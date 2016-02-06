



На прошлой неделе австрийские СМИ в своих публикациях на российские сюжеты обратили внимание на критическое отношение официальной Вены к санкциям против Москвы, пристрастно оценили хронические проблемы российской экономики и отметили переход в австрийскую собственность заправок «Лукойла» в Польше и Прибалтике.

Это Путин виноват?

Перспективы российской экономики оставляют желать лучшего, ей угрожает длительная стагнация, отмечает Wirtschaftsblatt. В попытке оценить масштаб бедствий газета обращается к последним десятилетиям российской истории. В недавнем прошлом страна уже переживала тяжелые кризисы, например обвал нефтяных цен во время финансового кризиса 2008 года или дефолт 1998-го. Тогда российской экономике удавалось сравнительно быстро вернуться на путь роста. Однако текущая ситуация имеет существенные отличия. «Дело не в нефти или санкциях; это структурная слабость», — объясняет экономист Владислав Иноземцев в интервью Bloomberg. Признаки кризиса имели место уже в 2012 году, когда бочка нефти еще стоила сто долларов, а до введения западных санкциях оставалось два года. Начало спада совпало с возвращением Владимира Путина на пост президента. Именно Путин, уверяет венское экономическое издание, повысил налоговую нагрузку на предприятия и недвижимость и покровительствовал неэффективным госкомпаниям вроде «Роснефти». В результате этого продуктивность экономики упала, коррупция расцвела, а иностранные инвесторы стали воздерживаться от сделок в России, опасаясь произвола государства. При этом Путин еще на рубеже веков в свой первый президентский срок заявлял о намерении сократить зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений. Однако вместо этого она только увеличилась, констатирует Wirtschaftsblatt.

Австрийские краны для России

2015 год выдался крайне успешным для австрийского производителя строительных кранов Palfinger, сообщает газета Salzburger Nachrichten. Чистая прибыль компании по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 70 процентов и составила 64 млн евро, что существенно превысило ожидания экспертов отрасли. Сегодня Palfinger развивает свой бизнес по всему миру, в том числе и в России, где также был отмечен рост объема продаж. В нынешнем году компания намерена установить новый рекорд, и в этой связи российскому филиалу отведена отнюдь не второстепенная роль. Несмотря на то, что на страны СНГ приходится лишь около 5,5 процентов от всех продаж, Palfinger планирует расширять свое производство в России. При этом слабый рубль, по мнению зальцбургской газеты, лишь способствует экспорту продукцию в другие страны. «Санкции не препятствие», — заявляет глава концерна Герберт Ортнер.

Своя рубашка ближе к телу

Официальный визит вице-канцлера Райнхольда Миттерленера в Москву стал одной из центральных тем в австрийских СМИ на прошлой неделе. По оценке Der Standard, Австрия тем самым делает выпад против внешней политики Евросоюза: вместо критики позиции Кремля в украинском конфликте, Альпийская республика ставит под сомнение саму политику ЕС в отношении России, выдвигая на первое место интересы связанных с Россией собственных компаний. «В конечном итоге от этого зависит около сорока тысяч рабочих мест», — заявляет Миттерленер. Однако, по мнению журналистов венского издания, все те, кто выступает за отмену санкций, должны бороться за это на европейской арене, а не заключать сделки на стороне. В виду, конечно же, имеется баварский премьер-министр Хорст Зеехофер, который своим московским визитом «хочет добиться скорее внутриполитического эффекта». Der Standard также отмечает, что отклоняясь от европейского курса, Австрия становится уязвимой для критики восточноевропейских стран, которых она же призывает к солидарности по вопросу о распределении беженцев. Таким образом, примерив на себя роль «адвоката Путина», Вена показывает, что в первую очередь заботится о собственных экономических интересах.

Назад, в девяностые

Западные санкции, низкая цена на нефть и падение рубля — российский бюджет дрогнул под натиском этих факторов, возвещает Wiener Zeitung. Перед угрозой возникновения дыры в бюджете размером в 40 миллиардов долларов государство оказывается перед выбором: согласиться с существенно увеличившимся дефицитом либо дальше опустошать резервный фонд. В этих условиях Кремль вводит в игру третий вариант — частичную приватизацию государственных предприятий. В их числе «Роснефть», ВТБ, «Сбербанк», РЖД и «Аэрофлот», продажа акций которых должна принести 12,5 млрд долларов в ближайшие два года. По мнению журналистов из Вены, российская власть в этой связи оказывается перед тяжелым выбором. Ведь дальнейшие сокращения в пенсионной и социальной сферах могут спровоцировать массовые протесты перед грядущими парламентскими и президентскими выборами. Однако Путину нужны деньги, заключает газета. Впрочем, по мнению Wiener Zeitung, в Кремле знают, что приватизация вызывает в памяти граждан болезненные воспоминания о девяностых, когда будущие олигархи приобретали за бесценок государственные активы, в то время как народ потерял практически все свои советские сбережения. Впрочем, аналитики сомневаются в простоте извлечения упомянутых 12,5 миллиардов. Дело в том, что упомянутые предприятия находятся под действием западных санкций. В Вене также подозревают, что новая волна приватизации станет дополнительной возможностью для коррупции в среде властной и экономической элиты.

Австрийцы покупают заправки «Лукойла»

По сообщению Die Presse, австрийская Amic Energy продолжает экспансию на восточноевропейском рынке. Полтора года назад она приобрела около 240 заправочных станций и 6 бензохранилищ на Украине у «Лукойла», теперь Amic нацелилась на сеть АЗС в Литве, Латвии и Польше. Речь идет о 230 станциях, заключение сделки намечено на второй квартал текущего года. Для компании Вагита Алекперова это станет следующим шагом в программе оптимизации бизнеса «Лукойла» в Европе. При этом именно в Вене будет расположена штаб-квартира холдинга с оборотом в 4,6 млрд долларов. По задумке столица Австрии должна стать важнейшей точкой опоры для международного бизнеса российского нефтяного гиганта. В этих целях еще в 2014 году «Лукойл» купил у OMV завод по производству смазочных материалов в венском пригороде Лобау, резюмирует издание.