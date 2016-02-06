



6 февраля 2004 года. Спец. машины у метро «Павелецкая» после взрыва

6 февраля 2004 года эхо Чеченской войны вновь докатилось до Москвы и отозвалось ужасающим взрывом в метро, в котором погиб сорок один ни в чем не повинный пассажир, а пострадали более двухсот пятидесяти.

Террористические акты — реальность современного мира. Реальность объективная, неоспоримая. И все же мы раз за разом вытесняем эту угрозу из сознания, обманываем себя, делаем вид, что её не существует. Каждый из нас может стать жертвой терроризма в любую минуту. Дома за обеденным столом, в метро по пути на работу, в самолете по дороге из отпуска — мы нигде не в безопасности и лучше принять это и быть к этому готовым, нежели прятать голову в песок и впадать в шок, снова и снова встречаясь лицом к лицу с побочным продуктом мировой политики, имя которому — терроризм.

6 февраля 2004 года в 08:32 утра в заполненном вагоне московского метро между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» произошел взрыв. Сила взрыва была такова, что не только тот вагон, в котором взорвалась бомба, но и два соседних вагона были повреждены настолько сильно, что уже не поддавались восстановлению.

Картину произошедшего мысленно воссоздать нетрудно: молодой человек с большим рюкзаком или сумкой на плече замкнул два проводка у себя в кармане, и за считанные доли секунды обычное московское утро превратилось в кромешный ад. Взрывная волна, отражаясь от стен тоннеля, смела и искорежила всё на своем пути, поражающие элементы — болты и гайки — на огромной скорости вгрызлись в даже не успевших испугаться пассажиров.

Первые спасатели появились в тоннеле спустя двадцать минут. Полчаса пассажиры поезда оставались наедине со своим страхом и ужасающей новой реальностью современного мира.

Но нашлись люди, готовые ко всему, в том числе и к такому. Они организовали эвакуацию, успокаивали паникующих, оказали помощь раненым, вынесли тех, кто не мог идти сам. Благодаря этим людям при самостоятельной эвакуации из тоннеля не пострадал ни один человек.

Имена этих героев известны: машинист электропоезда Владимир Горелов и ехавший в соседнем с взорвавшимся вагоне офицер МЧС Сергей Кавунов моментально сориентировались и взяли контроль над ситуацией. Поведение этих людей, их профессионализм и выдержка, умение успокоить людей и организовать их действия — живой пример того, как должен действовать человек в чрезвычайной ситуации.

6 февраля 2004 года. Спец. машины у метро «Павелецкая» после взрыва

За 12 лет, прошедшие с того дня, меры безопасности и борьбы с терроризмом многократно усилились: теперь мы чаще слышим не о терактах, а об их предотвращении, в метро, на улицах и в торговых центрах нас снимают камеры видеонаблюдения, техника эвакуации людных мест многократно отработана благодаря «телефонным террористам».

И всё же теракты продолжают происходить. Война с ИГИЛ (организация запрещена на территории Российской Федерации), которую ведут в Сирии российские войска и международная коалиция, уже отдается эхом в Париже, Багдаде, Стамбуле… И если помешать террористам часто в силах лишь специально обученные люди, то снизить вред, помочь пострадавшим может любой человек, который волею судьбы стал свидетелем или жертвой одной из таких трагедий и нашел в себе достаточно сил и мужества.

Это мужество должно найтись у каждого из нас — простых граждан. Для этого мы должны помнить, что терроризм — это не страшный сон.

Это страшная реальность.