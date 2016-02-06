



nvdaily.ru Президент Украины Пётр Порошенко

«Россия в очередной раз заявила, что получила новые данные, позволяющие сделать выводы, что Турция начала подготовку к вторжению в Сирию. Туда, где русская авиация атакует позиции ИГИЛ. Генерал Игорь Конашенков, ответственный в Министерстве обороны РФ за связь с прессой, отметил, что «приготовления эти идут с нарастающей интенсивностью», и выразил удивление тем, что «ООН, НАТО и многочисленные правозащитные организации хранят полное молчание на этот счет, несмотря на то, что Россия обращает их внимание на ведущиеся приготовления», — комментирует АВС. — Конашенков особо подчеркнул, что Россия усилила свою разведывательную деятельность в регионе, и Турция не может в этом случае рассчитывать на то, что ее действия, передвижения войск и накопление техники в определенных местах останутся незамеченными».

«Российский генерал считает, что запрет, наложенный Турцией на инспекционный полет самолетов РФ над Анатолийским полуостровом в рамках программы «Открытое небо» — не что иное как попытка скрыть передвижение армейских колонн от посторонних глаз».

«Мирные переговоры по Сирии в Женеве сорваны. Тысячи жителей Алеппо бегут от бомб российской авиации к турецкой границе, за которой надеются найти тишину и безопасность, — цитирует испанская El Periódico турецкое отделение новостной сети CNN. — Турки готовятся принимать десятки тысяч беженцев, по оценкам премьера Турции Ахмета Давитоглу, уже сейчас 10 000 беженцев готовы покинуть территорию Сирии, а всего в ближайшие дни ожидается новая волна тысяч в 60−70».

«Министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус подал в отставку со своего поста, признав, что высшие слои украинского общества коррумпированы поголовно. Чиновник заявил, что не желает принимать участия в разграблении страны группой мародеров. Девять послов, аккредитованных на Украине (ЕС, США, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Германия — среди прочих), выступили в защиту Абромавичуса и его репутации честного человека, — пишет El País. — Представители верховной украинской власти, забывают об имеющихся между ними мелких разногласиях, когда дело касается каких-то скрытых от общества операций. Личные меркантильные интересы преобладают во власти над общей идеей вывода страны из кризиса. Абромавичус обвинил конкретно одного из руководителей парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко в препятствовании проведению реформ в стране. Абромавичус отказался ехать в Давос и разговаривать с иностранными инвесторами относительно вложения капиталов в Украину, поскольку не может поручиться за то, что деньги не будут разворованы».

Реакция на обвинения, отмечает издание, была почти мгновенной: «Президент Порошенко в интервью немецкому изданию Bild сообщил, что обстановка в стране остается напряженной, на территории государства находятся, как минимум, 8000 военнослужащих российской армии, и угроза развязывания Россией войны в 2016 году ощущается намного сильнее, чем в прошлом. Эта позиция была раскритикована украинским же политологом Кириллом Сазоновым, обратившим внимание на то, что каждый раз, когда речь заходит о коррупции и касается кого-то из людей президента, моментально выясняется, что возросла опасность военной конфронтации с Россией».

Пожалуй, следовало еще обратить внимание и на то, что данные о численности якобы присутствующего на Украине российского военного контингента все время меняются, и названные в этот раз восемь тысяч — что-то уж очень скромно для Порошенко, который оперировал в свое время цифрами и в 100 тысяч и едва ли не в 200.

Нефтяная тема была еще одним краеугольным камнем, цеплявшим внимание испанской прессы. Испания, собственных запасов черного золота практически не имеющая, падению цен на бочку только рада — это позволяет бюджету экономить на расходах.

«Россия хотела бы договориться с ОПЕК, но полагает, что это практически невозможно, — сообщила своим читателям Expansión. — Последняя встреча лидеров стран, входящих в эту организацию показала, что разногласия между Ираном и Саудовской Аравией настолько глубоки, что их можно считать неразрешимыми. Саудиты всегда выступали против сокращения добычи нефти, так было во время кризисных ситуаций 1979 и 1986 годов, хотя Алжир, Эквадор, Венесуэла и Иран просили Саудовскую Аравию уменьшить добычу на 1,5 — 2 миллиона баррелей для стабилизации рынка. Россия находится в двойственной ситуации. С одной стороны, у нее — рекордный объем производства (10,88 миллиона баррелей в день), с другой стороны — низкая цена, бюджетные потери от которой только большими объемами и можно компенсировать. Русский министр Новак настаивает на достижении договоренности с ОПЕК о сокращении добычи. Если саудиты все-таки согласятся, то Москва готова уменьшить ежедневную добычу на 500 тысяч баррелей».

El Mundo взяла интервью у депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, снабдив публикацию пышным комментарием о том, что «этот парламентарий олицетворяет собой в Думе единственную прямую и непосредственную оппозицию правительству РФ».

«Все зависит от поведения Путина, — сообщает Гудков корреспондентам газеты. — Если он захочет осуществлять реформы и разговаривать с оппозицией, ситуацию в России можно будет спасти. В противном случае Россию ждет диктатура. Сейчас идет жесткая борьба в правительстве между либералами и силовиками. Кто из них победит — неясно. Элита нервничает: возможны не только провокации, но и акции пострашнее, о чем свидетельствует смерть Немцова. Кто его убил на самом деле, мы так и не узнаем, потому что Кадыров не даст довести расследование до конца. Отношения между ним и Путиным после убийства Немцова сильно охладели, по-видимому, из-за роста влияния Кадырова. Вполне возможно, что его введут теперь в правительство, чтобы держать под контролем и уменьшить его влияние на народ Чечни».

По мнению депутата, Россию ждет кризис «похуже того, что был в 1998, потому что тогда были возможности развития рынка», а теперь их нет. Почему — интервьюируемый не сообщил, зато выразил уверенность в том, что народ в России запуган, «четверть опрашиваемых из числа якобы поддерживающих Путина, говорят неправду, потому что боятся». Рейтинг у президента РФ, по словам депутата, на самом деле не выше того, что имел Горбачев накануне развала СССР, то есть где-то 52%.