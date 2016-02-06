



Манифестация в Латвии летом 1940 года с требованием присоединить Латвию к СССР

Немецкие СМИ активно нагнетают антироссийскую истерию в Германии. В ход пошли старые-добрые приемы, доказавшие свою эффективность еще в годы холодной войны: запугивание приближающимся «русским вторжением» и его устрашающими последствиями.

В изложении немецких СМИ, «русские интервенты» ведут к победе Асада, готовятся оккупировать Прибалтику, восстановить монархию и исподволь оплетают Европу сетью националистов. Кроме того, «злые русские» во главе с Путиным ведут против Германии информационно-психологическую «гибридную войну». Более того, чтобы еще больше досадить немцам, они активно торгуют у себя товарами собственного производства, выдавая их за немецкие, а баварские ренегаты хотят сбывать в России свою продукцию даже в ущерб интересам Украины.

«Русские интервенты» ведут Асада к победе

Русские бомбы дали диктатору Сирии Башару Асаду неоспоримое преимущество. Благодаря российским бомбардировщикам сирийские проправительственные вооруженные силы снова перехватили стратегическую инициативу и идут к победе. Это было невообразимо в начале сирийского конфликта. Оружейные поставки из США и Саудовской Аравии для повстанцев оказались неэффективны, пишет газета Die Welt.

Мощная группировка повстанцев под названием «Джаиш-аль-Фатах», куда входят также многие перебежчики «Аль-Каиды» из так называемого «Фронта ан-Нусра», в прошлом году отбила у режима в Дамаске стратегически важные территории в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Эта «армия захватчиков» создала прямую угрозу для режима на побережье Средиземного моря. Но теперь с помощью российской авиации режиму удалось подавить «террористов» в Идлибе, как называют повстанцев в официальном Дамаске, фактически отрезав их от поставок бензина, передает издание.

«Интервенция России» протекает все успешней и может принести победу правительству в Дамаске, либо, по крайней мере, стать отличной отправной точкой для новых переговоров с оппозицией. Повстанцы мало что могут этому противопоставить. Они ничего не могут сделать даже благодаря оружию, поставляемому им союзниками — США, Катаром и Саудовской Аравией. Россия вновь вывела сирийский режим на победный путь, отмечает Die Welt.

Больше войск НАТО для защиты Прибалтики от русских

Россия может захватить Эстонию и Латвию в три дня. В новом шокирующем исследовании американского стратегического исследовательского центра RAND говорится о подавляющем военном превосходстве России в Восточной Европе. Эксперты RAND указывают на необходимость увеличить военное присутствие НАТО в регионе, сообщает газета Bild.

По расчетам мозгового треста из США, для оккупации столиц прибалтийских государств Латвии и Эстонии русской армии потребуется от 36 до 60 часов. НАТО не сможет успешно защищать Таллин и Ригу и будет обречено на «быстрое поражение», так как располагает слишком малым количеством войск в регионе, пишут авторы исследования. По словам многочисленных западных военных экспертов, российская армия регулярно проводит в регионе военные учения, в которых силы НАТО представлены в качестве вероятного противника, добавляет таблоид.

Россия оплетает Европу паутиной националистического «интернационала»

Среди европейских правоэкстремистов все более популярным символом становится российский флаг, а Россия охотно вербует себе друзей среди европейских правых. Москва создает в Европе разветвленную сеть из лояльных ей националистов и правых популистов. Среди них представители движения PEgIdA в Германии («Патриотические европейцы против исламизации Старого Света» — прим. ИА REGNUM), «Национального Фронта» во Франции и венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Эта сеть все больше напоминает коммунистический «Интернационал». Важнейшую роль в ней играет олигарх, мечтающий возродить царизм, информирует журнал Spiegel.

Тридцатидевятилетний олигарх Виктор Малофеев, глава московского инвестиционного фонда Marshall-Capital (на самом деле уже экс-глава — прим. ИА REGNUM) в своих интервью называет Россию правопреемницей Российской империи и мечтает реставрировать в ней царскую власть, а также избавить Европу от «тоталитаризма» в лице «всех этих либерализма, толерантности и свобод». Партнером российского олигарха выступает бельгийский инвестбанкир Пьер Луврье, поклонник боевика Игоря Гиркина. Они собирают под свои знамена реакционеров со всей Европы. Российские либеральные блогеры уже окрестили это сборище, объединенное идеями экспансионистского неоевразийства Александра Дугина, «Черным Интернационалом», добавляет издание.

Путин ведет против ФРГ информационно-психологическую войну

Популярный в Германии медиапортал T-online опубликовал интервью, якобы взятое у некоего «депутата из России», пожелавшего остаться анонимным. В интервью якобы «российский политик» якобы «откровенно рассказывает» о растущем влиянии российского президента Владимира Путина в Германии и информационно-психологической «гибридной войне», которую он ведет против Европы. Приведем дословно некоторые цитаты:

«Все началась со стремительного усиления германской службы телеканала «Russia Today», затем было укреплено «Ruptly» (видеоинформационное агентство в составе телевизионной компании RT со штаб-квартирой в Берлине — прим. ИА REGNUM), агентство производит визуальный контент по путинским лекалам и продает его ниже рыночной стоимости. Давно известно также, что PEgIdA и многие прочие ренегаты получают деньги из Москвы. Так в случае предполагаемого изнасилования (случай с тринадцатилетней девочкой Лизой из семьи российских переселенцев — прим. ИА REGNUM) пожертвования получала AfD (Alternative für Deutschland — консервативная и евроскептическая политическая партия в Германии — прим. ИА REGNUM ). Кто не видит попыток дестабилизации Германии со стороны России, тот либо слеп, либо дурак».

«Москве не нужен сильный Европейский Союз, поэтому она с удовольствием поддерживает враждебные ЕС силы. В Кремле растет паранойя по поводу того, что «Запад» будто бы готовит смену режима в России. Это абсурд, но это приводит к многочисленным попыткам сформировать психологию осажденной крепости в наших городах. Когда мы поглощены мнимыми изнасилованиями или переполненными ненавистью демонстрантами за рубежом, то мы вряд ли будем озабочены проблемами оппозиции в Москве или ситуацией вокруг Восточной Украины».

«Если бы три года назад кто-то сказал мне, что Германии действует «пятая колонна» Москвы, то я бы только позабавился и записал эту историю в число лучших теорий заговора. Но сегодня мы все постоянно видим в ток-шоу бывших корреспондентов с характерными прическами, про которых мы все знаем от инсайдеров, что они находятся на содержании у Путина».

Бавария желает восстановить торговлю с Россией

Глава ХСС (партия «Христианско-социальный союз» в Баварии — прим. ИА REGNUM) Хорст Зеехофер, будучи самоотверженным политиком, с чистым сердцем отправился в Москву, чтобы служить своей стране Баварии и повысить благосостояние своих граждан. Взаимная торговля снова должна развиваться. Баварские компании хотели бы снова активно продавать в России, чтобы вернуться к рекордным показателям 2013 года, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Если бы Зеехофер был более откровенен, то он бы прямо говорил: мы просто хотим снова продавать свои мясные рулеты, специальные сверла и технологии управления оружием Москве. Недаром же он призывает к прекращению санкций «в обозримом будущем», а не после выполнения Минских соглашений о прекращении огня на Восточной Украине. Он как бы говорит, а давайте действовать так, как если бы все было по-прежнему, даже если российские военные и вооружения находится в Донбассе, а Украина не восстановила контроль над своими внешними границами, негодует издание.

Русские активно торгуют псевдонемецкими продуктами

Беспокойство баварцев вполне оправданно. Немецкие товары пользуются большим спросом в России. А пока немецкие фирмы оказались не у дел, русские начали выпускать под якобы немецкими марками все вплоть до сыра: моющие средства «Meine Liebe» («Любовь моя» — прим. ИА REGNUM), стиральный порошок «Frau Schmidt» («Госпожа Шмидт» — прим. ИА REGNUM) и масло «Danke Anke» («Спасибо, Анке» — прим. ИА REGNUM). Названия псевдонемецких товаров при этом варьируются от забавных до откровенно курьезных, отмечает Die Welt.

Как пишет издание, многие сыры теперь делаются в России, но некоторые предприимчивые производители при этом продают свои товары под этикеткой с немецким звучанием. Это явление хорошо известно и в Германии в случае с якобы российскими марками водки. В России же в настоящее время отсылка к «немецкому качеству» очень успешно работает в самых различных отраслях промышленности.