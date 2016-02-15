



Александр Горбаруков ИА REGNUM

На сайте Белого дома появилась петиция, в которой президента США Барака Обаму призывают вернуть присужденную ему в 2009 году Нобелевскую премию мира. Петиция осуждает агрессивную политику президента США в отношении стран Ближнего Востока, направленную на «смену режимов». В частности, говорится о том, что военные действия в Ливии и Сирии не принесли ничего, кроме человеческих потерь.

В сентябре бывший директор института Нобеля Гир Лундестад заявил, что президент США Барак Обама, получивший в 2009 году Нобелевскую премию мира, не оправдал возложенных на него надежд. «Многие из сторонников Обамы считают, что это было ошибкой, — отмечает Лундестад. — Вручение премии не дало того результата, на который рассчитывали члены комитета».

Тогда сам Барак Обама был удивлен решением комитета. Старший советник президента Дэвид Аксельрод, давая комментарий по поводу этого события и отвечая на реплику «мировая общественность потрясена», заявил: «Мы тоже».

Конечно, «мир был удивлен, когда президент Обама получил Нобелевскую премию мира». Но в 2009 году этот приз рассматривался как поощрение для лидера, который выдвинул амбициозный план по сворачиванию милитаристской внешней политики США.

Шесть лет спустя даже многие из сторонников Обамы сомневаются в том, заслуживает ли он награду. В своих мемуарах Гейр Лундестад, директор Нобелевского института, покинувший свой пост в прошлом году, писал, что вручение приза Обаме «было лишь частично правильным». «Даже многие из сторонников Обамы полагали, что это было ошибкой», — пишет он. «По существу, так и не удалось добиться того, на что надеялся комитет»…

Нареканий к Обаме скопилось за 6 лет предостаточно. Чего только стоит президентская программа по производству беспилотников, которая регулярно подвергается критике за отсутствие прозрачности и подотчетности. Особенно учитывая неполные данные разведки, когда правительство не может дать четкий ответ, кто станет следующей жертвой. «Большинства убитых людей нет в списке, и правительство не знает их имена», — говорит Мика Зенко, исследователь в Совете по международным отношениям в интервью New York Times.

Обама обвиняется в невыполнении обещания (данного еще во времена предвыборной кампании) закрыть тюрьму в Гуантанамо, а также в неспособности решительно действовать в отношении сирийского кризиса.

У «лидера свободного мира» есть некоторые успехи, достигнутые во время пребывание на посту: обеспечение ядерной сделки с Ираном, несмотря на многочисленные возражения республиканцев — этим он сорвал аплодисменты экспертов в области безопасности, дипломатии и ядерной энергетики. Он также свернул войну в Афганистане, и вывел основной контингент американских войск из Ирака — хотя последние и погрязли там, как в болоте.

«С ИГИЛ, разгуливающим по миру и демонстративно не повинующимся премьер-министру Ирака Нури аль-Малики. Подобная картина наталкивает на мысль о том, что нынешняя администрация могла бы сделать что-то еще, чтобы удержать Ирак от катастрофы. Но, конечно, нет никаких доказательств того, что присутствие войск США повлияло бы на консолидацию или же распад государства», — говорит Джейсон Браунли, профессор университета Среднего Востока в Техасе в интервью Washington Post.

Говоря о наследии Обамы, Нихил Сингх — профессор социального и культурного анализа Нью-Йоркского университета, заявил в интервью New York Magazine в январе этого года: «Обама также попался на крючок открытых военных действий США, как это было с Джорджем Бушем. Что он сделал для осуществления на практике своих тезисов, а тем паче — для изменения существующего положения? — Выпускал меморандумы против пыток вместо привлечения к ответственности палачей?»

«Подобное поведение обрекает нас на неопределенное будущее или, что еще хуже, на новый раунд грязных войн. Такая амбивалентности может рассматриваться как своего рода достижение, достижение не понятное пока администрации Обамы, которое можно назвать банальным расширением политики Буша—Чейни. Наследие Обамы пока не высечено в камне, но оно не будет выходить за рамки периодов войны и мира», — пишет Think Progress.

Торборн Ягланд, председатель комитета Нобелевской премии мира, сказал, что сегодня президент Обама «действительно должен серьезно подумать» над немедленным возвращением Нобелевской премии мира.

Ягланд в присутствии еще четырех членов Комитета, сказал, что они никогда раньше не обращались с просьбой о возвращении премии мира, «даже к проклятым военным преступникам таким, как Киссинджер». Но сворачивание военного контингента в Афганистане на «целых» 10% показательно завершил период, когда еще «можно было вести себя, не помня, что ты призер Премии мира. Гуантанамо остается открытой. Была произведена бомбардировка Ливии. Бен Ладена взорвали, вместо того чтобы представить его перед судом. Теперь несколько американских солдат решено отослать домой… но, цель США — оккупация Афганистана осталась неизменной. И даже не вспоминайте про Йемен!»

Комитет присудил приз Обаме в 2009 году после того, как он сделал серию выступлений в первые месяцы пребывания на посту: о «создании нового климата многосторонней дипломатии … … об акценте на роли Организации Объединенных Наций … диалоге и переговорах в качестве инструментов для решения международных конфликтов… и будущем мира, свободного от ядерного оружия».

«Мальчик, ох, мальчик!», — Добавил Ягланд. «Как же мы тоскуем по тому пресс-релизу!»

Члены Нобелевского комитета снова и снова слушали речь Обамы в Каире, поднимая бокалы за славное будущее: черного человека, ведущего Америку и весь мир в новую эру мира, надежды и доброй воли. «В течение нескольких часов мы словно опять стали 18-летними студентами в красивом и солнечном Университете Бергена! Ах, как мы плакали от радости!»

Председатель говорит, что «Комитет не подразумевает наказание в виде получении премии обратно, потому что им все еще нравится Обама, и что отправка медали обратно в коробке по обычной почте могла бы помочь избежать замешательства, связанного с необходимостью публично возвращать награду… Белый дом отказался от комментариев», — пишет The Final Edition.

Вручение Нобелевской премии мира президенту США Бараку Обаме в 2009 встретило критику и в самих США. Многие утверждали, что он не сделал ничего достойного премии. Гейр Лундестад же объясняет решение комитета тем, что он надеялся наградой усилить позиции нового президента. «Ни одна Нобелевская премия мира никогда не вызывала столько внимания, сколько получила в 2009 году премия Барака Обамы», — пишет Лундестад.

«Сейчас даже сторонники Обамы считают, что награждение было ошибкой. В том смысле, что комитет не добился того, на что он надеялся». Обама получил награду из рук председателя нобелевского комитета Т.Ягланда. Известно, что сначала Обама не собирался лично ехать за наградой в норвежскую столицу.

Его сотрудники интересовались, были ли прецеденты, когда лауреаты пропускали церемонию. Но такое случалось только лишь изредка, например, когда диссиденты оказывались задержаны своими правительствами. «В Белом доме тогда быстро поняли, что ехать надо», — цитирует Лундестада WashingtonTimes.

Показательно, что присуждение в 2007 году Нобелевской премии мира бывшему вице-президенту США Альберту Гору и Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата привело к отставке одного из членов комитета. По правилам Нобелевского комитета, шорт лист претендентов на премию и все обстоятельства присуждения награды должны оставаться в тайне на протяжении полувека.

Нобелевская премия мира на протяжении всей своей истории вызывала больше всего споров. По мнению критиков, награда стала слишком политизированной; случай с Обамой — не первый раз, когда вклад человека в дело мира не соответствует высокому статусу премии.