В пятницу, 5 февраля, днем московская патриархия и пресс-служба Ватикана выпустили совместное заявление: ровно через неделю состоится первая в истории встреча главы РПЦ и папы римского. Она пройдет в аэропорту кубинской столицы Гаваны — оба иерарха на будущей неделе совершают поездки по Латинской Америке.

sweet.ru Патриарх Кирилл

Встреча готовилась очень долго — не менее 20 лет. В РПЦ требовали от католиков воздержаться от прозелитизма (обращения православных в католичество — прим.). Потом эта проблема была решена, но оставалась другая: вопрос о так называемых униатах. Позиция папы Франциска позволила решить и эту проблему, и в конце концов Кирилл согласился на встречу. Что особенно важно, по итогам встречи Кирилл и Франциск сделают совместное заявление.

Ближний Восток

Обсуждать иерархи, как было сказано в официальном заявлении, будут прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке. От тамошних войн страдают все, но христиане — особенно. Арифметически радикалы давно уже превзошли римских императоров в масштабах гонений. Россия играет на Ближнем Востоке важную историческую и политическую роль, Ватикан добавляет свой статус вселенскости, самой большой христианской конфессии. Объединение усилий должно продемонстрировать: все христиане едины по этому вопросу.

Местные ближневосточные иерархи, и православные и католики, уже давно и вполне четко возлагают ответственность за продолжающуюся бойню на страны Запада. Это именно они помогают «повстанцам» оружием и политической «крышей», и цена их стремления разделять и властвовать — многие тысячи мучеников и жертв. В адрес Москвы, напротив, звучат слова благодарности.

Официальный Ватикан пока воздерживался от столь прямых высказываний. Однако по итогам встречи Кирилла с Франциском глава католической церкви, несомненно, выразит по крайней мере сдержанное одобрение военным действиям России. Учитывая статус папы как главного морального авторитета Запада, это даст Москве дополнительные козыри. И страны самого Ближнего Востока, и западные наблюдатели уже порядком устали от лицемерия своих политиков по этому вопросу. Объединение позиций Ватикана и Москвы сделает их очевидными фаворитами в гонке симпатий. Что не может не изменить к лучшему и общий внешнеполитический статус России.

Украина

Ближний Восток будет главной, однако не единственной темой общения. Формат встречи еще обсуждается, поэтому неясно, успеют ли обсудить проблему №2 — украинскую — прямо в гаванском аэропорту или только условятся сделать это позднее. Но сам характер того, что будет сказано, уже можно предсказать.

Созданная в конце 16-го века уния (проект объединения православных с католиками — прим. ИА REGNUM) долгое время была главным камнем преткновения в отношениях двух конфессий. Стороны обменивались взаимными, часто справедливыми обвинениями. С начала 1990-х годов, когда грекокатолики на Украине стали захватывать православные храмы, проблема обострилась. С началом второго майдана, когда десятки униатских священников словом и делом разжигали ненависть и призывали к войне против русских — приобрела уже совсем тяжелый характер.

Однако именно в этот момент отношения православных с католиками стали улучшаться еще быстрее. Сначала Ватикан воздержался от поддержки действий униатов — это было, с точки зрения РПЦ, программой-минимум. Потом папа заявил, что уния — это слово из прошлого и что отныне католическая церковь этим путем идти не будет. Наконец, Франциск прямо назвал происходящее на Украине гражданской войной, тем самым сблизившись с позицией РПЦ уже вплотную.

Римский епископ дважды за полтора года встретился с президентом России, сделал множество заявлений о своей симпатии к православию, России и русской культуре и во всеуслышание заявил, что готов встретиться с Кириллом «когда угодно и где угодно». Такие знаки уважения и тот факт, что Ватикан готов к принятию православной позиции по Украине, окончательно закрывает данную проблему. И встреча Кирилла с Франциском, что называется, расставит все точки над i.

Россия и Запад

Третье из важных последствий этой встречи — дальнейшее изменение отношений России и Запада. Ни введенное ЕС и США эмбарго, ни их риторика не способны переломить явную тендецию: все большее число политиков, наблюдателей и вообще граждан убеждаются в нечестности и несправедливости позиции своих правительств по данному вопросу. Фильмы Canal+ (и других) о подлинных причинах и следствиях украинского конфликта перестают быть исключением и становятся правилом.

Решающий довод в пользу российской позиции по сирийскому, киевскому, крымскому и всем остальным вопросам — последовательность. В действиях западных стран все очевиднее лицемерие. «Мирные ближневосточные повстанцы», которых они поддерживают, оказываются то «Аль-Каидой», то «ИГ». «Мирные киевские повстанцы» рисуют свастики, работают на гранты США и убивают средь бела дня 45 человек при поддержке властей и без всяких последствий.

Слишком большое нагромождение лжи, и все от него давно устали. Основные западные СМИ продолжают пугать сограждан страшным Путиным, но для все большего числа людей (в том числе и людей, принимающих решения) Путин любой степени кровавости лучше вот этих милых джентльменов, от действий которых — тысячи трупов на Ближнем Востоке, тысячи трупов и гражданская война в крупной европейской стране, миллионы беженцев в самой Европе. Растут симпатии к консервативной христианской позиции (безотносительно собственно религиозных взглядов) и к позиции России.

Как повлияет на это встреча Кирилла с Франциском? Глава католической церкви, несомненно, передаст многозначительный привет Владимиру Путину и мягко ли, четко ли, но выскажется в поддержку действий России в Сирии. Для миллионов католиков и прочих симпатизирующих папе граждан это будет важным сигналом.

Встреча Франциска, главного морального авторитета Запада, и Кирилла, к которому глава католической церкви относится как равный к равному, помогает христианам в их диалоге о единстве (перед лицом общих трудностей) ‑ и вместе с тем может помочь Москве в укреплении ее политического статуса: крупной державы, где в головах у правителей сохраняется здравый смысл (поддержка семьи, церкви и пр.), а в политике — преобладание справедливости над лицемерием.