходит на Ближнем Востоке, в Северной и Центральной Африке, в некоторых других регионах, где фактически происходит уничтожение христианского населения, требует более тесного взаимодействия и неотложных мер. Поэтому внутренние несогласия, которые сохраняются, следует отложить в сторону и объединить усилия для того, чтобы люди, которые погибают, не погибали и не подвергались гонениям». Председатель Синодального информационного отдела считает, что во время свидания не может идти речи о никакой спешке; это будет обстоятельный разговор по темам, которые волнуют всех христиан мира.

Архиепископ Эстергома и Будапешта кардинал Петер Эрдё от имени возглавляемого им Совета епископских конференций Европы направил письмо патриарху Кириллу: «Ваше Святейшество, с большой радостью я узнал новость о предстоящей встрече Его Святейшества папы Франциска и Вашего Святейшества, которая состоится по благодати Божией 12 февраля с.г. в Международном аэропорту им. Хосе Марти на Кубе и завершится подписанием Совместной декларации. Эта историческая встреча, которая станет, таким образом, счастливым закреплением многих лет диалога между Святым престолом и патриархатом Русской православной церкви, также служит поддержкой Совету епископских конференций Европы в решении внести вклад в этот диалог. Совместно с митрополитом Волоколамским Иларионом, председателем Отдела внешних церковных связей Московской патриархии, мы много работали над созданием и проведением Европейского православно-католического форума, церковной рабочей группы, цель которой — способствовать улучшению сотрудничества в сфере пастырской деятельности между Католической церковью и Православными церквями в Европе и которая соберется уже в пятый раз. Церковь в Европе смотрит на это событие как на еще один шаг к единству и совместному свидетельству христиан. Поэтому прошу Господа, чтобы Он благословил эту встречу, чтобы она завершилась благополучно, и заверяю в своих молитвах об этом важном шаге к единству Церкви, а особенно в молитвах о Русской православной церкви. Ваше Святейшество, от имени Совета епископских конференций Европы я заверяю Вас в молитвах Католической церкви в Европе, и мы с огромным интересом и радостью будем наблюдать за Вашей встречей с папой Франциском».

Встреча папы и патриарха станет вкладом в мир во всем мире, заявил в интервью Vatican insider (Турин, Италия) государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин. Это провидение Божье, назревавшее событие, которое не нуждалось в особой причине, чтобы состояться. Папа Франциск всегда проявлял интерес к возможности увидеть патриарха Кирилла. Конечно, была воля и со стороны патриарха, иначе встреча бы не состоялась.

«Это хорошая новость», — отозвался в L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) монсеньор Пьеро Кода, член Международной богословской комиссии и Международной комиссии по богословскому диалогу между Католической церковью и Православными церквями. По его словам, встреча папы и патриарха имеет большое значение, она на одном уровне со встречей папы Павла VI и константинопольского патриарха Афинагора. Вот теперь и Русская православная церковь делает аналогичный шаг в отношении Рима. В последнее время были «глубокие трудности взаимного непонимания» между Католической церковью и Православной церковью, в частности, РПЦ. Однако события на Ближнем Востоке вызывают необходимость приложить все возможные усилия, чтобы отложить в сторону недоразумения, существующие во взаимоотношениях, и взяться за руки, чтобы идти вместе и служить делу мира, справедливости и братства. Сделанный Франциском и Кириллом поступок является важным шагом на пути к полному и видимому единству среди тех, кто верит в Христа.

После почти трех десятилетий напряженных отношений между католичеством и русским православием папа Франциск встречается с патриархом Московским, пишет Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Издание приводит мнение отца-иезуита Давида Назара, ректора Папского Восточного института в Риме и украинского католика из Канады, который подчеркнул, что если эта встреча случится, то она станет «большой новостью в год Милосердия». Сделать шаг в этом направлении будет не только красивым, но и необратимым поступком. Особенно для католиков в России и на Украине, поскольку, по словам ректора, отношения с Русской православной церковью сложны, в том числе из-за тесных связей между РПЦ и правительством России, которое «аннексировало» Крым и «поддерживает боевые действия на Восточной Украине». Отец Назар описал свою реакцию на новость как «осторожный оптимизм» и выразил надежду, что она будет означать «новое начало» в отношениях между католичеством и русским православием.

Встреча между двумя христианскими лидерами в Гаване — это сигнал о значительном и историческом движении в сторону более широкого христианского единства между разделенными Восточной и Западной церквями, считает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В отличие от Католической церкви — которая организована как единое целое под руководством папы — Православные церкви представляют собой сообщество в общении различных патриархов или архиепископов по всему миру. Константинопольский патриархат, в настоящее время его возглавляет патриарх Варфоломей, действует как «первый среди равных». Русская православная церковь является самой крупной из Церквей, по некоторым оценкам, она насчитывает 150 миллионов человек. У нее порой были сложные отношения с Константинополем и споры по богословским вопросам и о попечении православных Церквей в ряде стран бывшего советского блока.

Митрополит Венский Арсений из Константинопольского патриархата положительно оценил запланированную на 12 февраля встречу папы Франциска с патриархом Кириллом, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). Он очень надеется, что их общение станет «еще одним позитивным шагом» на пути сближения и примирения между Католической церковью и Православными церквями и, прежде всего, поможет устранить недопонимание между ними. Митрополита Арсения также радует, что разговор о предстоящей встрече папы и патриарха показывает, что российское православие выходит «на линию» Константинопольского патриархата, который поддерживает хорошие отношения с Ватиканом на протяжении десятилетий. Есть заинтересованность в более интенсивном диалоге и более лучших отношениях, чтобы Церкви смогли преодолеть раскол, отметил митрополит.

Франциск и Кирилл — святой альянс за будущее христиан и мира. Так озаглавлен комментарий AsiaNews (Рим, Италия). Дождались, 12 февраля Третий Рим примирится с первым Римом, чтобы сохранить Второй, преследуемые Восточные церкви. Кирилл, который стал патриархом Русской православной церкви семь лет назад, начал подготовку к этому событию в 1970-х годах. Как молодой монах, а затем и молодой епископ, он втягивался в мир политической и церковной дипломатии под руководством своего наставника, митрополита Никодима (Ротова), которого изумленный мир увидел в качестве единственного православного епископа на открытии II Ватиканского собора. Этот этап закончился, в некотором смысле, со смертью Никодима 3 сентября 1978 года на руках у папы Иоанна-Павла I, который в свою очередь скончался спустя несколько дней. Тридцатилетний Кирилл стал епископом в том же году и проводил митрополита в эту последнюю поездку, хорошо понимая миссию «загадочного божественного плана»: вернуться к этой встрече как звезде, предвещающей новую эру для христианства. Судьба исполняется сегодня. Вселенская церковь Востока и Запада стоит перед большим наступлением исламского радикализма и других сил зла, крайнего секуляризма и потерей «исторического самосознания христианства». Это требует нового провозглашения Евангелия или все закончится окончательной маргинализацией христиан и их уходом в катакомбы на заре XXI века. Патриарх Московский чувствует тяжесть этого апокалиптического вызова и видит аналогичную озабоченность у Франциска. В заявлениях для прессы, сделанных митрополитом Иларионом, эти эсхатологические мотивы однозначно свидетельствуют: Московский патриархат видит 2016 год как поворотный в преследованиях христиан по всему миру, и именно поэтому русская Церковь решила отложить в сторону проблемы, препятствующие общению с католиками, и хочет объединиться в защиту веры во всех странах.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.