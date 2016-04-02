Первого февраля 1944 года Красной Армией был освобожден город Кингисепп (бывший Ямбург), а через несколько дней она, как часть антигитлеровской коалиции, вышла на бывшую (до 1940 года) границу СССР с Эстонией.

Бойцы 8-го Эстонского стрелкового корпуса Красной Армии проходят по улице освобожденного Ориссааре на острове Сааремаа. Октябрь 1944

7 февраля на территории рейхскомиссариата «Остланд» (куда входила Эстония) была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения в вооруженные силы нацистской Германии. Некто Юри Улуотс, считавший себя премьер-министром Эстонии, публично поддержал эту мобилизацию, призвав эстонских мужчин вставать под нацистские знамёна.

Юри Улуотс на эстонских почтовых марках

Юри Улуотс — интересный образец предвоенного и военного эстонского национализма. Крестьянский сын, получивший высшее образование и профессиональное признание в Российской империи, мечтавший работать на Империю (тема его дипломной работы «Право добычи нефти в России»), после распада государства стал ярым националистом. Он не просто ненавидел большевизм, но публично сформировал концепцию противостояния «просвещенного эстонского запада с варварской восточной Россией».

Политическая биография Улуотса после революции и до Второй мировой войны в общем типична для представителей «креативного эстонского класса» того времени: возвращение в Эстонию после революции, преподавательская работа в Юрьевском (Тартуском) университете, активное участие в политике. Дружба с Константином Пятсом и имперское юридическое образование позволил ему достаточно быстро сделать политическую карьеру в Эстонии. Улуотс — фактический автор двух эстонских Конституций, первой — демократической и второй — авторитарной (1937 года).

Военнослужащие 20-й эстонской дивизии СС в лесу. 1944

Ряд эстонских историков называет его «инженером эпохи безмолвия» — тоталитарного периода Эстонии с 1937 по 1940 год. В 1938—1939 году он стал председателем Государственной думы Эстонии, а в 1939 году, после заключения «Пакта о взаимопомощи» с СССР, именно его Пятс назначил новым премьер-министром страны. В июне 1940 году, после формирования нового просоветского правительства под руководством Йоханнеса Вареса, отставка правительства Улуотса формально не была принята. Что позже позволило эстонским националистам объявить Улуотоса «единственно законным носителем власти». Интересно, что гитлеровцы тоже не считали Улуотса законным представителем власти в Эстонии, но охотно пользовались его титулами для поддержки нужных им решений.

Смотрите галерею «Эстонские части на службе Гитлеру»

Чуть позже, в своем радио-обращении от 19 августа 1944 года, Улуотос сформулирует идеологическое обоснование: почему эстонцы должны служить «просвещенной Европе» Гитлера против «варварского Востока» СССР. Ниже приводим избранные места из его обращения к эстонскому народу.

«В нынешней войне против востока главная тяжесть легла с самого начала на Германию и ее вооруженные силы. У них было и есть то, чего нет у нас, и в чем мы нуждаемся в помощи. Мы сами испытали на себе осенью 1939 и летом 1940, что это значит, когда у нас нет поддержки. Нам ясно и это должно быть ясно, какое значение имеет данный историей шанс сражаться здесь вместе в Германией и другими народами той же судьбы против угрозы, надвигающейся с востока. Поэтому мы нуждаемся в помощи и мы сможем оценить эту помощь, которая нам поступит. На всем протяжении войны против востока наш народ поддерживал фронт настолько, насколько это было возможно. Теперь, в судьбоносный для нашей земли и народа час, наш народ вправе надеяться и получить помощь».

«Тот, кто надеется только на чужую помощь, останется до конца жизни попрошайкой. Однако никто не может сказать или подумать о том, что эстонский народ не способен самостоятельно ходить и держать свою спину прямо. И в попрошайках эстонский народ никогда не был. То немногое или многое, что у нас было и что есть, мы получили своими трудом, мучениями и борьбой. Если бы мы не сражались в своей Освободительной войне (отдельные сражения с немецким Ландсвером, поддержка войск Родзянко и Юденича в наступлении на Петрограда, оккупация Пскова в 1918—1920 гг. — прим. ИА REGNUM), разве мы смогли бы ее выиграть?»

Солдаты войск СС в окопе под Нарвой. Февраль 1944

"Если бы наши эстонские парни не сражались до сих пор на нарвском фронте (кровопролитные сражения на высотах Синимяэ, где была практически полностью уничтожена 20 дивизия СС — прим. ИА REGNUM), было бы наше положение таким же, какое оно есть сейчас? На кону сейчас в первую очередь наши интересы и мы должны быть на их страже и мы должны быть готовыми к борьбе. И поскольку мы малочисленны, то важен и каждый отдельный человек».

«Если сейчас нашу землю захватят с востока, то эстонский народ частично будет уничтожен, а частично его разметает по миру, так, что в своем жизненном пространстве его не останется как народа, в достойном упоминания виде. Если даже предположить, что придет спасение, — тех, кого можно будет спасти, не останется. И пусть никто не строит себе или другим иллюзий относительно того, что будет происходить в Эстонии после ее захвата с востока. Настойчиво рекомендуется освободиться от иллюзий и фикций. Не отдельные личности, не отдельная клика или общественные слои, а в первую очередь именно весь эстонский народ находится сейчас перед смертельной угрозой из-за атак с востока».

Гренадеры батальона СС «Нарва» на броне трофейного танка Т-34

«Но есть и другая причина для борьбы против востока. Своей борьбой, своей кровью, всем своим существованием эстонский народ докажет всему миру, что мы, эстонцы, не являемся частью Советского Союза и что мы ни при каких условиях не желаем быть в составе Советского Союза».

«Только исторически можно понять советские атаки против Эстонии. Начиная с 1030 года, то есть, с того времени, когда славяне стали заселять окрестности Пскова (на самом деле славяне появились в этих краях гораздо раньше — прим. ИА REGNUM), на эстонской земле велось 39 войн против востока. Сейчас идет сороковая война. Около 90 процентов этих войн были развязаны с востока. Вновь и вновь Эстонии приходилось становиться жертвой восточных нападений. Так же, как эстонскому земледельцу приходилось каждый год вновь и вновь бороться с сорняками на своем поле, так и эстонскому народу приходилось бороться с нападениями с востока. Всегда этим нападениям на востоке находили объяснения. Иногда это были торговые интересы и желание выйти к морю, иногда «собирание земель русских», иногда учение о панславянском, а теперь — о коммунистическом «спасении мира». Так что нынешние атаки с востока (наступление войск антигитлеровской коалиции — прим. ИА REGNUM) — это только очередной выпад русского империализма против Эстонии.

Представители прокуратуры Эстонской ССР у тел погибших узников концлагеря Клоога. 29 сентября 1944

Но всегда в прошлом, когда Эстония подвергалась чрезвычайной угрозе из-за нападений с востока, другие народы всегда приходили поддержать борьбу Эстонии. В такой борьбе нас поддерживали датчане, шведы, немцы, финны, поляки и литовцы. В самое недавнее время, в годы Освободительной войны 1918−1920 нам оказали существенную помощь также англичане, финны и другие народы, а теперь, с 1941 по сей день — немцы и другие народы» (1).

Как видим, основные доктрины современной эстонской внешней политики изложены достаточно полно. Изложены именно тем, кто активно сотрудничал с нацистами, призывая сдерживать наступление Советской Армии, для того, чтобы сослуживцы эстонских «бравых парней» в концлагерях Клоога, Саласпилс, Освенцим и других продолжали уничтожать людей.

Смотрите галерею «Освобождение Эстонии Красной армией»

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(1) Цит. по www.dea.nlib.ee. Sakala nr. 128