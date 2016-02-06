



mynnm.com Юбилейная украинская гривна в честь Владимира Великого

День 4 февраля едва не превратился для Киева в «черный четверг». Председатель Верховной рады В. Гройсман, открывая утреннее заседание, заявил, что в системе госуправления произошел сбой. «Не замечать того, что мы входим в серьезный политический кризис, просто невозможно, — сказал он. — Делать вид, что ничего не происходит, это недопустимо». Призвав, при этом, политиков дать «адекватный ответ» на новый вызов, определив, что делать для выхода из кризиса, для развития страны, для того, чтобы люди знали, как жить завтра и послезавтра. «Потому что в неопределенности и депрессии жить невозможно», — подвел итог своим размышлениям спикер, пообещав, со своей стороны, начать консультации с партиями.

Ему взялся вторить авторитетный эксперт из прозападного аналитико-исследовательского центра. Он счел ситуацию, сложившуюся в связи с заявлением министра экономики и торговли А. Абромавичуса, важным сигналом о начале правительственного кризиса, способного при определенных условиях перерасти в кризис коалиционный и парламентский. С легкой руки В. Гройсмана жесткое слово «кризис» пошло гулять по украинскому информационному пространству. В офисе президента, правда, его предпочли до поры, до времени не упоминать. То ли оттого, что не согласились с паническими настроениями спикера, то ли потому, что, хоть и согласились, но не были вольны употреблять столь громкие определения со столь обязывающими коннотациями без санкции известно откуда.

Оттуда же четких сигналов к утру четверга не поступило. Ведомые Дж. Пайеттом западные дипломаты по горячим следам квалифицировали жест отчаяния министра экономического развития Украины как повод для «глубокого разочарования», не более того. К концу того же дня из-за океана подоспело важное уточнение. В статье М. Бирнбаума на сайте Washington Post скандал в сохраняющем, вопреки всему и вся, репутацию честного в глазах Запада украинском властном семействе был назван «ударом по надеждам на реформы в Украине». О кризисе там тоже речь не шла.

Так ли, иначе ли, но на Банковой в срочном режиме — в ночь со среды на четверг — запланировали для П. Порошенко обсуждение с послами стран Г-7 и Европейского Союза в Киеве как раз «реформ». То есть, не надежд и, уж конечно, не кризиса, а — реформ. В «Графике президента» на его официальном сайте это мероприятие не значилось. Впрочем, сам по себе этот факт ни о чем не говорит, на текущую неделю график оказался пуст на все дни, включая понедельник, когда президент, как известно, гостил в Берлине.

Обслуживающие власть средства массовой информации держали нос по ветру. Сайт «Украинская Правда» подал анонс встречи президента с послами под заголовком: «Президент пригласил послов Г-7 для обсуждения кризиса». На сайте «Левый берег» ее тоже назвали обсуждением, но уже не «реформ», а «ситуации с Абромавичусом». Сайт «Тиждень» предложил собственную версию того, что же собираются обсуждать: «ситуацию в Кабмине», УНИАН — свою: «дальнейшую судьбу правительства».

Образ «начала кризиса» оказался на удивление привлекателен. Ю. Бойко из «Оппозицонного блока» тоже попался на крючок, заявив, что «Украина стоит на пороге полномасштабного политического кризиса». Только стоит? Только на пороге? Да Украина из кризиса уже два года не вылезает! Она плещется в нем, как огурец в рассоле! Причем, в таком «полномасштабном», полнее и масштабнее которого и придумать-то трудно.

Полтора года длится «Антитеррористическая операция», под видом которой ведется, по сути, война против неугодной режиму части населения. Политическая оппозиция истреблена. Отсутствует диалог, как власти с оппозицией, так и власти с обществом, а также разных общественных групп друг с другом. Установлена диктатура агрессивного меньшинства, применяющего против большинства тактику силового (по)давления, включая физическое уничтожение. В стране правит бал беззаконие в особо крупных, невиданных никогда прежде масштабах. Власть представляет едва ли 10% населения, проявляя полнейшую безответственность за судьбы остальных девяноста. Отсутствует не только стратегия государственного развития, но даже понимание того, что она нужна. Парламентская коалиция развалена, рейтинг премьера и его политической силы опустился до уровня 1,5−2%. Перечень можно продолжать. Это ли не верные признаки кризиса?!

Оказывается, нет. По мнению власти и ее обслуги из рядов гражданского общества, кризис начался только тогда, когда на публику из-под ковра вывалился личностный конфликт между «реформатором» и «коррупционером». Точнее, мог начаться. Скандал, пусть громкий, с вероятными далеко идущими последствиями, воспринимается во власти как кризис, настоящий же кризис — как данность.

Ближе к концу рабочего дня буря в стакане воды в Киеве стала сходить на нет. Выяснилось, что резких движений не хотят ни П. Порошенко со товарищи, ни зарубежные кураторы, выступающие для него и для его режима силой направляющей и контролирующей. Допустившему грубый промах гаранту киевских реформ поступило распоряжение скандал замять, отложив выяснение сути конфликта между А. Абромавичусом и И. Кононенко и отношений между группами интересов, за каждым из них стоящими, на потом. Отечественной публике, встревоженной происходящим, в ответ на жест А. Абромавичуса предъявили жест И. Кононенко: последний снял с себя полномочия первого зама руководителя фракции «БПП» в Раде. Наказание, вполне соотносимое со степенью вины. И смех, как говорится, и грех!

Одним из ярких эпизодов «Евромайдана» стала, как многие помнят, попытка «Беркута» вытеснить с Площади Независимости свору боевиков-провокаторов. СМИ тогда придумали для последних благопристойное наименование «они-же-дети». Времена нынче вроде другие, а порядки — те же самые. «Они-же-дети» Аваков и Саакашвили устраивают отвратительную потасовку с грязной руганью и бросанием стаканов. «Они-же-дети» Барна и Яценюк демонстрируют приемы неизвестного вида единоборства с элементами противоестественной эротики. «Они-же-дети» Кононенко и Абромавичус грозят друг другу забрать игрушки и никогда больше не писать во вражеский горшок. Рожденная «майданом» украинская политика никуда с него не ушла, впитав в себя свойственные «майданной» стихии примитивизм, продажность, вульгарность.

К тому времени, когда П. Порошенко, если верить формулировке ряда украинских СМИ, «вызвал к себе» послов стран Г-7 и ЕС (пресс-служба главы государства выразилась по этому поводу куда скромнее: «встретился с послами»), позиция США и Европы по «случаю Абромавичус» была четко определена. Немудрено, что слово «кризис» в ходе встречи на Банковой, в которой с украинской стороны, кроме самого ее инициатора, принимали участие премьер-министр и председатель парламента, не фигурировало, его не употребила ни та, ни другая сторона. Вместо этого дружно налегали на другие определения, среди которых преобладали такие, как «продолжение реформ» и «единство во власти». Не желая упускать момент, П. Порошенко явно в пику А. Яценюку присовокупил к ним еще и «безотлагательную перезагрузку правительства». Уточнив, правда, при этом, что «министры-реформаторы и их команды должны остаться».

Вечернее заседание Кабмина — экстренное — превратилось в показательный хеппи-энд всей истории несостоявшегося «черного четверга». А.Яценюк соловьем заливался, рассказывая о том, что министерская команда под его началом едина, как никогда, что все готовы работать, что у них появились принципы, что теперь они никому не позволят им мешать, путая свою шерсть с государственной. Прозвучал даже хорошо известный из художественной литературы девиз: «Один за всех, и все за одного!». Четыре министра отозвали ранее поданные прошения об отставке. Абромавичуса, правда, среди них поначалу не оказалось, прошла информация, что на правительственном заседании министр отсутствовал, а его пресс-служба заявила, что отзывать свое «отставное» заявление он не станет. Впрочем, продержаться в позе оскорбленной невинности литовскому легионеру в украинской власти удалось недолго — минут сорок. Злополучное заявление он тоже, естественно, отозвал. Все же за одного. Или один за всех?

Вот так. Начали день за упокой — с кризиса, причем серьезного. Закончили — за здравие: реформами и единством. «Единство» в данном случае означает сохранение в одной банке с политическими пауками и Абромавичуса, и Кононенко. И иже с ними. И самой банки, кстати говоря, тоже. Иначе говоря, и «реформ», и коррупции. Овцы должны быть целы. Волки — сыты. Кто тут, кто, каждый желающий волен определять сам для себя в меру своей испорченности или осведомленности. Похоже, «Бог любит Украину». Причем, даже сильнее, чем полагают авторы этого слогана.

По состоянию дел на утро пятницы, 5 февраля, очередной раунд вечного боя «реформ» против коррупции в Украине можно было считать завершенным. Президентская коррупция была — временно — посрамлена. Коррупция премьерская оказалась на коне. Тоже, конечно, не на веки вечные, а временно. Главным призом за эту победу должен, по замыслу победителей, стать карт-бланш в вопросе смены руководства Топ-60 госкомпаний. Под красивым лозунгом из того же разряда, что «они-же-дети»: «Никакого политического вмешательства!». Об этом в порыве откровенности на фоне эмоционального подъема, едва не переросшего в эйфорию, заявила Н.Яресько. Как же теперь в Киеве без нее? А никак. Она, конечно же, опять среди победителей и бенефициариев.

Итак, кризис миновал. Министры остались в министрах. Дураки остались в дураках. Наверху возле корыта все остались на своих местах, и само корыто никуда не делось. Всё осталось, как было. А был ли, собственно говоря, кризис?..