Издание La Tribune пишет о том, с каким нетерпением отмены санкций против России ждут французские фермеры. Мы приводим текст статьи с незначительными сокращениями.

Алексей Кившенко. Вступление русских и союзных войск в Париж. 1880

«Снятие коммерческих санкций, наложенных Западом на Россию, становится все определеннее и определеннее. Это был бы настоящий глоток кислорода для французских сельскохозяйственных производителей. Единственное условие — выполнение обязательств, взятых на себя сторонами по итогам переговоров в Минске.

Для французских фермеров это означает еще несколько месяцев ожидания. И в то время, как недовольных производителей мяса в Бретани становится все больше, снятие русского эмбарго на агропродукцию из Франции (наложенное в ответ на европейские санкции) станет значительной мерой помощи.

Мы уже знаем, что во время визита в Москву министр экономики Франции, Эммануэль Макрон, признался, что «Франция рассматривает снятие этим летом санкций, наложенных на Россию из-за украинского кризиса, если условия договора в Минске будут соблюдены».

«Москва не осталась в долгу»

Давайте вспомним. Европейский союз и США решили ввести санкции против России после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Запад хочет уменьшить роль России в конфликте между про-российскими сепаратистами на востоке Украины и Киевом. Конфликте, который уже стоил 9 тысяч жизней… Западные санкции, направленные против оборонной промышленности России и ее финансового сектора, были призваны ослабить позиции Москвы. Но та не осталась в долгу и ответила эмбарго, наложенным на продукты из Европы, что, в основном, затронуло фермеров Франции.

Кстати, этот раз — не первый, когда возможность снятия санкций рассматривается. Об этом говорил премьер-министр Франции, Мануэль Вальс (Manuel Valls), правда, не уточнявший сроки долгожданного для французских аграриев события. Но и Вальс связывал отмену санкций с договоренностями в Минске. Ему вторит и государственный секретарь США Джон Керри, говорящий об отмене санкций «в ближайшие месяцы».

«Отношения нормализуются»

Конец экономического противостояния входит в общую нормализацию отношений между Россией, Евросоюзом и США. Москва весьма вовлечена в борьбу против ИГИЛ (исламское Государство Леванта и Ирака — террористическая организация, запрещенная в России). В этом она является союзником армий как Франции, так и США. Пример этого военного сотрудничества: военные суда России прикрывают авиацию Франции, которая совершает вылеты с боевых судов французского флота.

В этом году, после перерыва с 2013 года, собрался Экономический совет Франция-Россия. Сотрудничество, которое резко деградировало…

«Экономический обмен между Москвой и Парижем достиг 17 миллиардов евро в 2014 году, и это снижение на 6, 6 процентов по сравнению с 2013 годом. И это сокращение вызвано главным образом запретом России на ввоз продукции из Франции» — передает министерство экономики Франции.

По причинам этого самого русского эмбарго падение выглядит иногда просто ошеломляющим. Так, если экспорт зерновых, вин, молока, сыра и дистиллированных напитков не очень изменился, то поставки мяса и овощей резко сократились. Падение составило около 12 процентов от общего числа поставок между 2014 и 2015 годами.

«Отмену санкций ждут везде»

Конечно, не только французские производители страдают от всего вышеперечисленного. Экономика России также страдает от санкций. В 2016 году рецессия, наблюдавшаяся весь 2015 год, ожидаемо продолжится. Конечно, это беспокоит как Россию, так и инвесторов… Добавим к этому падение рубля по отношению к доллару. Так что отмена санкций с обеих сторон будет воспринята очень хорошо как в Европе, так и в России.

«Остается ли Крым?»

Остается один вопрос. Крымская проблема — окончательно закрыта? Все договоренности, заключенные в Минске, действительно выполнены? Ведь спорадические столкновения между силами Киева и повстанцами Новороссии по-прежнему происходят. Между прочим, не исключен и новый конфликт, если Украина продолжит быть так же решительно настроенной вернуть Крым, как она это демонстрирует сейчас. Так, Наталья Яреско, министр финансов Украины, декларирует, что отказываться от Крыма Киев не собирается…

«Между Турцией и Россией я выбираю Россию»

Другое издание, Le Monde, публикует репортаж из Сирии. По мнению журналистов издания, российская военная операция против исламистов «пугает местных жителей». Они, «впав в панику из-за стены огня русской авиации» в регионе Алеппо и «приближения правительственных войск», встали на «путь исхода». Как сообщает газета, «районы, где живут борцы с режимом Асада, зажаты в тиски», а лояльные президенту Асаду войска перерезали путь, сообщающий повстанцев с Турцией.

«Алеппо — под угрозой полного окружения» — восклицает Жамаль Жнеид (Jamal Jneïd), сотрудник Революционного совета города, к которому Le Monde присоединились по интернету (Скайп») из Турции.

Русская армия, считает газета, «прибегает в парадоксальной тактике выжженной земли, которой она придерживается в течение вот уже четырех месяцев. Более того, ритм ударов возрос с 25 до 30 процентов в последние дни (5 февраля), что совпало с переговорами в Женеве о судьбе Сирии. Правозащитники Алеппо, на которых ссылается французское издание, утверждают, что в результате русских ударов погиб 21 местный житель города.

В комментариях к статье пользователи интернет-сайта Le Monde пишут:

«…Успех русского штурма против государства джихадистов, созданного Турцией и Саудовской Аравией, будет значить геополитическое поражение Запада. Отсюда ‑ и приготовления Турции к вмешательству, той Турции, которая бомбит сейчас города Сирии».

…Если турки и саудиты готовы вмешаться в войну в Сирии, это значит, что русские делают работу хорошо. Не нужно забывать, что Турция и Арабские Эмираты поддерживают Халифат в его борьбе против курдов. Я не фанат Путина, но я тысячу раз предпочитаю Россию Турции или СА. Выбирая между этими культурами и ценностями, я ни секунду не сомневаюсь. Россия».

… «Тысячный раз Россия показывает то, как надо делать то, что надо делать».

… «Путин не святой, это брутальный и авторитарный руководитель, да к тому же — ярый консерватор. Но если он будет вынужден уйти, на его место придут националисты, которые большие русские националисты, чем Путин».